Předposlední 51. kolo základní části Tipsport extraligy nabídlo několik odpovědí na některé dosud nezodpovězené otázky. Po Pardubicích se ve čtvrtfinále play-off představí i Plzeň, která vyhrála v Mladé Boleslavi 2:0, a také Liberec, jenž v přímém souboji o lepší pozici v elitní čtyřce přehrál Hradec Králové 4:0. Po porážce zůstal černý Petr Boleslavi, neboť na dvanáctou Olomouc, jež uspěla proti Českým Budějovicím 3:2, ztrácí před závěrečným hracím dnem čtyři body a vyřazovací soutěže se nezúčastní.
Plzeň „ukončila“ Mladé Boleslavi sezonu
Už jen jedno utkání zbývá Mladé Boleslavi v tomto ročníku. Rozhodla o tom porážka s Plzní 0:2 a současně výhra Olomouce. Středočeši ztrácí na Hanáky nedostižné čtyři body. Plzeň, která bojuje o co nejlepší umístění v první čtyřce, nakročila k vítězství už v první polovině zápasu. Skóre otevřel Adam Měchura 18. gólem v sezoně, v 25. minutě navýšil náskok Mikko Petman v přesilovce. Další branka Matyáše Filipa byla odvolána po zásahu videorozhodčího. Brankář Nick Malík přidal šestou nulu.
Liberec odskočil Hradci v přímém souboji o postup do čtvrtfinále
Hradec Králové nezvládl duel v Liberci a po porážce 0:4 bude muset odrážet ze čtvrtého místa útoky soupeřů v tabulce pod ním. Naopak Bílí Tygři mají díky triumfu jistotu čtvrtfinále. Severočeši skórovali v každé třetině, na Jaroslava Vlacha dvakrát navázal Martin Faško-Rudáš. Pojistku přidal v závěru Filip Sandberg v početní výhodě. Gólman Petr Kváča napodobil plzeňského Malíka a také si připsal šesté čisté konto v ročníku.
Kladno padlo na Spartě, ale vyřazovací boje ho neminou
Kladno bude hrát play-off extraligy po dlouhých třinácti letech. Nic na tom nezměnila ani porážka 3:6 na ledě Sparty. Rytíři přitom sahali po bodu, jenže po vyrovnání Wyattea Wylieho na 1:1 domácí odskočili do rozhodujícího vedení 4:1. Niko Ojamäki poté sice dvakrát snížil, ale srovnat i podruhé se hostům už nepovedlo. Pražané využili tři přesilové hry a dál živí naději na přímý postup do čtvrtfinále. Středočeši jsou jedenáctí s bodovým náskokem před Olomoucí.
Olomouc zapsala nejdůležitější tři body v sezoně
Olomouc nebude chybět v play-off. Hanáci stvrdili postup do předkola vítězstvím 3:2 nad Českými Budějovicemi. Jihočeši dvakrát vedli po trefách slovenských útočníků Adriána Holešinského a Róberta Lantošiho, ale obrat domácích zařídili David Vitouch, Karel Plášek a Renars Krastenbergs. Olomoučané uspěli po čtyřech porážkách v pravý čas. Naopak Motor se hledá, přidal osmý nezdar z posledních deseti duelů a komplikuje si pozici pro předkolo.
Vítkovice si poradily s Pardubicemi
Na deváté České Budějovice se bodově dotáhly Vítkovice, které doma zdolaly jisté vítěze základní části z Pardubic 4:2. Dynamo prohospodařilo dvoubrankové vedení, o které se zasloužili Ondřej Mikliš a Tomáš Vondráček už do času 06:52. Ostravané srovnali stav ve druhé třetině po gólech Jana Hladonika a Martina Hanzla, otočku dokonali v závěrečné části zápasu Lucas Edmonds a Anthony Nellis, jenž se dostal do čela extraligové tabulky kanonýrů o gól před Radana Lence z Liberce.
Karlovy Vary přetlačily Kometu v prodloužení
Také Karlovy Vary mohou stále pomýšlet na přímý postup do čtvrtfinále play-off po výhře nad Kometou 3:2 po prodloužení. Hostující Brňané předvedli povedený závěr, když manko stáhli v úseku 195 sekund Kristián Pospíšil a Andrej Kollár mezi 51. a 55. minutou. V nastavení rozhodl o důležitém druhém bodu pro Západočechy další slovenský zástupce Jakub Minárik v početní výhodě. Energie má díky těsnému vítězství stejně bodů jako šestá Sparta, na Hradec ztrácí shodně dva body.
