David Pastrňák a Pavel Zacha zářili v utkání Bostonu v Buffalu, který jejich tým vyhrál v prodloužení 4:3. Pastrňák skóroval a připsal si dvě asistence včetně té na Zachův vítězný gól a byl zvolen nejlepším hráčem utkání. Zacha si připsal ještě jednu přihrávku a získal ocenění pro třetí hvězdu.
Havířovský rodák Pastrňák otevřel brankový účet střelou bez přípravy v čase 11:07 a zaznamenal devětadvacátý gól v sezoně. Za domácí Sabres srovnal v 16. minutě Jason Zucker. Podruhé v utkání šli Bruins do vedení krátce před polovinou zápasu, když po jubilejní šedesáté Pastrňákově asistenci v tomto ročníku skóroval Švéd Viktor Arvidsson.
V třetím dějství Buffalo bleskově otočilo skóre, góly Zacha Bensona a Zuckera v 46. minutě dělilo pouhých třiatřicet sekund. Do prodloužení poslal zápas po Zachově přihrávce sedmadvacetiletý Casey Mittelstadt, který tak ozdobil svůj 500. start v NHL.
V nastavení se hrálo jen třicet osm sekund, než Pastrňák našel volného Zachu a ten z levé kruhu vystřelil Bostonu bod navíc. Pastrňák zaokrouhlil počet kanadských bodů v sezoně na 90 a je momentálně nejproduktivnějším Čechem v soutěži.
„Jen jsem se snažil udržet v neustálém pohybu do chvíle, než se někde objeví volný prostor k průniku do útočného pásma. Pasta pak nádherně posunul puk pod hokejkou soupeře, já si všiml pohybu gólmana, zkusil vystřelit těsně nad ledem a ono to zafungovalo,“ popsal vítěznou trefu Zacha.
Pastrňák prodloužil svou bodovou sérii na jedenáct utkání, během nichž nasbíral dohromady osmnáct bodů za sedm gólů a jedenáct asistencí. „Je to náš klíčový hráč. Neříkám, že musí být každý večer i tím rozdílovým, co navíc pokaždé skóruje, ale potřebuje určovat tempo hry. A když se mu to daří, všichni na ledě to pocítí,“ řekl trenér Bruins Marco Sturm.
Newyorští Rangers sice přestříleli domácí Toronto 43:18, ale v Scotiabank Areně nestačili na Maple Leafs 3:4. Jezdci prohráli v šestém zápase v řadě. Lví podíl na úspěchu kanadského celku měl gólman Joseph Woll, jenž zapsal 40 úspěšných zákroků. Rangers nestačily ani dvě přesné trefy Miky Zibanejada nebo tři body Alexise Lafreniérea.
Za hosty strávil na ledě něco málo přes sedm minut Jaroslav Chmelař a byl u jednoho obdrženého gólu. Premiéru v NHL si odbyl jednadvacetiletý slovenský hokejista Adam Sýkora.
Rangers jsou na Východě jednoznačně poslední, Toronto bez do konce sezony zraněného kapitána Austina Matthewse je třinácté.
Výsledky NHL
Buffalo – Boston 3:4 v prodl. (1:1, 0:1, 2:1 – 0:1)
Branky: 16. a 46. Zucker, 46. Benson – 12. Pastrňák, 30. Arvidsson (Pastrňák), 54. Mittelstadt (Zacha), 61. Zacha (Pastrňák). Střely na branku: 25:31. Diváci: 19 070. Hvězdy zápasu: 1. Pastrňák (Boston), 2. Zucker (Buffalo), 3. Zacha (Boston).
Toronto – NY Rangers 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)
Branky: 6. McCabe, 13. N. Robertson, 26. Joshua, 52. Tavares – 39. a 54. Zibanejad, 31. Lafreniére. Střely na branku: 18:43. Diváci: 18 397. Hvězdy zápasu: 1. Woll, 2. Joshua (oba Toronto), 3. Zibanejad (NY Rangers).