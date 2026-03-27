Dobeš zářil v NHL a vychytal vítězství Montrealu, Nečas si připsal asistenci

Skvělý večer prožil v NHL brankář Jakub Dobeš. Hokejistům Montrealu totiž pomohl 25 zákroky, výrazně přispěl k výhře 2:1 nad Columbusem a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Martin Nečas zaznamenal asistenci při vítězství Colorada 3:2 ve Winnipegu a bodoval ve čtvrtém utkání v řadě (3+5). Brankář Vítek Vaněček z Utahu šestkrát inkasoval a obránce Radko Gudas z Anaheimu nedohrál kvůli zranění.
Montreal – Columbus 2:1
Dobeš inkasoval pouze ve 13. minutě, když ho z rychlého protiútoku překonal zblízka Damon Severson a vyrovnal na 1:1. Klíčový zákrok vytáhl český gólman v závěru druhé třetiny, ve kterém na něj nevyzrál z úniku Mason Marchment bekhendovou kličkou.
„Září. Je úžasné ho sledovat,“ řekl obránce Montrealu Jayden Struble o Dobešovi, který v posledních čtyřech startech inkasoval maximálně dvakrát.
Zápas rozhodl ve 45. minutě Zack Bolduc, jenž asistoval i u první branky a byl zvolen nejlepším hráčem utkání. Po jeho pasu se prosadil obránce Jayden Struble, který čekal na gól 87 utkání.
Winnipeg – Colorado 2:3
Hlavním strůjcem vítězství Colorada byl Nathan MacKinnon, po jehož dvou trefách odskočil tým v úvodu třetí třetiny z 1:1 na 3:1. Lídr Avalanche se poprvé prosadil v přesilové hře, ve které zakončil kombinaci do prázdné branky. U gólu si připsal druhou asistenci Nečas. O chvíli později MacKinnon zvýšil a dal 48. branku sezony, čímž si upevnil vedoucí pozici mezi střelci. Winnipegu nestačily dva zásahy Marka Scheifeleho.
Utah – Washington 4:7
Utah vedl i díky dvěma gólům Dylana Guenthera po úvodní třetině 3:1. Washington ale v prostřední části vyrovnal a dalšími třemi trefami v poslední třetině vyhnal Vaněčka z branky. Jeho náhradník Karel Vejmelka už ve zbytku utkání neinkasoval. Výhru Capitals zpečetil Alexandr Ovečkin, který nasázel hattrick. Dvakrát skóroval za hostující tým Ivan Mirošničenko.
„V první třetině jsme dobře bruslili a hráli jsme dobře. Potom jsme se ale nechali unést, pouštěli je do přečíslení a oni toho využili,“ komentoval obrat útočník Utahu Logan Cooley.
Ovečkin svým galapředstavením opět přepisoval statistiky NHL. Hattrick vstřelil 21. klubu v soutěži a vylepšil rekord, o který se dosud dělil s Brettem Hullem. Poprvé skóroval proti Vaněčkovi, svému bývalému spoluhráči z Washingtonu. V NHL tak překonal už 189. brankáře, čímž vylepšil svůj rekord. Historické pořadí v počtu gólů v základní části vede už s 926 trefami.
Kapitán Capitals je zároveň třetím hokejistou, který po čtyřicítce vstřelil alespoň dva hattricky. Celkově nasázel během kariéry minimálně tři branky ve 34 zápasech. Vícekrát se z hattricku radovali pouze Wayne Gretzky (50), Mario Lemieux (40) a Mike Bossy (39).
Calgary – Anaheim 2:3 v prodloužení
Ve čtvrtek dal hattrick také Mikael Granlund, jenž svým třetím přesným zásahem rozhodl o vítězství Anaheimu sekundu před koncem prodloužení. Gudas odstoupil z utkání během druhé třetiny kvůli zranění v dolní části těla. „Myslím si, že bude OK,“ uvedl trenér Ducks Joel Quenneville.
Ottawa – Pittsburgh 3:4 po samostatných nájezdech
Zápas nedohrál kvůli problémům s nohou ani Sidney Crosby z Pittsburghu, jenž se nedávno vyléčil ze zranění z olympijských her, které utrpěl po střetu s Gudasem. Penguins i bez svého kapitána vyhráli na ledě Ottawy 4:3 po nájezdech. Po třech bodech si připsali Rickard Rakell (2+1) a Erik Karlsson (1+2). Rozstřel rozhodl osmnáctiletý Ben Kindel.
NY Islanders – Dallas 2:1
Ottawa i proto vypadla ve Východní konferenci z postupové osmičky, kam se vrátili New York Islanders po vítězství 2:1 nad Dallasem. O góly se postarali Bo Horvat a Calum Ritchie po asistencích Matthewa Schaefera. Ilja Sorokin, jemuž kryl záda David Rittich, chytil 26 střel a o nulu přišel až v 58. minutě.
Florida – Minnesota 2:3
Florida podlehla doma Minnesotě 2:3 brankou Joela Erikssona Eka pět sekund před koncem. Za vítěze skóroval i Marcus Foligno, který si poprvé v NHL zahrál v jednom týmu se starším bratrem Nickem. Ten byl k Wild vyměněn začátkem března z Chicaga. Florida, která v předchozích dvou letech získala Stanleyův pohár, je ve Východní konferenci předposlední s velkou ztrátou na postup.
