MS v hokeji 2026MS v hokeji 2026
MS v hokeji 2026
Všechna utkání na ČT sport a ČT sport Plus
Program a výsledkyAktualityVideaAZ kvíz
Hokej

SESTŘIHHertl řídil výhru Vegas a byl první hvězdou zápasu, Nečas jen mírnil porážku


před 5 hhodinami|Zdroj: ČTK

Tomáš Hertl byl hlavní postavou třetího finále Západní konference NHL. Český hokejový útočník, který byl vyhlášen hlavní hvězdou zápasu, dal gól a u dalšího asistoval. Martin Nečas v dresu Colorada měl jednu asistenci, ale jeho tým, vítěz základní části soutěže, prohrává v sérii už 0:3 na zápasy.

Na ledě Vegas přitom Colorado začalo skvěle. Ve 14. minutě v oslabení udeřil Jack Drury a poslal Avalanche do vedení 3:0, hosté ale velmi nadějný náskok neudrželi.

Jak Avalanche vyšel vstup do zápasu, tak domácí zvládli druhou třetinu. Obrat Vegas po 19 vteřinách druhé dvacetiminutovky nastartoval kapitán Mark Stone, který v přesilové hře po Hertlově asistenci snížil na 1:3. Ve 25. minutě William Karlsson snížil na rozdíl jediné trefy a v čase 32:46 srovnal Keegan Kolesar.

Ve třetí třetině hokejisté Vegas velký obrat dokonali. Vítěznou branku ve 49. minutě vstřelil Tomáš Hertl, jenž si přes obránce Sama Malinského prohodil puk na osu hřiště a svižným bekhendovým zakončením poslal Golden Knights do vedení, které v závěru gólem do prázdné branky pečetil Brett Howden.

„Kluci ukázali kuráž,“ chválil tým trenér John Tortorella. „Věřili jsme tomu, že dokážeme průběh zápasu otočit. Povedlo se nám to několikrát v základní části a věděli jsme, že to můžeme zvládnout i dneska,“ dodal Hertl.

Svou bilanci v play-off vylepšil na devět bodů (3+6) a je po Nečasovi druhým nejproduktivnějším Čechem v bojích o Stanleyův pohár. Po třech zápasech série má ale do finále mnohem blíže než jeho reprezentační kolega.

„Kluci jsou na dně. Máme 36 hodin na to, abychom se dostali zpět a přichystali se na čtvrtý zápas série. Bude to ale těžké,“ řekl trenér Avalanche Jared Bednar.

Čtěte také

SESTŘIHVegas porazilo na úvod Colorado, Hertl přihrával, Nečas nebodoval

21. 5. 2026

Vegas porazilo na úvod Colorado, Hertl přihrával, Nečas nebodoval

SESTŘIHVegas udeřili v závěru a sviští západem. Na ledě Colorada vyhráli i druhý zápas

23. 5. 2026

Vegas udeřili v závěru a sviští západem. Na ledě Colorada vyhráli i druhý zápas

Hokejisté Colorada v play-off ztratili tříbrankové vedení teprve podruhé v historii, na ledě Vegas ale jejich zaváhání přišlo v nepravý čas. Ze stavu 0:3 na zápasy se v NHL dostaly jen čtyři týmy.

Avalanche se navíc v příštím duelu možná budou muset obejít bez nejlepšího střelce základní části Nathana MacKinnona, který z utkání odstoupil poté, co si ve druhé třetině při bloku zranil koleno. V závěru se hvězdný útočník vrátil na led při power-play, bylo ale vidět, že ho zranění výrazně omezuje.

„Věřím tomu, že se dá dohromady. Je to obrovský bojovník a extrémně soutěživý člověk. Abyste ho dostali z ledu, museli byste ho přizabít. Věřím proto, že nám ještě pomůže. Bohužel nevím, jak na tom je,“ připustil brankář Scott Wedgewood.

Colorado může těšit alespoň návrat obránce Calea Makara, který chyběl v úvodních dvou zápasech série. Ve třetím duelu odehrál přes 27 minut a byl nejvytíženějším hráčem utkání.

Třetí finále Západní konference play-off NHL

Vegas – Colorado 5:3 (0:3, 3:0, 2:0)
Branky: 21. Stone (Hertl), 25. W. Karlsson, 33. Kolesar, 49. Hertl, 60. Howden – 4. Landeskog, 8. Kadri (Nečas), 14. Drury. Střely na branku: 23:35. Diváci: 18 212. Hvězdy zápasu: 1. Hertl, 2. Stone, 3. Marner (všichni Vegas). Stav série 3:0.

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.