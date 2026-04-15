Podle mě je tento systém neférový, řekl k baráži jihlavský kapitán Čachotský

Po sedmi urputných zápasech se Zlínem zvedl jihlavský kapitán Tomáš Čachotský nad hlavu pohár pro šampiona první hokejové ligy. Do půlnoci měli v plánu s týmem triumf oslavit, ale od středy začne příprava na baráž s Litvínovem. První zápas je na programu už v pátek a od 18:55 jej nabídne živě ČT sport a ČT sport Plus.
Dukla bude mít před baráží jen dva dny na regeneraci a přípravu na odpočinutý Litvínov. „Budeme chvilku slavit, na Litvínov se zaměříme až ráno. Podle mě ale tento systém je neférový. My se o to porveme, necháme tam všechny síly a uvidíme, na co to bude stačit. Kdyby se nám podařilo postoupit, byl by to pro mě víc než splněný sen,“ řekl Čachotský.
Žádné konkrétní informace o severočeském celku ale i přes své dlouholeté kontakty s hokejovým prostředím nemá. Spíš se zaměřuje na sebe a svůj tým. „V pátek je první zápas, potrénujeme a půjdeme na to,“ řekl.
Loni odehrála Jihlava celou baráž v Olomouci a prohrála ji 0:4, neboť Horácká aréna nebyla ještě dostavena. I proto jsou nyní myšlenky hráčů z Vysočiny optimističtější. „To bude největší rozdíl, naše plná hala nás požene a to si rozhodně užijeme,“ těší se Čachotský.
Ve vypjatém sedmém zápase hodně pomohlo Dukle domácí prostředí. „Ale kdyby to dopadlo blbě, tak to neřekneme. Lidi byli skvělí a hnali nás dopředu. Dali jsme do toho všechno a oni to ocenili,“ pochválil publikum.
„Celá série byla hodně náročná, ale prokázali jsme velkou soudržnost, měli jsme kvalitu, kterou jsme podpořili bojovností. Prostě v naší hře byly všechny atributy play-off, i když jsme byli v šestém zápase nad propastí,“ shrnul kapitán.
Jihlava i dnes po první třetině prohrávala, ale povedlo se jí duel otočit. „Šli jsme si za tím aktivní hrou, ve většině zápasů jsme byli lepší. Zlín těžil ze svých zkušeností, měl dobrou produktivitu, v tom byl hrozně silný,“ konstatoval útočník Dukly.