Rulík: Italové? Nic lehkého, byli houževnatí. Musíme se poučit

Kouč Radim Rulík si oddechl, že po sobotní porážce se Slovinskem 2:3 v prodloužení čeští hokejisté na mistrovství světa neztratili s dalším outsiderem Itálií. Přes výraznou převahu po dvou třetinách prohrávali 0:1, ale nakonec zvítězili 3:1 a po úspěších s Dánskem (4:1) a Švédskem (4:3) si připsali třetí výhru.
„Nechtěli jsme dopustit takový zápas jako se Slovinci, i když to tak najednou vypadalo, že to podobné utkání bude. Jak už jsem řekl hráčům – je třeba z toho udělat zkušenost, poučit se a v těch zápasech na to reagovat dříve. Nebyl to vůbec lehký zápas,“ řekl Rulík.
Češi přestříleli soupeře 58:15, ale dlouho nedokázali najít recept na skvěle chytajícího Damiana Claru. „Měli jsme asi 104 střeleckých pokusů a z toho šlo přes 50 na branku, ale gól dlouho nepřicházel. Neměli jsme potřebný drajv do branky,“ uvedl Rulík.
„Stál proti nám houževnatý soupeř do obrany s dobrým gólmanem, prostě strašně těžké. Potřebovali jsme něco proměnit, aby taky soupeř trošku otevřel hru a měli jsme nějaký prostor. To se nám dlouho nedařilo a nebylo to příjemné,“ konstatoval Rulík.
Hráčům ale nic nevyčítal, protože snaha zlomit zmar v koncovce byla evidentní. „Spíš mám pro ně návody, ale bohužel oni jsou prostě na tom ledě a dělají ta rozhodnutí. Když se předrží puk a všechno se to zpomalí, tak proti těmhle obranám to nefunguje. Je třeba si to dát z první a finální nahrávku je třeba střílet z voleje. Je třeba clonit a mít ten tlak do předbrankového prostoru, protože pak se tam ty puky odrazí,“ prohlásil Rulík.
Představoval by si větší aktivitu před brankou. „Z tohohle gólmana se několik puků odrazilo před něj a my jsme tam nebyli, protože jsme neměli ten drajv do branky, jaký je potřeba, aby se skórovalo. Do třetí třetiny jsme rozhodili sestavu, změnili řady a to si myslím, že bylo důležité,“ řekl Rulík.
Gólman Clara, jehož v roce 2023 draftoval ve 2. kole na 60. místě Anaheim, odchytal první zápas po dodatečném připojení k týmu. Po skončení sezony ve švédském Brynäs dochytal sezonu v AHL v San Diegu. „Asi měl i štěstí, ale je veliký a zabral spoustu místa. Trvalo nám, než jsme se přes něj dostali,“ podotkl Rulík.
Český gólman Dominik Pavlát byl ve stejně nevděčné roli jako proti Slovinsku. „Pro něj to bylo těžké. Nevím, kolik měl zásahů, ale ve třetí třetině nás tam podržel. Byl tam jeden špičkový zákrok, po té přihrávce do slotu to chytil,“ připomněl Rulík možná klíčový okamžik celého utkání, kdy Pavlát za stavu 1:1 vytěsnil puk na horní tyčku.
Ostudy se nebál. „Já to takhle nevnímám. Neřeším, jestli ostuda neostuda. Já spíš potřebuju, aby ti hráči nastupovali na střídání ve správném nastavení. Já to z té střídačky poznám hned na začátku, jak je mužstvo nastavený v hlavě. Je diametrální rozdíl, když hrajeme proti Švédsku, Kanadě a když hrajeme proti Slovinsku, Itálii, a to říkám s veškerým respektem k těm týmům. Jde o to, aby hráči z každého zápasu udělali zkušenost a nepřešli to. Aby na základě toho a nějakého poučení byli v dalším zápase lepší,“ doplnil Rulík.
Těžko se mu hodnotí, jestli jeho svěřenci papírově slabší soky podcení. „Nevím, je to spíš otázka na hráče. Já to jenom tak hodnotím komplexně, co na ledě vidím. Ale každý hráč má nějaké vědomí, podvědomí, jak je nachystaný. Jestli si třeba myslí, že dnes by mohl dát první gól na mistrovství světa, nebo ne. Já do toho nevidím a nedokážu to rozšifrovat,“ řekl.
„Každopádně ve třetí třetině jsme to otočili a byl tam už ten správný týmový duch. Jak jsme vedli 2:1, věděl jsem, že to nepustíme. Zase to bylo nastavené, jak to má být. Není to jednoduché, je to obrovská zkušenost pro polovinu mužstva,“ řekl Rulík.
„Není jednoduché to na tomto hřišti ulítat. Jeden den dáme úplně volný, aby oddechnuli a vypnuli hlavu," dodal Rulík.