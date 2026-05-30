Všechna utkání na ČT sport a ČT sport Plus
Hokej

SESTŘIHDobeš si finále nezahraje, o Stanley Cup se popere Carolina


před 32 mminutami|Zdroj: ČTK, NHL

Carolina porazila doma Montreal 6:1 a poprvé od roku 2006 postoupila do finále NHL. V boji o Stanleyův pohár se střetne s Vegas. První zápas se odehraje v noci z úterý na středu. Jediným českým zástupcem v sérii bude Tomáš Hertl, který cennou trofej ještě nezískal. Finále si zahraje po deseti letech, v roce 2016 neuspěl v barvách San Jose proti Pittsburghu.

Pod rozhodující bod Caroliny se podepsali v pátečním utkání shodně gólem a dvěma asistencemi Taylor Hall a Logan Stankoven. Při vyhlášení hvězd zápasu je předčil pouze brankář Frederik Andersen, který vytáhl 24 zákroků. Na opačné straně inkasoval Jakub Dobeš pětkrát z 29 střel.

Carolinu nasměrovala k postupu už úvodní třetina, kterou ovládla 3:0 po trefách Halla, Stankovena a Erika Robinsona. Kouč Montrealu Martin St. Louis si u úvodní branky vzal trenérskou výzvu kvůli nedovolenému bránění brankáři, ale gól platil.

Jackson Blake zvýšil ve 28. minutě náskok domácích z úniku s bekhendovým zakončením mezi betony. V závěru prostřední třetiny využil přesilovou hru Shayne Gostisbehere a upravil skóre už na 5:0. O čisté konto připravil Andersena v 51. minutě Cole Caufield. Postup do finále NHL, na který v Carolině čekali dvacet let, zpečetil Seth Jarvis při risku Montrealu bez gólmana.

Carolina – Montreal 6:1 (3:0, 2:0, 1:1)

Branky: 10. Hall, 16. Stankoven, 17. Robinson, 28. Blake, 39. Gostisbehere, 57. Jarvis – 51. Caufield. Střely na branku: 30:24. Jakub Dobeš odchytal za Montreal 58:22 minuty, inkasoval pět branek z 29 střel a úspěšnost zásahů měl 82,8 procenta. Diváci: 18 931. Hvězdy zápasu: 1. Andersen, 2. Hall, 3. Stankoven (všichni Carolina). Konečný stav série: 4:1.

Dobešova kouzla Montreal nezachránila, Carolina nakročila do finále NHL

Zemřel čtyřnásobný vítěz Stanleyova poháru Claude Lemieux

