Hokejisté Vegas s Tomášem Hertlem v sestavě vyhráli v Coloradu 3:1 a ve finále Západní konference NHL vedou 2:0 na zápasy. Golden Knights rozhodli třemi góly v poslední třetině. Nejlepším hráčem byl vyhlášen Ivan Barbašov, který dva góly vstřelil a na třetí přihrál.
„Během celé sezony jsme ve třetích třetinách opravdu silní. Povedla se nám spousta obratů. Věřili jsme si a hráli jednoduše,“ řekl Barbašov. „Nemyslím si, že hodně lidí tipovalo, že povedeme po dvou zápasech venku 2:0. Ale věděli jsme, že bychom to mohli dokázat. Byl to náš cíl. S nerozhodným stavem bychom se nespokojili,“ doplnil obránce Vegas Dylan Coghlan.
Colorado otevřelo skóre v závěru první třetiny, ve které se prosadil Ross Colton střelou z mezikruží. Domácí drželi těsný náskok až do 50. minuty, kdy švihem z pravého kruhu vyrovnal Jack Eichel. Na něj navázal v čase 51:22 Barbašov, jehož střela zpoza mezikruží se otřela o horní tyč a skončila v brance. Poté hrdina zápasu zpečetil výhru Vegas při risku Avalanche bez gólmana.
„Klíčové bylo, že jsme ustáli těžkou druhu třetinu a prohrávali jen o jednu branku. Cítili jsme, že jsme v dobré pozici,“ uvedl trenér Vegas John Tortorella, který převzal tým koncem března. Mužstvo pod jeho vedením vyhrálo 17 z 22 zápasů. „Netuším, jak dopadne třetí zápas a série. Ale vím, že se nemusím bát, protože tým chápe situaci a ví, co dělat,“ pokračoval.
Colorado ovládlo základní část, v úvodních dvou kolech play-off prohrálo jen jeden zápas. Teď ale ztratilo na svém ledě obě utkání a v konferenčním finále stav 0:2 po domácích prohrách neotočil žádný tým od roku 1982. Všech třináct sérií už tabulkově hůře postavený tým dotáhl k postupu.
„Nebalíme sezonu, protože jsme dvakrát prohráli. Během play-off procházíte různými nepříjemnými situacemi. Musíte se vypořádat s výzvou, která přijde,“ řekl trenér Colorada Jared Bednar. „Pokusíme se vyhrát příští zápas. Je to klišé, ale takhle k tomu přistupujeme. Zaměřujeme se na proces a na to, co je potřeba udělat. Odehráli jsme dnes skvělý zápas, soupeř taky. Mohl vyhrát kdokoli,“ doplnil.
Golden Knights se mohli opět opřít o brankáře Cartera Harta, který zastavil 29 střel včetně dvou pokusů Martina Nečase. Český útočník ještě v sérii nebodoval, navíc byl v obou zápasech na ledě u dvou inkasovaných branek. Hertl si připsal asistenci při předchozí výhře 4:2, tentokrát vyšel naprázdno.
Colorado – Vegas 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)
Branky: 17. Colton – 52. a 59. Barbašov, 50. Eichel. Střely na branku: 30:25. Diváci: 18.147. Hvězdy zápasu: 1. Barbašov, 2. Hart, 3. Eichel (všichni Vegas). Stav série: 0:2.