Sparta se pořád hledá. Pražané v 15. kole Tipsport extraligy tvrdě narazili, když Kladnu podlehli 1:5. Překvapením je triumf Litvínova 3:2 v Pardubicích. České Budějovice uspěly v prestižním duelu proti Hradci Králové a po výhře 3:0 bodovaly potřetí v řadě. Olomouc vedla v Plzni 2:1, ale nakonec prohrála 2:3 po prodloužení. Mladá Boleslav vyloupila Karlovy Vary po těsném výsledku 2:1.
Spartu zatím změny v kádru nenastartovaly
Ani promíchání sestavy a zapojení navrátilce Martina Procházky Spartu k lepším výkonům neposunuly. Naopak v derby s Kladnem ztráceli krok hned od začátku. Až za stavu 0:3 snížil Matěj Blümel, ale to bylo ze strany pražského klubu všechno. V dresu vítězů se blýskl první útok Rytířů – trio Niko Ojamäki, Daniel Audette a Samuel Vigneault si shodně připsalo po dvou bodech (všichni s bilancí 1+1). Jednou skóroval Nicolas Hlava a Filip Přikryl. Středočeši jsou po čtvrté triumfu za sebou už třetí, naopak Pražané jsou až jedenáctí a z patnácti duelů vyhráli jen v šesti případech.
Pardubicím se nedaří, padly potřetí v řadě
Litvínov si odvezl z ledu Dynama všechny body a prodloužil pardubický výpadek na konci října. V tabulce druzí Východočeši nezvládli třetí duel v řadě a ve sledovaném období získali jen jeden bod. Také proto ztrácí na vedoucí Třinec, který má zápas k dobru, už sedm bodů. Domácí přitom vedli už o dva góly, když další přesilovku využil po osvědčené spolupráci s Romanem Červenkou obránce Jan Košťálek a na něj navázal ještě v první třetině Jan Mandát.
Chemikům však patřila druhá část a nakonec jim nevadilo, že trefu Ondřeje Kašeho odvolali rozhodčí na základě úspěšné trenérské výzvy Dynama. Z brejku snížil Janis Jaks a dvanáct sekund před druhou přestávkou vyrovnal Matúš Sukeľ dorážkou v početní výhodě. Elitní formace Litvínova pak regulérně udeřila na začátku třetí třetiny, když bratrskou souhru dokonal David Kaše. Severočeši poskočili na osmé místo.
Motor si pomohl dvojúderem během 57 sekund
Zápas mezi Českými Budějovicemi a Hradcem Králové rozhodla pasáž na konci druhé třetiny. Do té doby bezbrankový stav ukončil domácí Motor dvojitým zásahem v rozmezí pouhých 57 sekund. Nejprve otevřel skóre Nick Olesen a v 39. minutě zvýšil náskok Jan Ordoš. V závěru upravil na konečných 3:0 Martin Beránek do prázdné brány. Gólman Milan Klouček vychytal hosty také podruhé v sezoně, Jihočeši se radovali počtvrté z posledních šesti utkání. Východočeši nenavázali na triumf v derby proti Pardubicím a po třetím nezdaru ze čtyř duelů vypadli z elitní čtyřky.
Souboj obratů patřil Plzni
Olomouc měla na ledě Plzně nakročeno k teprve třetí plnohodnotné výhře v sezoně, ale dobře rozehraný zápas nedovedla do vítězného konce. Hanákům se povedla dílčí otočka, když na úvodní trefu Michala Teplého odpověděli Jakub Orsava a Rok Macuh v přesilové hře. Náskok však hosté neudrželi. V 49. minutě srovnal Jan Schleiss a v prodloužení přisoudil Christophe Lalancette bod navíc Západočechům, kteří po dvou porážkách opět zabrali. Olomouc zůstává poslední.
Mladá Boleslav zaskočila Karlovy Vary
Až v patnáctém kole sezony se Karlovým Varům přihodilo to, že dvakrát po sobě nebodovaly. Shodou okolností po stejném výsledku 1:2 jako proti Třinci. Bruslaři stihli oba góly během 22 sekund 38. minuty. Bezbrankové skóre ukončil Filip Pavlík a po něm se zapsal mezi střelce také Pavol Skalický. Západočechům se povedlo jen snížit zásluhou Haraldse Egleho v přesilové hře. Karlovarští stejně jako Hradečtí vypadli z první čtyřky, dvanáctí Středočeši drží už sedmibodový náskok před poslední Olomoucí.
Výsledky 15. kola hokejové extraligy
Výsledky 15. kola hokejové extraligy
Banes Motor České Budějovice – Mountfield Hradec Králové 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 38. N. Olesen (Lantoši, Hoch), 39. Ordoš (Krastenbergs, Bell), 59. M. Beránek (M. Toman).
Rozhodčí: Šír, Vrba – Axman, Augusta. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 6318.
HC Škoda Plzeň – HC Olomouc 3:2 v prodl. (0:0, 1:2, 1:0 – 1:0)
Branky a nahrávky: 21. Teplý (Rubins, Lalancette), 49. Schleiss (A. Čech), 64. Lalancette (Robertson, Teplý) – 26. Orsava (Cosgrove), 30. Macuh (Orsava, J. Kos).
Rozhodčí: Sýkora, Turhobr – Špůr, Ondráček. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1. Diváci: 4124.
Rytíři Kladno – HC Sparta Praha 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Branky a nahrávky: 10. Hlava (Adam Kubík, F. Přikryl), 24. Vigneault (Ojamäki, M. Jandus), 33. Audette (Vigneault), 50. Ojamäki (Konečný, Audette), 51. F. Přikryl (T. Tomek, Hlava) - 47. Blümel (Daníček).
Rozhodčí: Pilný, Šindel – Gerát, Štěpánek. Vyloučení: 4:3. Využití: 2:0. Diváci: 5200 (vyprodáno).
BYD Energie Karlovy Vary – BK Mladá Boleslav 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
Branky a nahrávky: 51. Egle (Kočí, P. Tomek) – 38. F. Pavlík (Gardoň, Lichtag), 38. Skalický (Hyka).
Rozhodčí: Ondráček, Hacaperka – Hynek, Brož. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:0. Diváci: 3439.
HC Dynamo Pardubice – HC Verva Litvínov 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)
Branky a nahrávky: 8. Košťálek (Červenka, M. Stránský), 15. Mandát (Tomášek, Gazda) – 27. Jaks (Koblasa, Pištěk), 40. M. Sukeľ (Pištěk, Maštalířský), 41. D. Kaše (O. Kaše).
Rozhodčí: Kika, Zeliska – Rampír, Maňák. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. Diváci: 9783.
V předehrávce kola: HC Vítkovice Ridera – Bílí Tygři Liberec 3:2 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 1:1 – 0:0)
Branky a nahrávky: 32. Bernovský (Brůna), 51. Abdul (Kňažko), rozhodující nájezd Š. Stránský – 21. Lenc (Sandberg, Rychlovský), 58. R. Šimek (Lenc, Filippi).
Rozhodčí: Jeřábek, Schenel – Blažek, Rampír. Vyloučení: 4:2. Využití: 0:1. Diváci: 3259.