V rámci 41. kola hokejové extraligy se střetávají České Budějovice s Hradcem Králové. Oba celky vstupují do utkání s výhrou v zádech, jedenáctý Motor porazil Olomouc a pátý Mountfield uspěl po nájezdech ve východočeském derby. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
ŽIVĚHokejová extraliga České Budějovice – Hradec Králové 4:1
Budějovice vstoupily do zápasu lépe, po první třetině vedly zásluhou Michala Bulíře a Róberta Lantošiho 2:0. Následně přiblížil hosty z východu Čech Jordann Perret. V závěru druhé třetiny Motor ale znovu odskočil. Na 3:1 zvyšoval Ondřej Vála a puk za záda brankáře Škorvánka dostal následně i Nick Olesen.
Třinec i díky dvěma gólům Růžičky zdolal Spartu
Čtyři branky nabídla hned první třetina utkání Ocelářů se Spartou. Slezané nejprve využili dvě početní výhody a šli do vedení 2:0. Pražané však ještě v závěru dokázali manko vymazat. Na dva góly v další části zápasu už ale reagovat nedokázali a do kabin šli před závěrečnou třetinou za stavu 2:4.
Naději vykřesal ještě kanadský útočník Shore, který překonal Kacetla. Ale v 57. minutě uzavřel do prázdné branky na 5:3 druhou brankou v utkání kapitán Ocelářů Martin Růžička. Třinec v domácím prostředí vyhrál pošesté v řadě, Pražané padli potřetí za sebou.
Pardubice poprvé v sezoně porazily Liberec
V úvodní části utkání se prosadil na straně vedoucího týmu extraligy Tourigny. Na další branku se čekalo až do 46. minuty. Dynamo nejprve podržel brankář Will, který vychytal trestné střílení Filippiho. Liberec se prosadil až o chvíli později, o vyrovnání se postaral obránce Ahac.
Stav 1:1 poslal zápas do prodloužení a následně i samostatných nájezdů. Jako první uspěl v páté sérii liberecký Sandberg, rozhodčí situaci přezkoumali na videu a branku neuznali. Na druhou stranu se rozjel Červenka a rozhodl o výhře Pardubic. Dynamo bodovalo ve třináctém zápase v řadě, v čele soutěže má náskok sedmi bodů na druhý Třinec.
Rytíři deklasovali Vítkovice, čtyřmi body zazářil Robins
Kladenským vyšla už první třetiny, kdy odskočili soupeři na rozdíl dvou branek. Ve druhé třetině se dvakrát trefil hrdina zápasu Robins a na druhé straně snižoval Krzysztof Macias. Domácí se s vedením 4:1 nespokojili a v rozmezí necelých 11 minut přidali čtyři branky. Robins zkompletoval hattrick a připsal si v duelu celkem čtyři body.
V čase 54:04 měli ještě Rytíři k dispozici trestné střílení, ale Audette jej neproměnil. Skóre se tak zastavilo na čísle 8:1. Ostravané prohráli popáté za sebou a s Kladnem ve vzájemných duelech neuspěli potřetí za sebou. Rytíři si připsali pátý triumf z posledních šesti zápasů.
Výsledky 41. kola hokejové extraligy:
Oceláři Třinec – Sparta Praha 5:3 (2:2 2:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 11. O. Kovařčík (M. Kovařčík, M. Adámek), 15. M. Růžička (Sikora), 24. Koch (J. Galvas, O. Kovařčík), 37. Hudáček (Flynn), 57. M. Růžička (M. Roman) – 16. K. Hrabík (Hyka), 17. Chlapík (N. Seppälä), 43. Shore (Chlapík). Rozhodčí: Šír, Vrba – Lhotský, Hynek. Vyloučení: 1:5. Využití: 2:0. Diváci: 5400 (vyprodáno).
Dynamo Pardubice – Bílí Tygři Liberec 2:1 po sam. náj. (1:0, 0:0, 0:1 – 0:0)
Branky a nahrávky: 9. Tourigny (J. Stránský), rozhodující nájezd Červenka – 46. Ahac (D. Zeman, F. Jansa). Rozhodčí: Hribik, Zeliska – Thuma, Šimánek. Vyloučení: 6:5. Bez využití. Diváci: 9823.
Rytíři Kladno – Vítkovice Ridera 8:1 (2:0, 2:1, 4:0)
Branky a nahrávky: 15. Wylie (T. Tomek, Audette), 20. Vigneault (Robins), 22. Robins (Kelly Klíma), 32. Robins (Kelly Klíma, Pietroniro), 41. M. Procházka (Forman), 43. Ojamäki (Blain, Audette), 45. M. Marcel (Wylie, Mendel), 51. Robins (Vigneault) – 30. Macias. Rozhodčí: Pražák, Květoň – Brejcha, Ondráček. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváci: 2548.
Energie Karlovy Vary – Verva Litvínov 3:4 po sam. náj. (2:0, 0:2, 1:1 – 0:0)
Branky a nahrávky: 11. P. Tomek (Minárik, Bambula), 18. O. Beránek (Šťastný), 52. Jiskra (Jones, D. Moravec) – 22. Jurčík (Komuls, Maštalířský), 34. Čajkovič (M. Sukeľ), 59. Holmström (Komuls, Šenkeřík), rozhodující nájezd Čajkovič. Rozhodčí: Barek, Mejzlík – Svoboda, Gerát. Vyloučení: 2:7, navíc Jícha (Litvínov) 5 min. a do konce utkání. Využití: 3:0. Diváci: 5024.