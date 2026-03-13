Litoměřice jsou třetím semifinalistou první hokejové ligy. Tým zvítězil proti Vsetínu 2:1 v prodloužení a díky třetí výhře ve čtvrtfinálové sérii ukončil Valachům sezonu. Naopak Slavia konec ročníku odvrátila. Ve Zlíně zvítězil nejlepší celek základní části 3:0 a sérii tak rozhodne až nedělní pátý zápas v Praze.
Litoměřice jsou v semifinále play-off první ligy, série mezi Slavií a Zlínem pokračuje
Litoměřice si zahrají semifinále třetím rokem za sebou. První gól dal přitom hostující Vsetín, v 10. minutě otevřel skóre bývalý kapitán Stadionu Patrik Marcel. Severočeši vyrovnali 11 vteřin před koncem, když se prosadil Jan Kern, a v prodloužení po necelých šesti minutách hry využil přesilovku Vasyl Špilka. Dvacetiletý útočník čtvrtým gólem v play-off celou sérii rozhodl.
Také Slavia se ve Zlíně ujala brzy vedení, v sedmé minutě skóroval Jiří Průžek. Ve třetí třetině pojistili výhru Pražanů Tomáš Trunda a Jake Gricius. Jaroslav Pavelka podruhé v sérii udržel čisté konto a pomohl vítězům základní části prodloužit sérii až do rozhodujícího pátého zápasu. Ten v neděli začne v Edenu v 15:00.