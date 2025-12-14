Hokej

SESTŘIHDebakl v generálce na OH. Švédové rozebrali český tým a v Curychu slaví triumf


14. 12. 2025Aktualizovánopřed 44 mminutami|Zdroj: ČT sport, ČTK

Souboj o triumf na Švýcarských hrách vyzněl jasně pro Tre kronor. Čeští hokejisté v Curychu prohráli se Švédskem 0:5. V generálce na olympijské hry v Miláně národní tým nevstřelil branku a skončil na turnaji druhý. Jde o nejtěžší porážku reprezentace pod vedením Radima Rulíka.

Seveřané vyhráli i šestý zápas v aktuální sezoně Euro Hockey Tour a navázali na turnajový triumf z listopadových Finských her. Čtyři góly Švédové vstřelili ve třetí třetině.

Český tým nastoupil do utkání jen 15,5 hodiny po skončení sobotního souboje se Švýcarskem a krátký čas na regeneraci se na jejich výkonu zřejmě projevil. Na začátku nevyužil úvodní přesilovku, brankáře Johanssona v ní prověřil jen Kousal. V 8. minutě nebezpečně střílel Ticháček.

8 minut
Sestřih utkání Česko – Švédsko
Zdroj: ČT sport

Poté byl ale vyloučen Pyrochta a Švédové se dostali do vedení. Brännströmovu střelu ještě Kváča vyrazil, následně jej ale prostřelil Sörensen. Švédský útočník využil i indispozici Zábranského, který v té chvíli nemohl po předchozím bolestivém zásahu pukem plnohodnotně bránit. Další gól mohl přidat Hugg, nezamířil ale přesně.

Kváča při prvním startu na turnaji výrazně tým podržel na začátku druhé třetiny, kdy zlikvidoval několik slibných šancí soupeře. Češi přečkali i moment, kdy dva hráči bránili bez hokejek.

Švédové dokázali využívat výhodu, že mohli střídat do útočného pásma, a zápas opanovali. V komorním prostředí Swiss Life Areny ale druhý gól i přes výraznou střeleckou převahu nedali. Nejblíže k tomu byl Petersson, Kváča ale samostatný nájezd zlikvidoval. Johansson čelil jen třem střelám, o dvě se postaral Kubalík. Přesto mohli Češi v závěru druhé třetiny vyrovnat, tečovaná střela Stránského ale skončila těsně vedle pravé tyčky.

Uklidňující druhý gól Seveřané přidali ve 42. minutě, kdy se po křížné přihrávce prosadil pohotovým zakončením Petersson. Snížit mohl v oslabení Stránský, trefil ale jen Johanssona do masky. Ve 48. minutě se prosadil bekhendovým zakončením pod horní tyč Hugg a o osudu utkání bylo rozhodnuto. Kváča pak ještě inkasoval dvakrát během 58. minuty a duel pro Česko skončil debaklem.

Švýcarské hokejové hry, součást Euro Hockey Tour v Curychu

Česko – Švédsko 0:5 (0:1, 0:0, 0:4)

Branky a nahrávky: 9. Sörensen (Brännström), 42. Petersson (Hedqvist, P. Lindholm), 48. Hugg (Friberg), 58. P. Lindholm (Nilsson), 58. Rasmussen (Sylvegard). Rozhodčí: Hebeisen, Ströbel – Schlegel, Cattaneo (všichni Švýc.). Vyloučení: 3:3. Využití: 0:2.

Česko: Kváča – Rutta, Ticháček, Gazda, Pyrochta, Ščotka, Kučeřík, Zábranský, Král – M. Stránský, Rousek, Kubalík – Chlapík, Sedlák, Voženílek – Kantner, Kodýtek, P. Kousal – Flek, Černoch, Beránek. Trenér: Rulík.

Švédsko: L. Johansson – Larsson, Brännström, Heed, Carlsson, A. Andersson, Hägg, Heens – Sörensen, J. de La Rose, Nilsson – Petersson, P. Lindholm, Hedqvist – Friberg, Wingerli, Hugg – Sylvegard, Rasmussen, Ehn. Trenér: Hallam.