Třinečtí Oceláři splnili v Litvínově povinnost
Třinec zvítězil na ledě posledního Litvínova 4:1 a z páté příčky ztrácí na čtvrtý Hradec pouze bod. Slezané šli za hladkým triumfem postupnými kroky. Účet zápasu otevřel Martin Marinčin, na 2:0 zvýšil Marko Daňo v přesilovce a odpor domácích zlomil Ondřej Kovařčík na začátku třetí třetiny. Po něm se trefil také Martin Růžička, dvě minuty před koncem mírnil desátou porážku v řadě Matěj Maštalířský.
Výsledky 51. kola extraligy
HC Sparta Praha – Rytíři Kladno 6:3 (1:1, 3:1, 2:1)
Branky a nahrávky: 3. N. Seppälä, 27. Irving (Chlapík, M. Špaček), 28. Horák (P. Kousal, Pysyk), 37. Vesalainen (M. Vitouch, Horák), 53. K. Hrabík, 60. Chlapík (M. Špaček) – 17. Wylie (Robins), 39. Ojamäki (Audette, M. Marcel), 50. Ojamäki (Audette). Rozhodčí: Jeřábek, Mejzlík – Gerát, Hnát. Vyloučení: 2:6. Využití: 3:1. Diváci: 13 182.
HC Olomouc – Banes Motor České Budějovice 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)
Branky a nahrávky: 34. D. Vitouch (Řezníček, Rayen Petrovický), 42. Plášek (Navrátil, Stella), 42. Krastenbergs (Kusko, Rayen Petrovický) – 13. Holešinský (Lantoši, Vála), 36. Lantoši (Holešinský). Rozhodčí: Kika, Obadal – Rampír, Augusta. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 4387.
Bílí Tygři Liberec – Mountfield Hradec Králové 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 13. J. Vlach (Zachar, D. Zeman), 24. Faško-Rudáš, 57. Faško-Rudáš (Petrovský), 60. Sandberg (A. Najman, Lenc). Rozhodčí: Pražák, Květoň – Hynek, Thuma. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 5514.
HC Verva Litvínov – HC Oceláři Třinec 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Branky a nahrávky: 59. Maštalířský (Hännikäinen, Polášek) – 12. Marinčin (O. Kovařčík, M. Adámek), 21. Daňo (J. Galvas, Cienciala), 46. O. Kovařčík (A. Nestrašil, M. Kovařčík), 57. M. Růžička (Hudáček, Kundrátek). Rozhodčí: Hribik, Hacaperka – Svoboda, Špůr. Vyloučení: 5:2. Využití: 0:2. V oslabení: 1:0. Diváci: 2532.
BK Mladá Boleslav – HC Škoda Plzeň 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Branky a nahrávky: 13. Měchura (Merežko, Lalancette), 25. M. Petman (J. Jeřábek, Schleiss). Rozhodčí: Pilný, Šindel – Lhotský, Brož. Vyloučení: 3:2, navíc Gewiese (Mladá Boleslav) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 2677.
HC Vítkovice Ridera – HC Dynamo Pardubice 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 25. Hladonik, 32. M. Hanzl (Macias, Hauser), 44. Edmonds (Fronk, Leahy), 45. Nellis – 5. Mikliš (Čerešňák, Sobotka), 7. Vondráček. Rozhodčí: Vrba, Stano – Axman, Lederer. Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 4409.
HC Energie Karlovy Vary – HC Kometa Brno 3:2 v prodl. (1:0, 0:0, 1:2 – 1:0)
Branky a nahrávky: 4. Egle (Koffer, Dello), 42. Šťastný, 65. Minárik (D. Moravec, Černoch) – 51. K. Pospíšil (T. Zohorna), 55. Kollár (Zábranský, Š. Stránský). Rozhodčí: Ondráček, Jaroš – Šimánek, Štěpánek. Vyloučení: 6:6. Využití: 2:0. Diváci: 3845.