Jihlava rázně vykročila do semifinále, Zlín se radoval v nájezdech

Play-off první hokejové ligy nabídlo úvodní semifinálové duely, v nichž uspěly Jihlava a Zlín. Dukla si doma poradila s Litoměřicemi 5:2 i díky dvěma využitým přesilovkám. Berani udolali Kolín 2:1 po samostatných nájezdech, v nichž se jako jediný prosadil zlínský Lukáš Heš.
V Horácké areně, kterou 5007 diváků zaplnilo z 87 procent, inkasovala jako první Jihlava. Na trefu Jiřího Pospíšila nicméně odpověděl ještě v první třetině Jan Strejček a po přestávce Dukla během tří minut získala dvoubrankový náskok. Ve druhé části přestřílela Litoměřice 18:2. Ani pak už jim nedala šanci, ze tří přesilových her v zápase využila dvě. Dvěma góly se blýskl devatenáctiletý estonský útočník Maxim Burkov.
Zlín po nečekaném vyřazení Slavie dlouho mířil za prvním bodem v sérii s Kolínem už v základní hrací době. Berany rozjásal Tomáš Rachůnek v závěru druhé třetiny, ale pak domácím pomohl svým vyloučením za hrubost Matěj Zavřel. Kolín navíc odvolal brankáře a dvojnásobnou přesilovku využil Petr Kolmann. Nakonec rozhodly až nájezdy, jako jediný se prosadil hned v první sérii Lukáš Heš.
O finalistech se rozhodne nejdříve v pondělí 23. března a nejpozději týden nato. K triumfu v druhé nejvyšší soutěži a postupu do baráže o extraligu se 14. celkem nejvyšší soutěže Litvínovem budou potřeba taktéž čtyři výhry.