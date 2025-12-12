Ondřej Kaše – Lukáš Sedlák – Roman Červenka. Útočná formace mistrů světa z domácího šampionátu je opět pospolu. V úvodním utkání Švýcarských her v Liberci se výrazně podílela na vítězství 3:1 proti Finům. Že by jelo tohle trio do Milána? Někde vzadu to musí mít každý z toho týmu, říká Ondřej Kaše, který vstřelil proti Finům vítězný gól.
Mistři světa zase řádili. Užili jsme si to. A Červus? Čtyřicítka je pro něj jen číslo, usmál se Kaše
Naposledy spolu předloni v květnu zvedli nad hlavu pohár mistrů světa. Po necelých sedmnácti měsících vytvořili Kaše, Sedlák a Červenka zase jednu formaci a perfektní spolupráce se obnovila.
„Pár věcí jsme si osvěžili a řekli, ale úplné minimum. Nějaké góly se od nás očekávají. Jsem strašně rád, že nám to tam napadalo,“ těšilo Kašeho.
Na začátku třetí třetiny z přesilovky zvýšil Kaše na 2:0, jeho trefa se nakonec ukázala jako rozdílová. Útočné trio vytvářelo tlak na Finy nejen v početních převahách.
„Hráli velice dobře. Zlepšovali hru během zápasu. Ještě jeden zápas na turnaji mají naplánovaný. Po dlouhé době hráli spolu, ale ta spolupráce se ještě bude zlepšovat,“ řekl spokojený kouč Radim Rulík.
Tři kreativní útočníci mají za sebou zlatou zkušenost z Prahy, chemie se ukázala i v Liberci. „Bylo to super, přiznám se, že jsem byl trochu nervózní před zápasem, ale v nějakém prvním, druhém střídání to hned zmizelo. Docela jsme si to užili,“ přikývl Kaše.
Zlatý útok i na ZOH?
Může být tohle jeden, čistě evropský, útok pro olympijské hry v Miláně? „Úplně se na to nezaměřuju, snažím se jít střídání od střídání, zápas od zápasu a udělat pro to maximum. Samozřejmě někde vzadu musí mít olympiádu každý z toho týmu. Prvotně se ale soustředím na zápas,“ uvedl Kaše.
Červenka otevřel skóre, ovšem po přihrávce Filipa Chlapíka, když byl na ledě s třetí formací. Přidal také asistenci na důležitou Kašeho branku v početní převaze. Ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny a hned den poté měl v reprezentačním utkání bilanci 1 + 1.
„Červus se o to své tělo stará na dvě stě procent a je to prostě vidět. Myslím si, že on se cítí na pětadvacet let, čtyřicítka je pro něj jen číslo,“ pousmál se litvínovský útočník.
Naposledy skóroval v národním týmu při demolici Švédů (7:3) v semifinále MS v Praze, další reprezentační akce a už se prosadil. V zápisu má proti Finům vítězný gól. „Snažil jsem se nějak bekhendem naslepo poslat k brance, aby se to odrazilo, a ono to šlo rovnou do brány, takže trochu štěstí,“ popsal nejaktivnější střelec týmu se čtyřmi pokusy.
Kaše ovšem ocenil mimo výsledek i projev českého mužstva. „Týmový výkon, týmový duch, myslím si, že proto jsme vyhráli. Velké množství zblokovaných střel, výborná challenge na konci. Všechno klaplo na sto procent,“ prohlásil.
Viróza v týmu
Český tým se snaží udržet co nejvíc fit. V mužstvu se objevila viróza. Kvůli ní už ukončil působení na tomto srazu brankář Nick Malík, kterého nahradí Petr Kváča. Kaše přiznal, že není lehké odolat nemoci. „ Je to těžké, asi je to na mně slyšet. Děláme maximum, co můžeme. Odpočíváme, bereme vitamíny. Doufám, že to všichni ve zdraví zvládneme do neděle.“
Mimo vitamíny však dodávala týmu energii i podpora z tribun liberecké arény, do které dorazilo 7088 diváků. „Skvělý. Je to pecka, trochu mi to připomnělo právě atmosféru v Praze, tady to čeští diváci umí,“ řekl Kaše.
Zatímco v extralize je jeho Litvínov beznadějně poslední, v národním týmu přešel jen na pozitivní myšlení. „Od pondělí, kdy jsem přijel sem, se snažím klubovou část dát úplně na stranu a soustředit se jen na nároďák. Je to příjemné, když se vyhrává,“ dodal Kaše.
Další příležitost okusit pocit vítězství bude mít v sobotu v Curychu proti domácím Švýcarům, v přímém přenosu vysílá utkání od 18:00 program ČT sport a ČT sport Plus.