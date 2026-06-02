Hertl: Bylo by skvělé, kdybych mohl Stanley Cup přivézt do Česka

Tomáš Hertl je jediným českým zástupcem ve finále play-off NHL a speciální motivací je tak pro něj přivézt v létě Stanleyův pohár do vlasti. Útočník Vegas před startem finálových bojů proti Carolině řekl, že si dobře pamatuje, když v roce 2006 jako třináctiletý sledoval oslavy tehdejšího vítěze Josefa Vašíčka v pražském Edenu.
„Moc jsem se na to těšil. Pamatuju si, že jsem stál v jedné z prvních řad. Dostal jsem podpis, udělal jsem si fotku. Byl to pro mě ohromný zážitek,“ zavzpomínal Hertl na oslavu tehdejšího hráče Caroliny, jenž o pět let později tragicky zemřel při pádu letadla s hokejovým týmem Lokomotiv Jaroslavl.
„Bylo by skvělé, kdybych teď Stanley Cup mohl přivézt já. Ale snažím se na to nemyslet. Koncentruju se pouze na první zápas série,“ řekl Hertl. Finálová série mezi Vegas a Carolinou začne v noci na středu našeho času.
Dvaatřicetiletý Hertl je jediným Čechem ve finále. I proto, že jeho Vegas postupně ukončilo finálový sen týmům Utahu, Anaheimu a Coloradu, za které hraje řada krajanů.
„Je to pro mě něco zvláštního. Vždycky jsem sledoval, jak si čeští kluci vedou. Už nás v lize není tolik, co dřív, ale pořád tu máme silné zastoupení,“ uvedl Hertl, který v NHL působí třináctou sezonu a dosud hrál jen za San Jose a Vegas. „Jako Češi jsme vždycky drželi pohromadě. Pamatuju si, že když jsem přišel do San Jose, hodně mi tehdy pomohl Martin Havlát. Všechno mi ukázal, mohl jsem se na něj spolehnout. Neuměl jsem tehdy moc jazyk a on mě podržel,“ řekl.
Hokejisté Golden Knights postoupili do play-off až jako sedmý tým Západní konference NHL a nepatřili tak mezi favority, ve vyřazovací části se jim ale daří. V konferenčním finále dokázali vyřadit i nejlepší tým dlouhodobé části Colorado.
„Cesta do finále byla hodně těžká, ještě před play-off se s námi moc nepočítalo. Bylo to s námi nahoru dolů. Pak jsme se ale semkli, začalo se nám dařit. Vážíme si toho, jak daleko jsme se dostali. Teď na ledě necháme úplně všechno,“ uvedl Hertl, jenž bude o Stanley Cup usilovat podruhé. Před deseti lety v dresu Sharks prohrál ve finále s Pittsburghem 2:4 na zápasy. „Říkal jsem si, že za dva tři roky si ho zahraji opět... Pak jsem ale pochopil, jak je těžké se do finále dostat. Jsem rád, že se mi to povedlo,“ cenil si.
Účastník únorových olympijských her v Miláně nasbíral v základní části 58 bodů a patřil mezi klíčové hráče Vegas. V závěru se mu ale příliš – zejména gólově – nedařilo, proti Anaheimu však ukončil dlouhé čekání na branku. V play-off tak má zatím na kontě tři góly a šest asistencí v 16 zápasech.