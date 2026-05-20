Jsme strašně rádi za ten obrat. Spadl mi kámen ze srdce, hlásil střelec vítězné branky Flek

Pořádně si zakřičel, poté co konečně protrhl svou střeleckou smůlu v utkání. Zkušený reprezentační útočník Jakub Flek se na mistrovství světa už něco nahrál proti outsiderům a je rád, že vítěznou trefou přispěl k odvrácení druhé blamáže na šampionátu. Tentokrát proti Italům. „To už nevím, chodil bych asi fakt kanálama,“ zakroutil hlavou po výhře 3:1.
Po porážce 2:3 v prodloužení se Slovinci to byla proti outsiderovi opět těžká práce. „Ono to strašně zkresluje. Já vždycky říkám, že na mistrovství světa už prostě není lehkého soupeře. Všechno se to vyrovnává, týmy jsou bruslivé. Samozřejmě Švédi s vámi chtějí hrát trošku víc hokej. Je to víc takový hokejový, nebo jak to popsat. Italové skvěle bránili, mají na tom mají založený systém,“ řekl Flek.
Vliv podle něj může hrát i rukopis Jukky Jalonena, trojnásobného vítěze mistrovství světa s Finy.„Trénuje je kouč, který tento styl hrál dlouho s Finy. Mají to založený na středním pásmu, dobré obraně. A čekali na šanci, která potom přišla. Nechci je ale obhajovat. My jsme měli být určitě lepší. Samozřejmě jsme strašně rádi, že jsme to dotáhli. To už nevím, chodil bych asi fakt kanálama,“ přidal český forvard.
České hráče trápil italský brankář Damian Clara, který si připsal v zápase neuvěřitelných 55 zákroků. „Koukal jsem na kostku, že tam bylo něco okolo 58 střel. Chytal výborně, já jsem tam měl dvě šance – jednou jsem proti němu jel úplně sám, pak v přesilovce ze strany taky sám. Obojí mně vychytal. Pak mi spadl obrovský kámen ze srdce, protože jsem měl na hokejce dva góly,“ uvedl Flek.
V utkání měl kapitán brněnské Komety tři velké šance, z jedné se prosadil. Jeho přesná střela k tyčce na 2:1 byla nakonec i vítěznou. „V takovém zápase to tak někdy bývá. V takových šancích se výsledek láme, měl bych to proměňovat. Zaplať pánbůh, že to tam spadlo. Tomas (David Tomášek – pozn. red.) to tam udělal výborně, krásně mě našel. Kubalda udělal skvělý screen a gólman neviděl,“ popsal člen druhé formace.
Povzbudila ho už trefa na 1:1 ve 45. minutě od Marka Alschera. „Kluci to tam výborně sehráli. Tícha (Jiří Ticháček – pozn. red.) tam našel Alšiho, který to dal tedy se štěstím o tyčku. Na to už se asi nikdo ptát nebude. Stejně jako zápasy předtím se Slovinci i Švédy. Musíme se z toho poučit, ať jsme zápas od zápasu lepší. Ukázat si nějaký věci, hodit to za hlavu a soustředit se další utkání,“ zakončil Flek.