Vítěz základní části první ligy bude chybět v semifinále play-off. Slavia Praha na domácím ledě podlehla Zlínu v rozhodujícím pátém čtvrtfinále 0:3 a sérii prohrála 2:3 na zápasy.
Slavia doma nezvládla rozhodující zápas, do semifinále jde Zlín
Berani, kteří v konečné tabulce dlouhodobé části obsadili deváté místo a v předkole vyřadili Pardubice B, se v semifinále utkají s Kolínem. Jihlavští obhájci prvenství v play-off svedou bitvu o postup do finále s Litoměřicemi. Hrát se bude na čtyři vítězné zápasy, série začnou ve středu.
Zlín v Edenu přečkal několik šancí domácích hokejistů a na začátku druhé třetiny ho dostal po efektním sólu do vedení jednadvacetiletý Lukáš Heš, který v útočném pásmu projel mezi všemi bránícími slávisty. Domácího gólmana Jaroslava Pavelku, jenž dvakrát v sérii udržel čisté konto, pak po rychlém protiútoku a přečíslení překonal ještě Tadeáš Talafa.
Slavia už čtyři a půl minuty před koncem sáhla ke hře bez brankáře, ale konec sezony neodvrátila. Naopak třetí gól hostů přidal do prázdné branky Richard Jarůšek, s pěti brankami nejlepší střelec play-off. Nulu tentokrát vychytal Daniel Huf, potřeboval na ni 31 zákroků. Zlínští vyslali na domácí branku 38 střeleckých pokusů.