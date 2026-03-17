Hokej

Cítil jsem, že je čas na návrat ke klubové práci, řekl Rulík. Se svazem bude dále spolupracovat


před 27 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT sport

Návrat ke každodenní trenérské práci a možnost věnovat se rozvoji hráčů byl hlavním důvodem, proč se Radim Rulík rozhodl opustit po květnovém mistrovství světa ve Švýcarsku střídačku hokejové reprezentace. U seniorského týmu působí třetí sezonu a získal s ním zlato na domácím MS v roce 2024. Dalším působištěm šedesátiletého kouče by mělo být extraligové Kladno, což ale Rulík zatím nechtěl potvrdit.

„V tuto chvíli, na půdě svazu, bych nechtěl mluvit o tom, co bude. Včas se to dozvíte,“ řekl Rulík s tím, že vše musí oficiálně oznámit klub. „Není to úplně o mně. Skladbu trenérského štábu musí zveřejnit organizace, kam budu směřovat. Určitě to nebude o tom, že já někde vystoupím a řeknu: Já jdu tam a tam,“ prohlásil zkušený kouč.

Po olympijských hrách v Miláně dostal od šéfa hokejového svazu Aloise Hadamczika návrh nové dvouleté smlouvy, ale rozhodl se ji odmítnout. „Pocitově jsem cítil, že přišel čas na změnu a návrat ke každodenní klubové práci a rozvoji (hráčů),“ řekl Rulík. Své rozhodnutí konzultoval s asistenty v čele s Markem Židlickým. „Zároveň jsem sám sobě dával určité otázky a hledal na ně odpovědi. A prostě to dozrálo k tomuto rozhodnutí,“ řekl.

Rodák z Ostrova nad Ohří několikrát poděkoval za možnost působit u reprezentace. „Nevěřil jsem, že bych se mohl na tuto pozici dostat. Všichni víte, za jakých okolností se to stalo. U týmu měl pokračovat finský trenér Kari (Jalonen), ale po mistrovství světa došlo bohužel k jeho odvolání. Nám se povedl úspěch s dvacítkou a dostali jsme nabídku, kterou jsme přijali. Tři roky u národního týmu mě to neskutečně bavilo a oslovovalo,“ uvedl Rulík.

Hned v první sezoně dovedl tým k zisku zlatých medailí na domácím MS. Společně s tímto úspěchem označil za největší zážitek na reprezentační střídačce čtvrtfinálový zápas proti Kanadě na únorové olympiádě v Miláně, který favorit vyhrál po boji 4:3 v prodloužení.

„To byl top zápas a nikdy bych nevěřil, že proti nejlepším hráčům světa, proti výběru Kanady, můžeme takhle hrát. Když pominu Makara, McDavida a McKinnona, tak oni by dokázali takové týmy sestavit tři nebo čtyři. Byl jsem strašně mile překvapený, jak vyrovnanou partii jsme s nimi sehráli. Chybělo malinko k tomu, abychom tu senzaci dokonali,“ řekl Rulík. Podobné zápasy podle něj dokazují, že český hokej se posouvá do absolutní světové špičky.

I po odchodu od reprezentace bude Rulík s hokejovým svazem spolupracovat. Bude působit ve sportovním úseku. „Začali jsme s trenéry nějakou práci a byl jsem osloven, jestli bych v tom pokračoval. A protože mě to bavilo a naplňovalo, tak jsem se s prezidentem dohodl, že v pozici budu pokračovat,“ uvedl Rulík.

Nový kouč reprezentace by měl být znám do květnového MS a mělo by se jednat o českého trenéra. „Myslím si, že máme schopné trenéry, a věřím, že je šance sestavit takový trenérský tým, který přinese výsledky,“ dodal Rulík optimisticky.

Související články

Rulík po sezoně skončí u národního týmu, nabídku pokračovat odmítl

Sparta je ve čtvrtfinále, ale proti Kladnu se nadřela. V prodloužení ji zachránil Chlapík

15. 3. 2026

Sparta je ve čtvrtfinále, ale proti Kladnu se nadřela. V prodloužení ji zachránil Chlapík
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.