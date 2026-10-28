Třinec jde do trháku, obrat na ledě Komety dokonal Adámek

Oceláři vedou tabulku extraligy před Pardubicemi už o devět bodů. V dohrávce 15. kola otočili duel v Brně a Kometu přetlačili 4:3 po prodloužení. Utkání rozhodl obránce Marian Adámek, jeho spoluhráč Martin Růžička zapsal dva body (1+1) a pokořil metu 700 bodů v základní části extraligy jako teprve čtvrtý hráč v samostatné historii.
Kometa se vrátila do domovské arény po třech venkovních zápasech a začala ve svižném tempu. Lépe bruslila a byla blíže k otevření skóre, jenže přečíslení Fleka s Pospíšilem skončilo střelou slovenského hokejisty těsně nad.
Kometě vzalo vítr z plachet první vyloučení, už po půlminutě početní převahy zakončil rychlou kombinaci z předbrankového prostoru Libor Hudáček. Trefil se popáté v sezoně.
Po inkasované brance pokračovali Brňané v ofenzivním pojetí, naráželi ale na dobře organizovanou obranu Ocelářů, což ve 12. minutě potvrdil Adámek zblokováním Flekovy střely. Brněnský kapitán se přesto dočkal vyrovnávací trefy. Při přečíslení střílel Witkowski z mezikruží a odražený puk poslal Flek pohotově do sítě. Do přestávky stihlo Brno překlopit vedení na svoji stranu poté, co se Zábranského tečovaná střela od Kuncovy nohy odrazila do třinecké sítě.
Od druhé třetiny museli Slezané řešit problémy v sestavě: odstoupil obránce Marinčin a při absenci potrestaného Kocha a na poslední chvíli i Pyrochty se na beka přesunul Hrehorčák. I tak zvýšili Oceláři útočné úsilí a hra se vyrovnala, ale také na chvíli ztratila spád a tempo. Třinečtí vytvořili ve 27. minutě závar před brněnskou brankou, Rabčan ho ale vyřešil.
Brno pak zvýšilo náskok. Ilomäki vybojoval za brankou puk, Pospíšil ho nabil najíždějícímu Witkowskimu a obránce Komety propálil vše, co mu stálo v cestě za třetí sezonní trefou.
Třinec ve 32. minutě skóroval zásluhou Ondřeje Kovařčíka, jenže Kometa si vzala trenérskou výzvu kvůli možnému ofsajdu Třince při přechodu modré čáry. Uspěla a vedení Brna zůstalo dvoubrankové. Ne však na dlouho. Třinci se vyplatil důraz před Rabčanovou brankou. Hrehorčákova střela propadla do brankoviště, jako první se puku ujal Růžička a poslal jej do sítě. Čtyřicetiletý útočník tak dosáhl na metu 700 kanadských bodů v české extralize.
Ve třetí třetině mohl navýšit náskok domácích Pospíšil, Kometa pak nevyužila ani dvě přesilové hry a musela čelit narůstající snaze Ocelářů o vyrovnání. To přišlo v 54. minutě z hole nečekaného střelce. Po pravém křídle ujel Hudáček, před brankou našel Aubrechta a ten druhou brankou v sezoně srovnal na 3:3.
V 59. minutě mohl urvat tříbodový zisk pro Brno Hynek Zohorna, jenže zblízka nedal. Duel tak šel do prodloužení. Nejprve měli šance Ondřej Kovařčík a Hynek Zohorna, ale nakonec rozhodl po přečíslení a Růžičkově přihrávce před prázdnou bránu Adámek v čase 61:33. Třinec vyhrál nad Kometou i druhý duel sezony.
Výsledky 15. kola hokejové extraligy
Výsledky 15. kola hokejové extraligy
Banes Motor České Budějovice – Mountfield Hradec Králové 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 38. N. Olesen (Lantoši, Hoch), 39. Ordoš (Krastenbergs, Bell), 59. M. Beránek (M. Toman).
Rozhodčí: Šír, Vrba – Axman, Augusta. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 6318.
HC Škoda Plzeň – HC Olomouc 3:2 v prodl. (0:0, 1:2, 1:0 – 1:0)
Branky a nahrávky: 21. Teplý (Rubins, Lalancette), 49. Schleiss (A. Čech), 64. Lalancette (Robertson, Teplý) – 26. Orsava (Cosgrove), 30. Macuh (Orsava, J. Kos).
Rozhodčí: Sýkora, Turhobr – Špůr, Ondráček. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1. Diváci: 4124.
Rytíři Kladno – HC Sparta Praha 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Branky a nahrávky: 10. Hlava (Adam Kubík, F. Přikryl), 24. Vigneault (Ojamäki, M. Jandus), 33. Audette (Vigneault), 50. Ojamäki (Konečný, Audette), 51. F. Přikryl (T. Tomek, Hlava) – 47. Blümel (Daníček).
Rozhodčí: Pilný, Šindel – Gerát, Štěpánek. Vyloučení: 4:3. Využití: 2:0. Diváci: 5200 (vyprodáno).
BYD Energie Karlovy Vary – BK Mladá Boleslav 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Branky a nahrávky: 51. Egle (Kočí, P. Tomek) – 38. F. Pavlík (Gardoň, Lichtag), 38. Skalický (Hyka).
Rozhodčí: Ondráček, Hacaperka – Hynek, Brož. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:0. Diváci: 3439.
HC Dynamo Pardubice – HC Verva Litvínov 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)
Branky a nahrávky: 8. Košťálek (Červenka, M. Stránský), 15. Mandát (Tomášek, Gazda) – 27. Jaks (Koblasa, Pištěk), 40. M. Sukeľ (Pištěk, Maštalířský), 41. D. Kaše (O. Kaše).
Rozhodčí: Kika, Zeliska – Rampír, Maňák. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. Diváci: 9783.
Předehrávka kola: HC Vítkovice Ridera – Bílí Tygři Liberec 3:2 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 1:1 – 0:0)
Branky a nahrávky: 32. Bernovský (Brůna), 51. Abdul (Kňažko), rozhodující nájezd Š. Stránský – 21. Lenc (Sandberg, Rychlovský), 58. R. Šimek (Lenc, Filippi).
Rozhodčí: Jeřábek, Schenel – Blažek, Rampír. Vyloučení: 4:2. Využití: 0:1. Diváci: 3259.
Dohrávka kola: HC Kometa Brno – HC Oceláři Třinec 3:4 v prodl. (2:1, 1:1, 0:1 – 0:1)
Branky a nahrávky: 17. Flek (Witkowski, K. Pospíšil), 19. Kunc (Zábranský, Kollár), 28. Witkowski (K. Pospíšil) – 8. L. Hudáček (Daňo, M. Kovařčík), 36. M. Růžička, 54. Aubrecht (L. Hudáček, Daňo), 62. Adámek (M. Růžička, L. Hudáček).
Rozhodčí: Ondráček II, Schenel – Ondráček, Hynek. Vyloučení: 2:4. Využití: 0:1. Diváci: 7700 (vyprodáno).