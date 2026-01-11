Prvním hattrickem v extralize i ve své profesionální kariéře a navíc asistencí přispěl kanadský útočník Tristen Robins k výhře hokejistů Kladna v 41. kole nad Vítkovicemi 8:1. Na hattrick dosud nedosáhl ani v AHL, kde hrál minulé tři sezony. „Já opravdu miluji dávat góly,“ řekl.
Robinsova hattricková premiéra: Miluju dávat góly a miluju to v Kladně
Čtyřiadvacetiletý rodák z Londýna, který má na kontě tři zápasy v NHL za San Jose, pomohl k nejvyšší výhře Rytířů mezi elitou od 1. dubna 2011, kdy ve skupině o udržení porazili Mladou Boleslav 9:2. Dvanáctí Středočeši mají díky pátému vítězství z posledních šesti zápasů náskok šesti bodů na třináctou Mladou Boleslav a devíti bodů na poslední Litvínov. Bruslaři ale odehráli o dva zápasy méně.
Po 75 sekundách druhé třetiny, kdy proměnil únik forhendovým blafákem, nejdříve zvýšil na 3:0. Inkasoval při něm od útočníka Brandena Troocka úder hokejkou do brady, na které měl krvavý šrám.
„Bolí to víc, když se vám nedaří,“ nebral drobné zranění v potaz. V 32. minutě střelou z levého kruhu vrátil Rytířům tříbrankový náskok. V čase 50:51 se kličkou zbavil Jana Šíra, dostal se před Lukáše Klimeše a překonal jej nad lapačku. Tento gól si vychutnal nejvíce. „Pokud se podaří dát tři góly, je to vždycky skvělý pocit,“ uvedl Robins.
Robins posílil Kladno krátce po startu sezony a momentálně je s 29 body z 34 zápasů jeho nejproduktivnějším hráčem, s 15 góly nejlepším střelcem. „Myslím, že jsem potřeboval změnu a trošku obrat v kariéře, abych dostal příležitost a ukázal, co umím. Miluju to tady. Zatím je to skvělé a výborně mě přijali fanoušci, spoluhráči i trenérský štáb,“ uvedl Robins, který je rád, že se rozhodl pro přesun z AHL.
Po zranění z 26. prosince z Plzně vynechal pět utkání, ale vrátil se do hry v pátek v Mladé Boleslavi, kde pomohl gólem k výhře 5:1. „Nebylo to nic zásadního, ale je prostě fajn být zpátky. Nesnáším sledování zápasů z tribuny,“ prohlásil Robins. V době jeho absence se začaly šířit i spekulace, že by měl zamířit do Švýcarska. „Přišlo mi to směšné. Viděl jsem to, když jsem seděl na gauči. Všechno je to lež. Nevím, kdo ty zvěsti šíří, ale já tu zůstanu.“
Kladno se chytilo po sérii sedmi porážek a odvolání trenéra Davida Čermáka, jehož nahradil sportovní ředitel Tomáš Plekanec. Pod ním tým vyhrál pět ze šesti utkání. „Je to jedna z osobností s největšími znalostmi v tomto sportu, kterou jsem kdy potkal. Už jen jeho přítomnost je prostě... Všichni dávají pozor když mluví. Sedíte a pozorně posloucháte, co říká,“ ocenil Robins bývalého centra Montrealu a Toronta s více než 1000 zápasy v NHL.
Robins se nechce ohlížet na soupeře pod Kladnem a chce bojovat o posun výš v tabulce. „My se moc nedíváme dolů. Díváme se nahoru, chceme dohnat týmy před námi. Daří se nám, ale nemůžeme brát žádný zápas jako samozřejmost,“ řekl Robins a ocenil i výkon spoluhráčů včetně brankáře Adama Brízgaly. „Chytal skvěle. Všechno se to spojilo dohromady,“ dodal Robins.