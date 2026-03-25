Nečas se proti Penguins zaskvěl dvěma góly, do hry se dostalo šest českých brankářů

Martin Nečas pomohl dvěma góly Coloradu k výhře 6:2 na ledě Pittsburghu a vylepšil svou sezonní bilanci na 88 bodů (34+54). Jen o bod méně má na kontě David Pastrňák, jenž si připsal asistenci při porážce Bostonu 2:4 s Torontem. Filip Hronek asistoval u dvou branek Vancouveru, Canucks ale doma podlehli Anaheimu s Lukášem Dostálem v brance 3:5. Do hry se v úterních zápasech dostalo hned šest českých gólmanů, z výhry se ale vedle Dostála mohl radovat už jen Jakub Dobeš, který 41 zákroky vychytal Montrealu výhru 5:2 nad nejlepším týmem Východní konference Carolinou.
Nečas se poprvé prosadil v přesilové hře v 17. minutě, kdy po nahrávce Calea Makara zvýšil ranou z levého kruhu pro vhazování na 3:1 pro Colorado. Podruhé se prosadil z dorážky v závěru druhé dvacetiminutovky.
Český útočník byl vyhlášen první hvězdou zápasu a potvrdil výbornou formu z posledních týdnů. V posledních deseti zápasech získal 16 bodů a s 88 body je šestým nejproduktivnějším hráčem celé ligy.
Pastrňák ve třetí třetině zápasu s Torontem spolu s Pavlem Zachou připravil kontaktní branku Bostonu na 2:3 a vylepšil svou sezonní bilanci na 28 gólů a 59 asistencí. Zacha je s 52 body (23+29) čtvrtým nejproduktivnějším Čechem.
Oba čeští útočníci Bostonu mohli mít minimálně o bod víc, proti byl ale brankář Maple Leafs Anthony Stolarz. Nejlepší zákrok proti českému duu předvedl ve 26. minutě, kdy před ním Zacha s Pastrňákem zůstali úplně sami. Americký brankář ale přečetl Zachovu nabídku a proti zakončujícímu Pastrňákovi se stihl skvěle přesunout.
„Chytal neuvěřitelně. Dostali jsme se trochu do problémů s disciplínou, ale on nás v oslabení pokaždé skvěle podržel. Udržel nás ve hře a hlavně díky němu jsme si nakonec došli pro výhru,“ chválil gólmana útočník John Tavares, který v duelu připravil tři branky Maple Leafs.
Dvěma nahrávkami se v duelu proti Anaheimu blýskl Filip Hronek. Český obránce se podepsal pod góly na 1:0 a 2:2, Canucks ale nadějně rozehraný zápas ztratili a po nevydařené třetí třetině v domácím prostředí padli 3:5.
Lukáš Dostál v brance Anaheimu zlikvidoval 27 z 30 střeleckých pokusů. Zápas zakončil s 90procentní úspěšností zákroků a v duelu si připsal svou 29. výhru v aktuálním ročníku.
Třemi nahrávkami se blýskl obránce John Carlson, který do Anaheimu přišel těsně před uzávěrkou přestupů a naskočil v dresu Ducks do pátého zápasu.
„Zatím si stále zvykám na spoluhráče i herní systém, ale myslím si, že to bude dobré,“ řekl šestatřicetiletý obránce, který poprvé v kariéře nastupuje za jiný tým než za Washington.
Ještě lepší výkon než Dostál předvedl Jakub Dobeš z Montrealu, který doma proti Carolině zlikvidoval 41 střel a s úspěšností přesahující 95 procent dovedl Canadiens k výhře 5:2.
„Je ve skvělé formě. Ví, jak důležité zápasy jsou před námi, a jeho výkony tomu odpovídají. Je skvělé mít ho v brance, jeho výkony dodávají sebevědomí i nám. Víme, že když se něco nepovede, může to zachránit, a to je důležité,“ chválil českého brankáře slovenský útočník Juraj Slafkovský, který pomohl k vítězství gólem a asistencí.
O poznání méně se úterní zápas povedl Davidu Rittichovi z New York Islanders. Český brankář v duelu s Chicagem inkasoval třikrát během úvodních 20 minut a přenechal místo Iljovi Sorokinovi. Islanders nakonec prohráli 3:4.
Zápas nedokončil ani brankář Utahu Karel Vejmelka, který za 40 minut utkání s Edmontonem dostal čtyři góly z 15 střel a vystřídal ho Vítek Vaněček.
Týmová dvojka ve třetí třetině neinkasovala, k obratu ale nepomohla. Mammoth podlehli Oilers 2:5. Dva góly vítězů dal Connor McDavid a pokořil hranici 400 branek a 1200 bodů v kariéře.
