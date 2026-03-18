Hokej

Jihlava rázně vykročila do semifinále, Zlín se radoval v nájezdech


18. 3. 2026Aktualizovánopřed 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Play-off první hokejové ligy nabídlo úvodní semifinálové duely, v nichž uspěly Jihlava a Zlín. Dukla si doma poradila s Litoměřicemi 5:2 i díky dvěma využitým přesilovkám. Berani udolali Kolín 2:1 po samostatných nájezdech, v nichž se jako jediný prosadil zlínský Lukáš Heš.

V Horácké areně, kterou 5007 diváků zaplnilo z 87 procent, inkasovala jako první Jihlava. Na trefu Jiřího Pospíšila nicméně odpověděl ještě v první třetině Jan Strejček a po přestávce Dukla během tří minut získala dvoubrankový náskok. Ve druhé části přestřílela Litoměřice 18:2. Ani pak už jim nedala šanci, ze tří přesilových her v zápase využila dvě. Dvěma góly se blýskl devatenáctiletý estonský útočník Maxim Burkov.

Zlín po nečekaném vyřazení Slavie dlouho mířil za prvním bodem v sérii s Kolínem už v základní hrací době. Berany rozjásal Tomáš Rachůnek v závěru druhé třetiny, ale pak domácím pomohl svým vyloučením za hrubost Matěj Zavřel. Kolín navíc odvolal brankáře a dvojnásobnou přesilovku využil Petr Kolmann. Nakonec rozhodly až nájezdy, jako jediný se prosadil hned v první sérii Lukáš Heš.

O finalistech se rozhodne nejdříve v pondělí 23. března a nejpozději týden nato. K triumfu v druhé nejvyšší soutěži a postupu do baráže o extraligu se 14. celkem nejvyšší soutěže Litvínovem budou potřeba taktéž čtyři výhry.

Čtěte také

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.