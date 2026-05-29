Ruský hokej je o něco blíž návratu na MS, uspěl s odvoláním

Rusko uspělo u disciplinární komise Mezinárodní hokejové federace (IIHF) s odvoláním proti zákazu účasti v mezinárodních soutěžích v příští sezoně. Neznamená to jeho automatický návrat, nicméně disciplinární komise vrátila záležitost Radě IIHF, aby své lednové rozhodnutí znovu analyzovala a případně upravila.
Mezinárodní hokejová federace vyřadila Rusko a spojenecké Bělorusko ze svých soutěží v únoru roku 2022 po napadení Ukrajiny. IIHF každoročně zákaz z bezpečnostních důvodů prodlužuje, naposledy tak její vedení učinilo letos v lednu, a to pro celý ročník 2026/27.
Rusko se ale proti tomuto rozhodnutí odvolalo a disciplinární komise IIHF rozhodnutí kongresu anulovala. „Výslovně však potvrdila, že to neznamená automaticky opětovné začlenění Ruska. Disciplinární komise rozhodla, že předchozí rozhodnutí není udržitelné ve své současné formě, a proto vrátila záležitost Radě IIHF, aby ji znovu analyzovala na základě bezpečnostních, provozních a sportovních plánů,“ uvedla IIHF.
Mezinárodní federace dodala, že v současné době Rada IIHF sbírá všechny relevantní informace a bude vydávat rozhodnutí o ruské účasti vždy jednotlivě pro každou akci.
O úspěchu ruského odvolání informovala IIHF den poté, co umožnila částečný návrat Běloruska do mezinárodních soutěží. V nadcházející sezoně se běloruští hráči do 18 let zúčastní mistrovství světa, ženy mohou startovat ve čtvrté divizi a hokejistky do 18 let v divizi IIIB.