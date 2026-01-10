I po téměř pětistovce odehraných zápasů v extralize může být pro Lukáše Radila něco poprvé. Královéhradecký útočník v pátečním derby prvně v kariéře skóroval do sítě mateřských Pardubic a výrazně tím pomohl k obratu svého týmu a výhře po nájezdech.
Radil poprvé skóroval proti Pardubicím. Byl to jen další gól a je jedno, proti komu padl, říká
Pětatřicetiletý Radil vyrovnal v 52. minutě na 3:3 skrytou střelou z dálky přes obránce a utkání dostal do prodloužení.
„Když naše formace dostala ve druhé třetině dva góly, říkal jsem si, že to zase není ten zápas, který bych si představoval. Jsem rád, že mi to tam potom padlo. Utkání bylo hrozně vyhecované a jsme rádi, že bereme dva body, protože to bylo vydřené vítězství,“ popsal zkušený útočník.
Někteří hráči góly proti svým bývalým týmům neslaví, to však nebyl Radilův případ. „Byl to pro mě další gól a je jedno, proti jakému týmu. Navíc se nám podařilo ještě vyrovnat, takže proto jsem se radoval,“ vysvětlil s tím, že od přátel z Pardubic teď snad nebude poslouchat žádné narážky. „Všichni vědí, že je to sport, každý hráč je soutěživý a chce vyhrávat,“ uvedl s úsměvem.
Čtvrté východočeské derby probíhající sezony bylo zápasem několika odlišných herních fází. Hradec měl zpočátku výrazně navrch, ale poté se Pardubice zvedly a nepříznivý stav 0:2 otočily během necelých deseti minut na 3:2.
„První třetina se nám povedla a plnili jsme si, co jsme chtěli. Bohužel ve druhé jsme z toho trošku vypadli a dostali tři góly. Třetí už byla nahoru dolů, mohlo to tam spadnout každému. V prodloužení měly Pardubice víc šancí, ale v nájezdech jsme vyhráli. Tam nás strašně podržel Škorvi, který chytal neskutečně,“ vyzdvihl Radil přínos brankáře Stanislava Škorvánka.
Jeho výkon totiž v závěru utkání gradoval. V sestřizích nejlepších zákroků této extraligové sezony by nemělo chybět chybět Škorvánkovo vykopnutí betonu do vzduchu při nájezdu Romana Červenky, který už měl proti sobě zdánlivě prázdnou branku.
„On chytá výborně celou sezonu. Myslím si, že nominaci na olympiádu si zaslouží, je super, že jede. A myslím si, že by tam měl odchytat co nejvíc zápasů,“ vzkázal Radil na dálku slovenským trenérům.
Vedle něho se v základní hrací době za Hradec Králové střelecky prosadili ještě další dva bývalí hráči Pardubic: Jordann Perret a Denis Kusý.
Upozornil na sebe ale také Jakub Pour, který ve druhé třetině svedl bitku s Ondřejem Miklišem a vyšel z ní jako vítěz, přestože mu soupeř jako první přetáhl dres přes hlavu.
„Říkali jsme si, že tu kadenci úderů měl neuvěřitelnou, ale báli jsme se, aby tím pro něj zápas neskončil. On je taková mašina, jak mu tady říkají,“ pousmál se Radil a mladšího spoluhráče pochválil za jeho všestranný přínos pro mužstvo.
„Má obrovský potenciál, který si myslím, že by mohl využívat ještě mnohem víc. Když se mu daří, tak mu v útočném pásmu nejde odebrat puk. Za mě skvělý hráč,“ pronesl o Pourovi.
Hradec odehrál v novém roce teprve druhý zápas. Po nedělní porážce s Libercem 0:2 měl vzhledem k bezkrevnému výkonu co napravovat, a to se mu povedlo. Možná i díky přeložení plánovaného úterního duelu s Mladou Boleslaví na další týden.
Žádný dlouhý odpočinek však hráče nečekal. „Pracovali jsme na systému a detailech, které jsme měli špatné. Teď v zápase jsme se cítili dobře a měli síly,“ přiznal Radil, jehož po derby mohlo těšit i vítězství nad lídrem tabulky.
„Doufejme, že nás to posune. Ne že to bude signál k uspokojení, ale k tomu, že pracujeme dobře a musíme takhle pracovat dál,“ uzavřel Radil.