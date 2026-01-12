Olomouc sahala v dohrávce 41. kola Tipsport extraligy proti Plzni po bodech, ale nakonec se vrací na Hanou s prázdnou. Domácí Západočechy nasměroval k vítězství obránce Petr Zámorský, jenž v čase 59:02 rozhodl přesilovkovým gólem o triumfu 3:2.
Výhru Plzně nad Olomoucí zařídil v poslední minutě Zámorský
Ve svižné úvodní třetině již v páté minutě otevřel skóre povedenou trefou z otočky domácí Měchura. Za chvíli mohl odpovědět Plášek, jeho pokus ale zastavila pravá tyčka plzeňské branky. V sedmé minutě po rychlé akci na druhé straně ranou švihem Holešinský také jen orazítkoval pravou tyč.
Přesně kombinující Západočeši dlouho naráželi na pozorného gólmana Machovského, který zneškodnil střelu Teplého z přečíslení dvou na jednoho i zakončení nekrytého Filipa z bezprostřední blízkosti. V 11. minutě naopak povedenou bombou bez přípravy od modré čáry vyrovnal na 1:1 Černý a hosté se zvedli. O šest minut později ale vrátil domácím vedení nenápadným nahozením od levého mantinelu Lev.
Do prostřední dvacetiminutovky naskočili aktivněji Hanáci. Šanci Vitoucha ve 22. minutě ale stačil v kleče zlikvidovat gólman Malík a poté tempo opadlo. Ani jeden tým nevyužil přesilovku a těžiště hry se přeneslo do středního pásma. Domácí se přes pevnou defenzivu soupeře neprosazovali a naopak hosté hrozili z brejků. Ve 37. minutě jen skvělé zákroky Malíka zastavily svižnou střelu Orsavy i pokus Matýse.
Na začátku závěrečné třetiny pokračovala střelecká převaha hostů a při vyloučení Lva vyrovnal ve 47. minutě přesnou ranou švihem z pravého kruhu Plášek. Až poté se znovu směrem dopředu probudili domácí, ale za obránce rozjetý Strnad v 51. minutě bekhendem minul. Plzeňští sice následně nezvládli další početní výhodu, jenže hosty zradila další nedisciplinovanost.
Zbytečný faul Orsavy totiž potrestal pouhých 58 sekund před koncem šťastnou trefou po nahození z levého rohu Zámorský. Olomouc si připsala čtvrtou venkovní porážku za sebou a zůstala desátá, Plzeň je zase druhá.
Dohrávka 41. kola extraligy
HC Škoda Plzeň – HC Olomouc 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 5. Měchura (Filip, V. Lajunen), 17. Lev (Sedláček, Malák), 60. Zámorský (V. Lajunen) – 11. T. Černý (Matýs, Ondrušek), 47. Plášek. Rozhodčí: Šír, Cabák – Brejcha, Axman. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Diváci: 3128.
Plzeň: Malík – Zámorský, Šalda, Merežko, J. Jeřábek, V. Lajunen, Malák – Holešinský, Simon, Schleiss – L. Strnad, Filip, Měchura – Rohlík, V. Petman, Teplý – O. Pšenička, Lev, Sedláček. Trenér: Jandač.
Olomouc: Machovský – T. Černý, Ondrušek, Stella, Cosgrove, Hrádek, Řezníček, Rašner, Rayen Petrovický – Navrátil, Nahodil, Plášek – Matýs, Kusko, Krastenbergs – Orsava, D. Vitouch, Fridrich – Doktor, Anděl, Ministr. Trenér: Róbert Petrovický.