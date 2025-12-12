Petra Kváču ve čtvrtek překvapil telefonát od reprezentačního trenéra gólmanů Ondřeje Pavelce s nabídkou, aby se ráno připojil k národnímu týmu a odcestoval s ním do Švýcarska na turnaj Euro Hockey Tour. Nad nabídkou ale ani na chvíli neváhal a nahradil v kádru nemocného Nicka Malíka. „Pozvánka mě dost překvapila, nároďák se ale neodmítá. Hned jsem řekl, že pojedu rád,“ řekl na letišti před odletem do Curychu.
Kváča: Neváhal jsem, nároďák se neodmítá
Ani nemusel moc měnit plány. Od středy se připravoval s libereckým týmem na pokračování extraligy a v Liberci trénovala i reprezentace. „Míjeli jsme se tam s klukama, když jsme chodili na tréninkovou arénu. O víkendu bych jinak byl s rodinkou a koukal na hokej,“ uvedl osmadvacetiletý gólman.
Pavelec jej o možnosti reprezentovat informoval v momentě, kdy byl ve městě. „Když jsem volal domů, tak tam panovalo nadšení, že zase budu reprezentovat. Hned mi bylo řečeno, ať neváhám a jedu. Tak jsem jim řekl, že už jsem to potvrdil,“ řekl Kváča s úsměvem.
Rodák z Brandýsa nad Labem má na kontě sedm startů v reprezentaci, naposledy se představil na listopadových Finských hrách v Tampere. Zda nastoupí místo Malíka v sobotu proti Švýcarsku, nebo o den později proti Švédsku, nevěděl.
„To je na trenérech, určitě mají nějaký plán. Já to neřeším, jsem rád, že jsem tady. Dostanu zápas, dostanu zápas. Uvidíme. Jsem připravený na všechno,“ řekl Kváča. Nepřemýšlí ani o tom, zda jej druhá pozvánka v sezoně posouvá blíže ke startu na květnovém mistrovství světa. „Může to tak vyznít, ale já jsem rád za příležitost. I když Nick si zasloužil tady být. Jsem rád, že dostanu jeden zápas, ale beru to ne vzhledem k mistrovství, ale že se každým zápasem mohu posouvat a zlepšovat,“ prohlásil.
Kváča patří v extralize mezi nejvytíženější brankáře, zasáhl už do 25 zápasů. „Cítím se fantasticky. Fakt. Každý zápas, každý trénink mě obrovsky baví. A pak je to vidět i na fyzičce, člověk se cítí dobře,“ řekl Kváča, jenž je v pohodě i proto, že se daří také Bílým Tygrům.
„Snažíme se nelétat v oblacích, když se nám daří, a nechceme být udusaní pod zemí po porážkách. Snažíme si držet nějaký střed a pak se to odráží i na pohodě. Člověk je uvolněný a může se koncentrovat na svoji práci,“ dodal Kváča.