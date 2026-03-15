Hokej

Slavia doma nezvládla rozhodující zápas, do semifinále jde Zlín


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Vítěz základní části první ligy bude chybět v semifinále play-off. Slavia Praha na domácím ledě podlehla Zlínu v rozhodujícím pátém čtvrtfinále 0:3 a sérii prohrála 2:3 na zápasy.

Berani, kteří v konečné tabulce dlouhodobé části obsadili deváté místo a v předkole vyřadili Pardubice B, se v semifinále utkají s Kolínem. Jihlavští obhájci prvenství v play-off svedou bitvu o postup do finále s Litoměřicemi. Hrát se bude na čtyři vítězné zápasy, série začnou ve středu.

Zlín v Edenu přečkal několik šancí domácích hokejistů a na začátku druhé třetiny ho dostal po efektním sólu do vedení jednadvacetiletý Lukáš Heš, který v útočném pásmu projel mezi všemi bránícími slávisty. Domácího gólmana Jaroslava Pavelku, jenž dvakrát v sérii udržel čisté konto, pak po rychlém protiútoku a přečíslení překonal ještě Tadeáš Talafa.

Slavia už čtyři a půl minuty před koncem sáhla ke hře bez brankáře, ale konec sezony neodvrátila. Naopak třetí gól hostů přidal do prázdné branky Richard Jarůšek, s pěti brankami nejlepší střelec play-off. Nulu tentokrát vychytal Daniel Huf, potřeboval na ni 31 zákroků. Zlínští vyslali na domácí branku 38 střeleckých pokusů.

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.