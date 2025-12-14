Souboj o triumf na Švýcarských hrách vyzněl jasně pro Tre kronor. Čeští hokejisté v Curychu prohráli se Švédskem 0:5. V generálce na olympijské hry v Miláně národní tým nevstřelil branku a skončil na turnaji druhý. Jde o nejtěžší porážku reprezentace pod vedením Radima Rulíka.
SESTŘIHDebakl v generálce na OH. Švédové rozebrali český tým a v Curychu slaví triumf
Seveřané vyhráli i šestý zápas v aktuální sezoně Euro Hockey Tour a navázali na turnajový triumf z listopadových Finských her. Čtyři góly Švédové vstřelili ve třetí třetině.
Český tým nastoupil do utkání jen 15,5 hodiny po skončení sobotního souboje se Švýcarskem a krátký čas na regeneraci se na jejich výkonu zřejmě projevil. Na začátku nevyužil úvodní přesilovku, brankáře Johanssona v ní prověřil jen Kousal. V 8. minutě nebezpečně střílel Ticháček.
Poté byl ale vyloučen Pyrochta a Švédové se dostali do vedení. Brännströmovu střelu ještě Kváča vyrazil, následně jej ale prostřelil Sörensen. Švédský útočník využil i indispozici Zábranského, který v té chvíli nemohl po předchozím bolestivém zásahu pukem plnohodnotně bránit. Další gól mohl přidat Hugg, nezamířil ale přesně.
Kváča při prvním startu na turnaji výrazně tým podržel na začátku druhé třetiny, kdy zlikvidoval několik slibných šancí soupeře. Češi přečkali i moment, kdy dva hráči bránili bez hokejek.
Švédové dokázali využívat výhodu, že mohli střídat do útočného pásma, a zápas opanovali. V komorním prostředí Swiss Life Areny ale druhý gól i přes výraznou střeleckou převahu nedali. Nejblíže k tomu byl Petersson, Kváča ale samostatný nájezd zlikvidoval. Johansson čelil jen třem střelám, o dvě se postaral Kubalík. Přesto mohli Češi v závěru druhé třetiny vyrovnat, tečovaná střela Stránského ale skončila těsně vedle pravé tyčky.
Uklidňující druhý gól Seveřané přidali ve 42. minutě, kdy se po křížné přihrávce prosadil pohotovým zakončením Petersson. Snížit mohl v oslabení Stránský, trefil ale jen Johanssona do masky. Ve 48. minutě se prosadil bekhendovým zakončením pod horní tyč Hugg a o osudu utkání bylo rozhodnuto. Kváča pak ještě inkasoval dvakrát během 58. minuty a duel pro Česko skončil debaklem.
Švýcarské hokejové hry, součást Euro Hockey Tour v Curychu
Švýcarské hokejové hry, součást Euro Hockey Tour v Curychu
Česko – Švédsko 0:5 (0:1, 0:0, 0:4)
Branky a nahrávky: 9. Sörensen (Brännström), 42. Petersson (Hedqvist, P. Lindholm), 48. Hugg (Friberg), 58. P. Lindholm (Nilsson), 58. Rasmussen (Sylvegard). Rozhodčí: Hebeisen, Ströbel – Schlegel, Cattaneo (všichni Švýc.). Vyloučení: 3:3. Využití: 0:2.
Česko: Kváča – Rutta, Ticháček, Gazda, Pyrochta, Ščotka, Kučeřík, Zábranský, Král – M. Stránský, Rousek, Kubalík – Chlapík, Sedlák, Voženílek – Kantner, Kodýtek, P. Kousal – Flek, Černoch, Beránek. Trenér: Rulík.
Švédsko: L. Johansson – Larsson, Brännström, Heed, Carlsson, A. Andersson, Hägg, Heens – Sörensen, J. de La Rose, Nilsson – Petersson, P. Lindholm, Hedqvist – Friberg, Wingerli, Hugg – Sylvegard, Rasmussen, Ehn. Trenér: Hallam.
Související články
SESTŘIHPřetahovanou se Švýcary rozhodla Špačkova formace, vítězný gól obstaral Chlapík
13. 12. 2025
Kváča: Neváhal jsem, nároďák se neodmítá
12. 12. 2025
Mistři světa zase řádili. Užili jsme si to. A Červus? Čtyřicítka je pro něj jen číslo, usmál se Kaše
12. 12. 2025
SESTŘIHČervenka oslavil narozeniny gólem a zařídil výhru nad Finy
11. 12. 2025