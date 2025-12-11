Národní tým zahájil poslední turnaj Euro Hockey Tour před olympijskými hrami vítězně. Na úvod Švýcarských her v Liberci porazil před více než sedmi tisíci diváky Finsko 3:1. Reprezentanti se v pátek přesunou do Curychu. Přímý přenos utkání Švýcarsko – Česko sledujte na ČT sport a ČT sport Plus v sobotu od 18:00.
SESTŘIHČervenka oslavil narozeniny gólem a zařídil výhru nad Finy
Dva body za gól a nahrávku zaznamenal kapitán výběru Roman Červenka, jenž ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Nejprve ve 27. minutě perfektně tečoval pobídku od Filipa Chlapíka a otevřel skóre.
Oslavenec měl prsty také ve druhé brance, když se po jeho střele v přesilovce dostal puk k Ondřeji Kašemu a ten zblízka doklepl do poloprázdné brány. Pojistku za stavu 2:1 přidal Lukáš Rousek do prázdné brány při finském risku bez brankáře.
Svěřenci trenéra Radima Rulíka odehráli první z posledních tří testů před startem olympijských her. Urputný souboj s Finy však mnoho otazníků ohledně nominace pro hlavní vrchol sezony nevyřešil.
Mezi pozitiva patřila obnovená spolupráce útoku z domácího zlatého mistrovství světa, ve kterém hrál centr Lukáš Sedlák s křídelníky Červenkou a Kašem. Trio dostalo na ledě hodně prostoru a hýřilo aktivitou.
Dalším úspěšným prvkem české hry bylo oslabení. Defenziva ubránila dvojnásobnou početní výhodu soupeře na začátku druhé třetiny, když hrála 51 sekund ve třech. Dominik Pavlát a spol. následně obstáli také v klasické nevýhodě ve třetí části. Českého gólmana nakonec překonal až Robin Salo ve 47. minutě.
Další branková situace Finů nebyla uznána kvůli kopnutí puku bruslí a v závěru při dalším finském vyrovnání Češi uspěli s následnou trenérskou výzvou pro nedovolené bránění brankáři.
Před zápasem byli za bouřlivého potlesku ještě jednou poctěni noví členové Síně slávy českého hokeje, do které byli v týdnu uvedeni Otakar Janecký, Viktor Ujčík a in memoriam Jiří Dolana, jehož při ceremoniálu zastoupil syn Libor.
Češi se v sobotu střetnou v Curychu s domácím výběrem a v neděli zakončí druhou akci Euro Hockey Tour v sezoně duelem se Švédy.
Švýcarské hokejové hry, součást Euro Hockey Tour v Liberci:
Česko – Finsko 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Branky a nahrávky: 27. Červenka (Chlapík, Adámek), 43. O. Kaše (Sedlák, Červenka), 60. Rousek – 47. Salo (Sallinen, Björninen). Rozhodčí: Harnebring, Holm (oba Švéd.) – Rampír, Hnát (oba ČR). Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 7088.
Česko: Pavlát – Rutta, Ticháček, Ščotka, Krejčík, Zábranský, Král, Adámek, Kučeřík – O. Kaše, Sedlák, Červenka – M. Stránský, Rousek, Kubalík – Chlapík, M. Špaček, Voženílek – Flek, Černoch, Beránek. Trenér: Rulík.
Finsko: Larmi – Riikola, Salo, Saarijärvi, Lehtonen, Niku, Hatakka, Niemelä, Viro – Sallinen, Björninen, Mäenalanen – Puljujärvi, Manninen, Nättinen – Nurmi, Ruotsalainen, Innala – Oksanen, Kuokkanen, Pajuniemi – Puistola. Trenér: Pennanen.