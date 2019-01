Dvacítka končí i přes heroický výkon Dostála ve čtvrtfinále. Nestačila na USA

Čeští junioři vytouženou medaili z mistrovství světa do 20 let nepřivezou. Ve čtvrtfinále nestačili na favorizovaný výběr Američanů, kterým podlehli 1:3. Naděje svěřenců Václava Varadi na úspěch dlouho držel brankář Lukáš Dostál, který si připsal 38 úspěšných zákroků. Nestačil jen na úspěšnou forhendovou kličku Noaha Catese a únik Joshe Norrise. Osm a půl minuty před koncem sice v první české přesilovce snížil na 1:2 Martin Kaut, ale do prázdné branky pečetil postup USA Alexander Chmelevski.