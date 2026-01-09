Kladno ve 40. kole extraligy vyhrálo důležitý zápas v Mladé Boleslavi 5:1 a vzdálilo se soupeři na rozdíl čtyř bodů. Další čtyři body ztrácí Litvínov poté, co v Brně prohrál vysoko 2:7. Hradec Králové udolal ve východočeském derby Pardubice 4:3 po nájezdech. Liberec přehrál rovněž v nájezdech Plzeň a ukončil její úspěšnou sérii. Vítkovice prohrály s Karlovými Vary 3:4 v prodloužení a v novém roce utrpěly čtvrtou porážku. Olomouc poprvé v sezoně vyzrála na Třinec a doma zvítězila potřetí za sebou.
Rytíři si díky čtvrté výhře z posledních pěti utkání upevnili 12. místo, na barážovou příčku má osmibodový náskok. Dvěma góly a asistencí se na výhře 5:1 podílel útočník Jakub Konečný. Rovněž tři body za branku a dvě přihrávky zaznamenal Miroslav Forman. Mladá Boleslav sice vedla po dvou třetinách 1:0, ale po obratu Rytířů si připsala doma třetí prohru z uplynulých čtyř duelů.
Východočeské derby vyhrál Hradec Králové díky nájezdu Nenonena
I v posledním východočeském derby základní části se radoval tým hrající v domácím prostředí. V utkání dvou obratů rozhodl hradecký Markus Nenonen, jenž proměnil v šesté sérii jako jediný exekutor. Pardubice přes porážku bodovaly podvanácté za sebou a tabulku dál vedou o osm bodů.
Liberec utnul vítěznou šňůru Plzně, v nájezdech rozhodl Lenc
Bílí Tygři dokázali navázat na nedělní vítězství 2:0 z Hradce Králové a doma vyhráli osmý z posledních devíti zápasů. Plzeň naopak poznala hořkost porážky poprvé po sérii pěti vítězství, během níž neztratila ani bod. Severočeši vedli v utkání po čtyřiceti minutách 2:0, Indiáni ale dokázali ve třetí části dvěma góly vyrovnat. Bod navíc nakonec vystřelil domácím v nájezdech Radan Lenc.
Kometa zastavila sérii porážek, poslední Litvínov deklasovala 7:2
Brno porazilo poslední Litvínov 7:2. Kometa díky tomu zastavila sérii šesti porážek, během níž si připsala jen dva body. Ještě po polovině duelu byl stav vyrovnaný 1:1, obhájci titulu pak rozhodli třemi zásahy do druhé přestávky. Čtyři body za dva góly a dvě nahrávky zaznamenal slovenský útočník Kristián Pospíšil.
Vítkovice znovu prohrály, v prodloužení je srazil Sapoušek
Karlovy Vary sice ztratily 16 sekund před koncem základní hrací doby plný zisk po trefě Anthonyho Nellise v power-play, ale v prodloužení rozhodl v 63. minutě o výhře Energie Robin Sapoušek. Vítkovice už šest kol čekají na plný bodový zisk.
Olomouc vyhrála nad Třincem, který pod Žabkou poprvé neuspěl
Hanáci rozhodli o premiérové výhře nad Třincem v probíhající sezoně ve druhé třetině, kterou ovládli 3:0 i díky dvěma brankám z přesilovek. V tabulce zůstali devátí, ale mají stejně bodů jako nejbližší soupeři před nimi. Oceláři skórovali první, přesto pod vedením trenéra Borise Žabky po pěti triumfech poprvé neuspěli a klesli z druhého místa na třetí.
Výsledky 40. kola hokejové extraligy
BK Mladá Boleslav – Rytíři Kladno 1:5 (0:0, 1:0, 0:5)
Branky a nahrávky: 23. Závora (Skärberg) – 44. M. Procházka (M. Forman, Konečný), 48. Konečný (Vigneault), 53. Robins (Vigneault), 54. Konečný (M. Forman), 59. M. Forman. Rozhodčí: Hribik, T. Veselý – Lhotský, Hynek. Vyloučení: 3:4. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 3017.
HC Vítkovice – Energie Karlovy Vary 3:4 v prodloužení (0:1, 2:2, 1:0 – 0:1)
Branky a nahrávky: 22. Edmonds (Hladonik), 31. Yetman (J. Zbořil, Troock), 60. Nellis (Abdul) – 3. P. Tomek (Jiskra, M. Kočí), 22. Jaks (O. Beránek, Egle), 35. O. Beránek (Černoch, Jaks), 63. Sapoušek. Rozhodčí: Cabák, Mejzlík – Lederer, Peluha. Vyloučení: 5:6, navíc Lukošik (Karlovy Vary) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:2. Diváci: 4002.
Kometa Brno – HC Litvínov 7:2 (1:0, 3:1, 3:1)
Branky a nahrávky: 7. K. Pospíšil (T. Zohorna), 32. Flek (F. Král, Š. Stránský), 34. J. Kos (Zábranský, Kollár), 40. H. Zohorna (K. Pospíšil, Zábranský), 53. H. Zohorna (K. Pospíšil), 56. Cingel (David Moravec II, F. Král), 57. K. Pospíšil (Kollár, Š. Stránský) – 26. Zygmunt (Schmiemann, Šenkeřík), 48. Maštalířský (Sukeľ, Čajkovič). Rozhodčí: Šír, Kika – Frodl, Ondráček. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. Diváci: 6239.
HC Olomouc – Oceláři Třinec 4:1 (1:1, 3:0, 0:0)
Branky a nahrávky: 18. Kusko (Ondrušek), 26. Plášek (Nahodil, Matýs), 27. Rayen Petrovický (D. Vitouch, Ministr), 39. Orsava (Cosgrove, Fridrich) – 13. Kurovský (Koch, M. Kovařčík). Rozhodčí: Jeřábek, Ondráček – Augusta, Blažek. Vyloučení: 5:9. Využití: 2:0. Diváci: 4584.
Bílí Tygři Liberec – HC Plzeň 3:2 po nájezdech (1:0, 1:0, 0:2 – 0:0)
Branky a nahrávky: 14. A. Musil (J. Pérez), 32. Kolmann (Filippi), rozhodující nájezd Lenc – 46. Zámorský (Šalda, Jakub Lev), 55. O. Rohlík. Rozhodčí: Barek, Šindel – Gerát, Hnát. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Diváci: 6266.
Hradec Králové – Dynamo Pardubice 4:3 po nájezdech (1:0, 1:3, 1:0 – 0:0)
Branky a nahrávky: 18. Perret (Melancon, Nenonen), 23. Kusý, 52. Radil (Kivistö), rozhodující nájezd Nenonen – 28. Hájek (Kelemen, Mandát), 31. Červenka (Hájek), 37. L. Sedlák (Mandát, Košťálek). Rozhodčí: Stano (SR), Vrba – Axman, Rampír. Vyloučení: 3:4, navíc Pour – Mikliš oba 5 min., Poulíček 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 6235.