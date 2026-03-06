Hokejisté Hradce Králové zkompletovali kvarteto přímých postupujících do čtvrtfinále play-off extraligy. Východočeši porazili předposlední Mladou Boleslav 3:1. S výhodou prvních dvou utkání na domácím ledě půjde do předkola Kometa Brno, která po obratu ve třetí třetině udolala Olomouc 5:4. Litvínov zakončil základní část jedenáctou porážkou za sebou, když podlehl Kladnu 1:3.
Třinec přes domácí porážku 1:2 v nájezdech s Karlovými Vary uhájil páté místo a v předkole se utká s Olomoucí. Šestou Energii čekají Vítkovice, které po nezdaru na ledě Plzně klesly na 11. místo. Desáté Kladno si v regionálním derby zahraje se Spartou a brněnská Kometa s Českými Budějovicemi. Série odstartují v pondělí a hrají se na tři vítězné zápasy.
Hradec splnil svůj úkol a díky třem brankám amerického útočníka Stevea Mosese porazil Mladou Boleslav 3:1, čímž uhájil čtvrté místo po základní části. Bruslaři už nemohli vylepšit své třinácté místo, přesto při svém loučení se sezonou předvedli dobrý výkon a v prvních dvou třetinách domácí tým přestříleli.
Kometa zvítězila nad Olomoucí 5:4, přestože v utkání třikrát prohrávala. Hanákům nepomohl ani hattrick Petra Fridricha, vítězný gól Komety dal v čase 59:30 Lukáš Cingel. Úřadující mistr, jehož dvě branky vstřelil obránce Libor Zábranský, vyhrál šestý domácí zápas v řadě a potvrdil osmé místo.
Pardubice zakončily základní část extraligy výhrou 2:1 v prodloužení nad pražskou Spartou. Vítězný gól dal Jan Košťálek, který skóroval pošestnácté v ročníku a překonal klubový střelecký rekord obránců. Pardubice získaly v sezoně 99 bodů a po utkání převzaly Pohár Jaroslava Pouzara pro nejlepší celek základní části.
Oceláři podlehli doma Karlovým Varům 1:2 po samostatných nájezdech, v konečném pořadí ale zůstali před svým přemožitelem. Třinec prohrával od 25. minuty, v oslabení udeřil Jakub Minárik. Brzy ale odpověděl v přesilové hře Ondřej Kovařčík. Zápas rozhodl Haralds Egle, jediný úspěšný střelec v nájezdech.
Kladno přehrálo na domácím ledě poslední Litvínov 3:1 a obsadilo konečné 10. místo. Severočeši, kteří se už delší čas chystají na baráž, prohráli pojedenácté za sebou, aniž by během neúspěšné série bodovali.
České Budějovice porazily doma Liberec 4:3 po samostatných nájezdech. Třetí domácí výhru Motoru za sebou zajistil v rozstřelu Róbert Lantoši, který v čase 59:01 také vynutil nastavení. Bílí Tygři bodovali pošestnácté za sebou a teprve popáté v této sérii prohráli.
Indiáni porazili Vítkovice 5:2, připsali si šestou domácí výhru v řadě a udrželi druhou příčku v tabulce. Díky tomu si Plzeň zajistila účast v nadcházejícím ročníku Ligy mistrů.
Výsledky 52. kola extraligy
Kometa Brno – HC Olomouc 5:4 (1:2, 2:1, 2:1)
Branky a nahrávky: 6. Zábranský (A. Zbořil, Cingel), 23. Zábranský (A. Zbořil, Š. Stránský), 30. Flek (Ďaloga, Gulaši), 48. K. Pospíšil (T. Zohorna), 60. Cingel – 1. Fridrich (A. Rutar, Ondrušek), 19. Fridrich (Rayen Petrovický, Krastenbergs), 25. Navrátil (A. Rutar), 50. Fridrich. Rozhodčí: Hribik, Úlehla – Rampír, Augusta. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:0. Diváci: 7700 (vyprodáno).
Oceláři Třinec – Energie Karlovy Vary 1:2. po nájezdech (0:0, 1:1, 0:0 – 0:0)
Branky a nahrávky: 27. O. Kovařčík (L. Hudáček, A. Nestrašil) – 25. Minárik (Lukošik, Mamčics), rozhodující nájezd Egle. Rozhodčí: Cabák, Šír – Lederer, Peluha. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 5083.
HC Plzeň – HC Vítkovice 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)
Branky a nahrávky: 28. Lalancette (J. Jeřábek, O. Rohlík), 31. Lalancette (Merežko, O. Rohlík), 34. M. Petman (Schleiss, Percy), 54. V. Lajunen (Lalancette, O. Rohlík), 56. Měchura (O. Rohlík) – 11. Hladonik (Hrivík), 21. Wesley (Edmonds). Rozhodčí: Pražák, Barek – Frodl, J. Svoboda. Vyloučení: 4:4. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 5628.
Hradec Králové – BK Mladá Boleslav 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 10. Moses (Kohout, Kevin Klíma), 18. Moses (Kevin Klíma, Kohout), 56. Moses (Kohout) – 11. Buchtele (R. Koblížek). Rozhodčí: Jeřábek, Vrba – Gerát, Štěpánek. Vyloučení: 2:2, navíc Kevin Klíma (Hradec Králové) 10 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 4154.
Rytíři Kladno – HC Litvínov 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 12. Mendel (M. Forman, M. Procházka), 38. Konečný (Mendel, M. Forman), 59. M. Marcel (Audette) – 34. M. Sukeľ (Moravčík). Rozhodčí: Veselý, Šindel – Lhotský, Špůr. Vyloučení: 2:5. Využití: 0:1. Diváci: 5200 (vyprodáno).
Motor České Budějovice – Bílí Tygři Liberec 4:3 po nájezdech (0:2, 1:1, 2:0 – 0:0)
Branky a nahrávky: 28. Bulíř (Lantoši, Pýcha), 44. F. Přikryl z trestného střílení, 59. Lantoši (Cibulka, N. Olesen), rozhodující nájezd Lantoši – 5. D. Zeman (F. Jansa, J. Vlach), 14. Petrovský (Ahac, Lenc), 32. Sandberg (Petrovský, Lenc). Rozhodčí: Zeliska, Hacaperka – Hnát, Zíka. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:2. Diváci: 6241.
Dynamo Pardubice – Sparta Praha 2:1 v prodloužení (0:0, 1:1, 0:0 – 1:0)
Branky a nahrávky: 21. Mikliš (Smejkal), 61. Košťálek (L. Sedlák) – 29. Knot (Sirota, Řepík). Rozhodčí: Kika, Stano (SR) – Axman, Hynek. Vyloučení: 7:9, navíc Ludvig 5 min. a 5 min. a do konce utkání – M. Vitouch, Raška oba 5 min. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváků: 10 194 (vyprodáno).