Vancouver – Los Angeles 0:4
Mimo hru je už Vancouver. Nejhorší tým soutěže doma podlehl Los Angeles 0:4. „Je to pro nás všechny těžké, ale musíme se z toho poučit,“ řekl český obránce Filip Hronek. „Nikdo nám nepomůže. Musíme zabrat a zlepšit se ve všem. Potřebujeme vyhrávat více vhazování i soubojů v obraně. Musíme přidat i v útoku. Prostě ve všem,“ dodal. Kings se výhrou přiblížili v Západní konferenci poslednímu postupovému místu do play-off. Na osmý Nashville ztrácejí bod.
Výsledky NHL
Výsledky NHL
Montreal – Columbus 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Branky: 10. Struble, 45. Bolduc – 13. Severson. Střely na branku: 20:26. Jakub Dobeš odchytal za Montreal celý zápas, inkasoval jeden gól z 26 střel a úspěšnost zásahů měl 96,2 procenta. Diváci: 20 962. Hvězdy zápasu: 1. Bolduc, 2. Dobeš, 3. Struble (všichni Montreal).
Ottawa – Pittsburgh 3:4 po sam. nájezdech (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0)
Branky: 5. a 44. Batherson, 22. Cousins – 14. a 42. Rakell, 24. E. Karlsson, rozhodující sam. nájezd Kindel. Střely na branku: 29:38. Diváci: 17 545. Hvězdy zápasu: 1. Batherson (Ottawa), 2. E. Karlsson (Pittsburgh), 3. Ullmark (Ottawa).
Tampa Bay – Seattle 3:4 v prodl. (1:2, 2:1, 0:0 - 0:1)
Branky: 18. Cirelli, 26. Guentzel, 31. Perry – 16. a 63. Montour, 19. Kakko, 24. McMann. Střely na branku: 33:19. Diváci: 19 092. Hvězdy zápasu: 1. Montour (Seattle), 2. Guentzel (Tampa Bay), 3. McMann (Seattle).
Florida – Minnesota 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)
Branky: 41. M. Tkachuk, 59. Ekblad – 23. Foligno, 39. Hartman, 60. Eriksson Ek. Střely na branku: 20:50. Diváci: 18 979. Hvězdy zápasu: 1. Eriksson Ek (Minnesota), 2. Tarasov, 3. M. Tkachuk (oba Florida).
NY Islanders – Dallas 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Branky: 5. Horvat, 43. C. Ritchie – 58. Duchene. Střely na branku: 25:27. Diváci: 17 255. Hvězdy zápasu: 1. Sorokin, 2. M. Schaefer, 3. Horvat (všichni NY Islanders).
Philadelphia – Chicago 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)
Branky: 1. Bump, 3. Couturier, 26. Barkey, 33. Cates, 40. Dvorak - 32. Bedard. Střely na branku: 42:26. Diváci: 18 969. Hvězdy zápasu: 1. Ersson, 2. Dvorak, 3. Drysdale (všichni Philadelphia).
St. Louis – San Jose 2:1 v prodl. (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)
Branky: 38. Dvorský, 65. Holloway – 46. Wennberg. Střely na branku: 23:25. Diváci: 18 096. Hvězdy zápasu: 1. Holloway, 2. Hofer, 3. Mailloux (všichni St. Louis).
Nashville – New Jersey 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
Branky: 32. R. Schaefer, 33. Stamkos – 30. a 55. Hischier, 19. Bratt, 60. Meier. Střely na branku: 18:30. Diváci: 17 159. Hvězdy zápasu: 1. J. Hughes, 2. Hischier (oba New Jersey), 3. Stamkos (Nashville).
Winnipeg – Colorado 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)
Branky: 10. a 50. Scheifele – 41. a 44. MacKinnon (na první Nečas), 18. Drury. Střely na branku: 24:35. Diváci: 14 357. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon (Colorado), 2. Scheifele (Winnipeg), 3. Drury (Colorado).
Utah – Washington 4:7 (3:1, 0:2, 1:4)
Branky: 14. a 17. Guenther, 20. L. Cooley, 49. Weegar – 26., 32. a 60. Ovečkin, 3. a 50. Mirošničenko, 43. Beauvillier, 47. Sandin. Střely na branku: 40:25. Vítek Vaněček odchytal za Utah 49:54 minuty, inkasoval šest gólů z 23 střel a úspěšnost zásahů měl 73,9 procenta. Karel Vejmelka odchytal za Utah 7:17 minuty a z jedné střely neinkasoval. Diváci: 12 478. Hvězdy zápasu: 1. Ovečkin (Washington), 2. Guenther (Utah), 3. Mirošničenko (Washington).
Calgary – Anaheim 2:3 v prodl. (0:0, 1:1, 1:1 - 0:1)
Branky: 22. Coleman, 48. Gridin – 24., 57. a 65. Granlund. Střely na branku: 25:33. Diváci: 17 047. Hvězdy zápasu: 1. Granlund (Anaheim), 2. Määttä, 3. D. Cooley (oba Calgary).
Vegas – Edmonton 3:4 v prodl. (0:1, 2:2, 1:0 - 0:1)
Branky: 25. a 35. Stone, 47. Barbašov – 12. Savoie, 28. McDavid, 37. Hyman, 64. Bouchard. Střely na branku: 29:29. Diváci: 17 910. Hvězdy zápasu: 1. Bouchard (Edmonton), 2. Stone, 3. Barbašev (oba Vegas).
Vancouver – Los Angeles 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Branky: 18. Laughton, 22. Moore, 40. Panarin, 58. Byfield. Střely na branku: 19:38. Diváci: 18 611. Hvězdy zápasu: 1. Byfield (Los Angeles), 2. Lankinen (Vancouver), 3. Moore (Los Angeles).