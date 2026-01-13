Mladá Boleslav se stále snaží vymanit z boje o záchranu, do kterého ji zatahuje Litvínov. Jedno z témat tabulky, které se po úterních třech zápasech hokejové extraligy zase lépe vyvíjí pro Středočechy. Mladá Boleslav díky dvěma trefám Tomáše Fořta zdolala na svém ledě Hradec Králové 2:0. Na poslední Litvínov má teď náskok šesti bodů a dva duely k dobru. Chemici prohráli na ledě Sparty 1:5. Liberec pak doma přestřílel Motor 6:3.
SOUHRNDvougólový Fořt zařídil Bruslařům důležitou výhru, naopak Litvínov padl se Spartou
Bruslaři zabrali po třech porážkách
Předposlední Mladá Boleslav vyhrála v dohrávce 39. kola extraligy nad Hradcem Králové 2:0 a ukončila sérii tří porážek. Středočeši se tak přiblížili na rozdíl tří bodů dvanáctému Kladnu a navíc mají vzhledem k němu zápas k dobru. Mountfield prohrál třetí z posledních čtyř duelů.
O oba góly vítězů se postaral ve svém 501. extraligovém utkání útočník Tomáš Fořt, který před zápasem převzal památeční dres za 500 zápasů a po něm ještě cenu pro nejlepšího hráče utkání. Brankář Vojtěch Mokry udržel v 10. duelu v nejvyšší soutěži premiérové čisté konto.
„Vychytané čisté konto je pro mě obrovské zadostiučinění. Hokeji jsem obětoval všechno a makal jsem. A také rodiče tomu hodně obětovali, tak doufám, že těch nul bude ještě víc,“ řekl po utkání Mokry.
Bílí Tygři pokračují ve výborně formě
Liberec nabírá formu. V dohrávce 39. kola porazil na svém ledě České Budějovice 6:3. Bílí Tygři tak bodovali počtvrté za sebou a z toho potřetí zvítězili. Před vlastními fanoušky vyhráli devátý z posledních deseti zápasů. Naopak Motor nedokázal navázat na poslední výhry proti Olomouci a Hradci Králové a ve venkovních zápasech neuspěl počtvrté v řadě.
„Měli jsme tragický vstup do zápasu a dostali jsme dva góly. Druhou desetiminutovku první třetiny se už naše hra zlepšila. Paradoxně ale vždy po našem kontaktním gólu, kterým jsme se dostali na dostřel, domácí převzali iniciativu a přehrávali nás,“ zhodnotil hostující asistent trenéra Jiří Hanzlík.
Sparta už také s Knotem porazila Litvínov
Po třech nezdarech přišlo vítězství. Hokejisté Sparty porazili v předehrávce 44. kola Litvínov 5:1 a Vervu doma přehráli podesáté v řadě. Pražané, v jejichž dresu nastoupil poprvé po svém příchodu ze Švédska obránce Ronald Knot, se třikrát prosadili v přesilové hře. Poslední Litvínov ztrácí na třináctou Mladou Boleslav nově šest bodů.
„Jsme strašně rádi, že se nám konečně v novém roce podařilo vyhrát za tři body. Po návratu ze Spengler Cupu jsme doma dvakrát remizovali – s Pardubicemi a Kladnem – a nezvládli prodloužení, pak jsme prohráli v Třinci. Pomohli jsme si speciálními týmy, nedostali jsme gól v oslabení, což se nám stalo po dlouhé době, a využili jsme tři přesilovky,“ těšilo asistenta Sparty Patrika Martince.
Úterní výsledky hokejové extraligy
Dohrávky 39. kola:
BK Mladá Boleslav – Mountfield Hradec Králové 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Branky a nahrávky: 35. Fořt (Gewiese, Skalický), 43. Fořt (P. Zdráhal, F. Pavlík). Rozhodčí: Kika, M. Sýkora – Ondráček, Hynek. Vyloučení: 4:3, navíc Malínek – Perret oba 5 min. Bez využití. Diváci: 2088.
Bílí Tygři Liberec – Banes Motor České Budějovice 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)
Branky a nahrávky: 5. J. Pérez (M. Ivan), 6. Sandberg (Lenc), 29. T. Galvas (Faško-Rudáš, Weatherby), 36. J. Pytlík (J. Pérez, A. Musil), 45. Faško-Rudáš, 58. Lenc (J. Pytlík, D. Zeman) – 11. Kachyňa (P. Novák, Hoch), 40. Bulíř (Harris, Lantoši), 41. F. Přikryl (M. Beránek, Pýcha). Rozhodčí: Jeřábek, Vrba – Rampír, Maňák. Vyloučení: 3:3, navíc Mazura (Liberec) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:1. Diváci: 4132.
Předehrávka 44. kola:
HC Sparta Praha – HC Verva Litvínov 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)
Branky a nahrávky: 6. Chlapík (Krejčík), 37. Řepík (Shore, Irving), 56. Dzierkals (Pysyk, Vesalainen), 58. M. Špaček (Chlapík, Krejčík), 60. P. Kousal (Irving, Pysyk) – 24. Pištěk (Hännikäinen, Holmström). Rozhodčí: Květoň, Mejzlík – J. Svoboda, Thuma. Vyloučení: 4:4. Využití: 3:0. Diváci: 11 604.