Švédové otočili zápas s Finy a vyhráli České hry

Hokejisté Švédska potvrdili svoje vedoucí postavení v seriálu turnajů Euro Hockey Tour i v Českých Budějovicích, kde vyhráli bez ztráty České hry. Ve třetím zápase se sice museli často bránit tlaku Finů, kteří také vedli, ale Švédové dokázali výsledek otočit a zvítězili 3:2.
V první třetině severského duelu zahrozil při oslabení Päkkilä. V 15. minutě kryl švédský gólman Härenstam pokus Kuokkanena. O chvilku později ale přesměroval parádní tečí kotouč Erholtz a otevřel skóre.
Při přesilovce Finů zkraje druhé části mohl zvýšit Kuokkanen, jenže Härenstam byl proti. Ve 27. minutě zaváhal na vlastní modré čáře Saarijärvi a Öhgren ho potrestal vyrovnávací trefou poté, co procedil kotouč za záda brankáře Säteriho.
Ve 35. minutě při přesilovce Švédů sice ještě Säteri vychytal Björcka, ale chvilku poté, kdy už byli Finové v plném počtu, udeřil krásnou ranou z kruhu Petersson. Uběhlo navíc jen 41 sekund a povedenou pasáž Švédů dovršil Henriksson, když těsně před Säterim tečoval Perssonovu přihrávku.
Finové v úvodu třetí třetiny odehráli povedenou přesilovku a v tlaku pokračovali i po jejím skončení, ale Härenstam několika skvělými zákroky držel stav 3:1. Uhájil ho pak i při další početní výhodě Finska.
Na konci 49. minuty ujel osamocený Erholtz, na Härenstama ale nevyzrál. Už více než pět minut před závěrečnou sirénou odjel Säteri na střídačku, pak se do ní vrátil při přesilovce svého týmu, následně však znovu pustil do hry dalšího hráče do pole.
Pojistku měl na holi Björck, ale Ojantakanen na brankové čáře fantasticky bruslí zasáhl a puk vyrazil. Pak Finy zachránila tyčka, Stenberg branku ze středního pásma zcela minul. V závěru přišla přece jen zápletka, když 25,5 sekundy před koncem snížil Hirvonen, na více už ale Finové nedosáhli.
Výsledky Fortuna Hockey Games v Č. Budějovicích
Švédsko – Finsko 3:2 (0:1, 3:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 27. Öhgren (Henriksson), 36. Petersson (Brännström, L. Karlsson), 37. Henriksson (J. Persson, Sylvegard) – 16. Erholtz (Heinola, Merelä), 60. Hirvonen (Saarijärvi, Honka). Rozhodčí: Jeřábek, Pražák – Zíka, Šimánek. Vyloučení: 6:3. Bez využití. Diváci: 2697.
Švédsko: Härenstam – J. Persson, Brännström, Heed, J. Larsson, Andersson, Hägg, Boumedienne – L. Karlsson, Björck, Stenberg – Sylvegard, Henriksson, Hedqvist – Petersson, Frondell, Öhgren – Silfverberg, Niederbach. Trenér: Hallam.
Finsko: Säteri – Heinola, Riikola, Saarijärvi, Vilén, Honka, Kokkonen, Hatakka – Puistola, Kuokkanen, Hirvonen – Aku Räty, Aatu Räty, Mäenalanen – Merelä, Björninen, Erholtz – Ojantakanen, Päivärinta, Päkkilä - Puhakka. Trenér: Pennanen.