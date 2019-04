Třinec zlomil prokletí vlastní arény a doma dobyl titul. Zisk mistrovského poháru vystřelil Roth

V polovině úvodní části se hosté radovali z úvodního gólu. Dernerův pokus z pravého kruhu usměrnil nešťastně do vlastní branky Vrána. Za necelé dvě minuty mohli Bílí Tygři zvýšit. Doudera přišel o puk, Hudáček přihrál před branku volnému Vlachovi, ale ten z bezprostřední blízkosti Hrubce nepřekonal.

Liberec nastoupil bez svého nejproduktivnějšího hráče v sezoně Marka Kvapila a do sestavy se místo zraněného útočníka zařadil Dominik Lakatoš. V úvodu byli hosté blízko gólu, když Vlachova tečovaná přihrávka skončila vedle pravé tyče Hrubcovy branky. Will pak čelil při tlaku Ocelářů sérii střel, ale odolal.

Vzápětí si Will poradil s Vránovým individuálním zakončením v přečíslení. Další brejk domácích v 31. minutě už proměnil Cienciala, který z pravého kruhu překonal Willa nad levé rameno. Liberec odpověděl za 94 sekund, kdy Lakatošovo nahození tečoval Redenbach.

V úvodu druhého dějství se dostával do šance Birner, ale před zakončením ztratil stabilitu. Liberec se ubránil v prvním oslabení při Šmídově pobytu na trestné lavici. Velké šance ve druhém dějství dlouho chyběly a ve 29. minutě Hrubec zneškodnil Šmídovu bombu.

Velkou možnost měl ve 46. minutě při vlastním oslabení Vlach, který se dostal sám před Hrubce, ale třinecký gólman jeho šanci zlikvidoval. Will v závěru pokračující přesilovky kryl možnost Adamského. Na druhé straně si poradil Hrubec s Vlachovým zakončením.

Oba týmy hrály ze zabezpečené obrany a nepouštěly soupeře do šancí. V 57. minutě ale nabil Růžička na pravý kruh Rothovi, který propálil libereckého gólmana. Hostující kouč rychle sáhl k power-play, ale k vyrovnání to nevedlo. Naopak výsledek pojistil Werek poté, co nejdříve Doudera trefil z vlastního obranného pásma pravou tyč prázdné branky.