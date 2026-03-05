Faško-Rudáš nasměroval Liberec do čtvrtfinále. V kabině byla po zápase velká euforie, těšilo ho

V klíčovém utkání se blýskl dvěma trefami proti Hradci Králové a výrazně přispěl k přímému postupu Liberce do čtvrtfinále play-off. Útočník Martin Faško-Rudáš byl ústřední postavou duelu, v němž pomýšlel i na hattrick. Nakonec však byl rád hlavně za jistou pozici v elitní čtyřce extraligové tabulky.
„Jsem samozřejmě moc rád, že mi tam góly spadly. Ještě důležitější však je, že jsem mohl v takto důležitém zápase pomoci týmu k vítězství. Cítil jsem se skvěle celý zápas, dobře mi jezdily nohy a bylo to znát. V závěru mi poté dokonce probleskla hlavou i myšlenka na hattrick, prováhal jsem ale ideální moment pro zakončení,“ řekl Faško-Rudáš po liberecké výhře 4:0.
Rodák z Banské Bystrice se díky svým dvěma přesným zásahům dostal na 101 kanadských bodů v české nejvyšší soutěži. „Ten počet bodů je trošku kontroverzní, náš týmový PR manažer mi před zápasem říkal, že jsem měl jen 96 bodů. Takže nevím, komu věřit,“ smál se dobře naladěný Faško-Rudáš. „Ale je to super věc a taková třešnička na dortu, pro mě je ale stejně nejdůležitější, že jsme dokázali uhrát elitní čtyřku,“ dodal.
Bílí Tygři v zápase podali skvělý výkon a svého soupeře prakticky k ničemu nepustili. Po zápase pak byla z liberecké šatny slyšet velká radost. „V kabině byla po zápase velká euforie. Ráno jsme si všichni řekli a dali si za cíl zápas vyhrát a udělat důležitý krok k play-off a čtvrtfinále. V zápase to bylo vidět, plnili jsme do puntíku pokyny trenérů a byli jsme perfektně nachystaní. Zápas byl těžký, ale zvládli jsme ho především v hlavách a tak, jak jsme chtěli,“ pochvaloval si slovenský reprezentant a účastník dvou světových šampionátů.
Severočeši dokázali bodovat popatnácté v řadě a znovu po čtyřech letech si zajistili přímou účast ve čtvrtfinále play-off. S dosavadním průběhem sezony tak může pod Ještědem panovat spokojenost. „Určitě můžeme být s průběhem základní části spokojení. Oproti předchozí sezoně je to obrovský krok a zlepšení. Zatím tedy panuje spokojenost, ale všichni moc dobře víme, že nejdůležitější fáze sezony teprve přichází,“ podotkl Faško-Rudáš.
V posledním kole základní části ještě čeká na Liberec utkání na ledě Českých Budějovic. Bílí Tygři ještě mohou poskočit na druhou příčku, pokud získají o bod více než aktuálně druhá Plzeň. „Do pátečního zápasu půjdeme určitě s jednoznačným cílem zvítězit. Chceme vyhrát každé utkání a umístit se po základní části co nejlépe. Musíme se připravit mentálně a jít do zápasu s čistou hlavou,“ dodal Faško-Rudáš.