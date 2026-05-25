Tomáš Hertl byl hlavní postavou třetího finále Západní konference NHL. Český hokejový útočník, který byl vyhlášen hlavní hvězdou zápasu, dal gól a u dalšího asistoval. Martin Nečas v dresu Colorada měl jednu asistenci, ale jeho tým, vítěz základní části soutěže, prohrává v sérii už 0:3 na zápasy.
Na ledě Vegas přitom Colorado začalo skvěle. Ve 14. minutě v oslabení udeřil Jack Drury a poslal Avalanche do vedení 3:0, hosté ale velmi nadějný náskok neudrželi.
Jak Avalanche vyšel vstup do zápasu, tak domácí zvládli druhou třetinu. Obrat Vegas po 19 vteřinách druhé dvacetiminutovky nastartoval kapitán Mark Stone, který v přesilové hře po Hertlově asistenci snížil na 1:3. Ve 25. minutě William Karlsson snížil na rozdíl jediné trefy a v čase 32:46 srovnal Keegan Kolesar.
Ve třetí třetině hokejisté Vegas velký obrat dokonali. Vítěznou branku ve 49. minutě vstřelil Tomáš Hertl, jenž si přes obránce Sama Malinského prohodil puk na osu hřiště a svižným bekhendovým zakončením poslal Golden Knights do vedení, které v závěru gólem do prázdné branky pečetil Brett Howden.
„Kluci ukázali kuráž,“ chválil tým trenér John Tortorella. „Věřili jsme tomu, že dokážeme průběh zápasu otočit. Povedlo se nám to několikrát v základní části a věděli jsme, že to můžeme zvládnout i dneska,“ dodal Hertl.
Svou bilanci v play-off vylepšil na devět bodů (3+6) a je po Nečasovi druhým nejproduktivnějším Čechem v bojích o Stanleyův pohár. Po třech zápasech série má ale do finále mnohem blíže než jeho reprezentační kolega.
„Kluci jsou na dně. Máme 36 hodin na to, abychom se dostali zpět a přichystali se na čtvrtý zápas série. Bude to ale těžké,“ řekl trenér Avalanche Jared Bednar.
Hokejisté Colorada v play-off ztratili tříbrankové vedení teprve podruhé v historii, na ledě Vegas ale jejich zaváhání přišlo v nepravý čas. Ze stavu 0:3 na zápasy se v NHL dostaly jen čtyři týmy.
Avalanche se navíc v příštím duelu možná budou muset obejít bez nejlepšího střelce základní části Nathana MacKinnona, který z utkání odstoupil poté, co si ve druhé třetině při bloku zranil koleno. V závěru se hvězdný útočník vrátil na led při power-play, bylo ale vidět, že ho zranění výrazně omezuje.
„Věřím tomu, že se dá dohromady. Je to obrovský bojovník a extrémně soutěživý člověk. Abyste ho dostali z ledu, museli byste ho přizabít. Věřím proto, že nám ještě pomůže. Bohužel nevím, jak na tom je,“ připustil brankář Scott Wedgewood.
Colorado může těšit alespoň návrat obránce Calea Makara, který chyběl v úvodních dvou zápasech série. Ve třetím duelu odehrál přes 27 minut a byl nejvytíženějším hráčem utkání.
Třetí finále Západní konference play-off NHL
Vegas – Colorado 5:3 (0:3, 3:0, 2:0)
Branky: 21. Stone (Hertl), 25. W. Karlsson, 33. Kolesar, 49. Hertl, 60. Howden – 4. Landeskog, 8. Kadri (Nečas), 14. Drury. Střely na branku: 23:35. Diváci: 18 212. Hvězdy zápasu: 1. Hertl, 2. Stone, 3. Marner (všichni Vegas). Stav série 3:0.