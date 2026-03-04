S koncem základní části extraligy se zveřejňují nové hráčské kontrakty. Sparta oznámila setrvání útočníka Michala Řepíka o další dva roky. Karlovy Vary zveřejnily, že kapitán Jiří Černoch zůstane v klubu příští tři sezony.
Řepík prodloužil ve Spartě o dva roky, Černoch ve Varech o tři
Sparta o prodloužení spolupráce se sedmatřicetiletým rodákem z Vlašimi, jenž do klubu přišel již v mládežnickém věku, informovala v průběhu utkání 51. kola proti Kladnu. „Michal má týmu pořád hodně co dát. Víme, že plní věci, kvůli kterým ho ve Spartě máme. Není mu jedno, jakým směrem se Sparta ubírá, a chce pro týmový úspěch udělat maximum,“ řekl sportovní ředitel Tomáš Divíšek na klubovém webu.
Řepík odešel ze Sparty v juniorském věku do zámoří, premiérový start za Pražany si v extralize připsal v ročníku 2016/2017. V aktuální sezoně měl na kontě před duelem proti Kladnu 42 zápasů s bilancí 15 branek a 19 asistencí.
„Jsem rád, že zůstávám ve Spartě. Strašně rád bych tu zažil úspěch, to je moje největší motivace. Mám ke Spartě speciální vztah,“ řekl Řepík, jenž získal extraligový titul v roce 2016 s Libercem.
Černoch zůstává na západě Čech
Devětadvacetiletý Černoch přišel do Karlových Varů před sezonou 2019/2020 ze Sparty. Už o rok později se stal pevnou součástí týmu a postupně vyrostl v jednu z klíčových postav a tvář kabiny i celého klubu. Kapitánské „céčko“ převzal v průběhu ročníku 2022/2023.
„Vary se pro mě za ty roky staly domovem. Cítím tu důvěru a jsem rád, že můžu být součástí toho, co se tu buduje. Máme skvělý tým a chceme dělat maximum pro to, abychom byli v dalších sezonách úspěšní,“ uvedl Černoch na webu karlovarského klubu.
„Stabilita, charakter a srdce kabiny. Kapitán je symbolem toho, jak chceme v Energii pracovat. Jeho tříleté prodloužení je jasným signálem dlouhodobé vize našeho klubu. Jsme hrdí, že Jiří bude i nadále vést náš tým a reprezentovat Karlovy Vary na ledě i mimo něj. Je to příkladný bojovník, pro kterého se Energie stala nedílnou součástí jeho života,“ dodal sportovní ředitel Jiří Kalous.
V karlovarském dresu patří Černoch dlouhodobě mezi nejvytěžovanější útočníky. Vedle klubových povinností se pravidelně objevuje i v reprezentaci – na kontě má 78 startů za národní tým, dvě účasti na mistrovství světa a bronzovou medaili ze šampionátu v roce 2022.