Úspěšný nebyl ani další český brankář Daniel Vladař z Philadelphie, který inkasoval tři góly z 19 střel a jeho tým podlehl Columbusu 2:3.
Kuriózním gólem rozhodl slovenský obránce Erik Černák o vítězství Tampy Bay nad Minnesotou. Poté co jeho spoluhráč Charle-Edouard D'Astous vyhodil puk přes celé hřiště, odrazil se kotouč od mantinelu před gólmana hostů Filipa Gustavssona a proklouzl mu mezi betony před prázdnou branku.
Černák už měl snadnou práci a v 58. minutě zajistil domácímu týmu vedení 4:3. Tampa Bay nakonec vyhrála 6:3. „Chtěli jsme dneska vyhrát, takže tohle je paráda,“ řekl Černák, který skóroval podruhé v sezoně.
„Dobře jsme začali, dali dva góly v přesilovce a věděli jsme, že musíme hrát lépe. Začali jsme dostávat puky na branku a tlačili jsme na ně,“ uvedl slovenský obránce, u jehož trefy si připsal asistenci gólman Andrej Vasilevskij.
Jednou asistencí se podílel na výhře Tampy Bay nejproduktivnější hráč soutěže Nikita Kučerov. Ruský útočník zaznamenal 120. bod v sezoně, což se mu povedlo počtvrté v kariéře.
Vyrovnal se tím Jaromíru Jágrovi a Bobbymu Orrovi. Více ročníků s alespoň 120 body odehráli jen Wayne Gretzky (14), Mario Lemieux (8), Marcel Dionne, Phil Esposito (oba 6) a Guy Lafleur (5).
Kuriózní rozhodující branku viděli také fanoušci v Calgary, kde zajistil domácímu týmu vítězství 3:2 po samostatných nájezdech nad Los Angeles Jegor Šarangovič.
Běloruský útočník se pokusil o kličku do bekhendu, ale puk mu z hokejky sjel rovně mezi betony gólmana Darcyho Kuempera. Na střídačce kanadského celku vyvolal gól pobavení.
„Jsem si jistý, že se přiznal, že to nechtěl. Ale bereme to. Byl to důležitý gól,“ řekl trenér Flames Ryan Huska. Kings prohráli v rozstřelu či prodloužení už 18. zápas v sezoně.
Výsledky NHL
Pittsburgh – Colorado 2:6 (1:4, 0:1, 1:1)
Branky: 9. Činachov, 52. Rakell – 17. a 38. Nečas, 5. MacKinnon, 16. Malinski, 18. Kelly, 57. Colton. Střely na branku: 32:30. Diváci: 18 307. Hvězdy zápasu: 1. Nečas, 2. Malinski, 3. Wedgewood (všichni Colorado).
NY Islanders – Chicago 3:4 (1:3, 0:1, 2:0)
Branky: 1. Anders Lee, 49. Holmström, 57. Ritchie – 13. Lardis, 19. Michejev, 20. Bertuzzi, 27. Nazar. Střely na branku: 47:24. Brankář Rittich odchytal za NY Islanders 20 minut, inkasoval tři branky z 12 střel a úspěšnost zákroků měl 75 procent. Diváci: 17 255. Hvězdy zápasu: 1. Lardis, 2. Nazar, 3. Bertuzzi (všichni Chicago).
Philadelphia – Columbus 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)
Branky: 18. Couturier, 58. Drysdale – 21. Olivier, 23. Werenski, 45. Marchment. Střely na branku: 29:19. Brankář Vladař odchytal za Philadelphii 56:54 minut, inkasoval tři góly z 19 střel a úspěšnost zákroků měl 84,2 procenta. Diváci: 19 303. Hvězdy zápasu: 1. Werenski, 2. Greaves (oba Columbus), 3. Couturier (Philadelphia).
Boston – Toronto 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)
Branky: 6. E. Lindholm, 46. McAvoy (Pastrňák, Zacha) – 28. a 60. Knies, 39. Domi, 43. Nylander. Střely na branku: 20:35. Diváci: 17 850. Hvězdy zápasu: 1. Stolarz, 2. Tavares, 3. Knies (všichni Toronto).
Montreal – Carolina 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
Branky: 13. O. Kapanen, 26. Caufield, 30. Slafkovský, 54. Děmidov, 59. J. Evans – 3. Ehlers, 8. Staal. Střely na branku: 19:43. Brankář Dobeš odchytal za Montreal celý zápas, inkasoval dva góly ze 43 střel a úspěšnost zákroků měl 95,3 procenta. Diváci: 20 962. Hvězdy zápasu: 1. Dobeš, 2. Děmidov, 3. Slafkovský (všichni Montreal).
Utah – Edmonton 2:5 (1:1, 1:3, 0:1)
Branky: 12. Kerfoot, 32. Crouse – 15. a 36. Roslovic, 33. a 60. McDavid, 32. Savoie. Střely na branku: 18:26. Brankář Vejmelka odchytal za Utah 40 minut, inkasoval čtyři branky z 15 střel a úspěšnost zákroků měl 73,3 procenta. Brankář Vaněček odchytal za Utah 20 minut, z 10 střel neinkasoval a úspěšnost zákroků měl 100 procent. Diváci: 12 478. Hvězdy zápasu: 1. Roslovic, 2. Bouchard (oba Edmonton), 3. Crouse (Utah).
Vancouver – Anaheim 3:5 (1:0, 1:2, 1:3)
Branky: 6. DeBrusk (Hronek), 34. Boeser (Hronek), 43. O'Connor – 28. a 42. Granlund, 26. Killorn, 46. McTavish, 60. Terry. Střely na branku: 30:34. Brankář Dostál odchytal za Anaheim celý zápas, inkasoval tři branky z 30 střel a úspěšnost zákroků měl 90 procent. Diváci: 18 001. Hvězdy zápasu: 1. J. Carlson (Anaheim), 2. E. Pettersson (Vancouver), 3. Granlund (Anaheim).
Florida – Seattle 5:4 po nájezdech (0:0, 1:0, 3:4 – 0:0)
Branky: 23. Foote, 46. Luostarinen, 48. Verhaeghe, 53. Gregor, rozhodující nájezd Hinostroza – 49. R. Evans, 55. Beniers, 57. Eberle, 57. McMann. Střely na branku: 24:26. Diváci: 19 043. Hvězdy zápasu: 1. Hinostroza, 2. Gregor (oba Florida), 3. Eberle (Seattle).
Detroit – Ottawa 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
Branky: 35. Shine, 45. Larkin – 18. B. Tkachuk, 30. Yakemchuk, 32. Eller. Střely na branku: 34:21. Diváci: 19 515. Hvězdy zápasu: 1. Yakemchuk, 2. B. Tkachuk (oba Ottawa), 3. Larkin (Detroit).
Tampa Bay – Minnesota 6:3 (0:2, 3:1, 3:0)
Branky: 26. Point, 33. Guentzel, 36. D. Raddysh, 58. Černák, 59. Hagel, 60. Holmberg – 3. Zuccarello, 19. Faber, 30. Tarasenko. Střely na branku: 24:23. Diváci: 19 092. Hvězdy zápasu: 1. Černák, 2. Raddysh, 3. Guentzel (všichni Tampa Bay).
St. Louis – Washington 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Branky: 23. Snuggerud, 55. Stenberg, 60. Kyrou. Střely na branku: 27:21. Diváci: 18 096. Hvězdy zápasu: 1. Stenberg, 2. Hofer, 3. Snuggerud (všichni St. Louis).
Nashville – San Jose 6:3 (5:1, 1:1, 0:1)
Branky: 3. F. Forsberg, 8. Matthew Wood, 12. Josi, 13. Evangelista, 17. Skjei, 33. Stamkos – 38. a 42. W. Smith, 7. Gaudette. Střely na branku: 19:30. Diváci: 17 159. Hvězdy zápasu: 1. F. Forsberg, 2. Skjei, 3. Marchessault (všichni Nashville).
Dallas – New Jersey 4:6 (1:4, 2:0, 1:2)
Branky: 9. a 22. W. Johnston, 33. J. Robertson, 54. Bourque – 5. a 18. J. Hughes, 10. Bratt, 13. C. Brown, 47. Meier, 59. Hamilton. Střely na branku: 27:25. Diváci: 18 531. Hvězdy zápasu: 1. J. Hughes (New Jersey), 2. Johnston (Dallas), 3. Bratt (New Jersey).
Winnipeg – Vegas 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Branky: 18. Connor, 23. Iafallo, 25. Perfetti, 59. Scheifele – 31. Sissons. Střely na branku: 21:27. Diváci: 13 470. Hvězdy zápasu: 1. Scheifele, 2. Connor, 3. Hellebuyck (všichni Winnipeg).
Calgary – Los Angeles 3:2 po nájezdech (0:1, 1:0, 1:1 – 0:0)
Branky: 35. Määttä, 54. Parekh, rozhodující nájezd Šarangovič – 3. a 41. Byfield. Střely na branku: 23:25. Diváci: 16 665. Hvězdy zápasu: 1. Wolf (Calgary), 2. Byfield (Los Angeles), 3. Määttä (Calgary).