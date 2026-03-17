Návrat ke každodenní trenérské práci a možnost věnovat se rozvoji hráčů byl hlavním důvodem, proč se Radim Rulík rozhodl opustit po květnovém mistrovství světa ve Švýcarsku střídačku hokejové reprezentace. U seniorského týmu působí třetí sezonu a získal s ním zlato na domácím MS v roce 2024. Dalším působištěm šedesátiletého kouče by mělo být extraligové Kladno, což ale Rulík zatím nechtěl potvrdit.
Cítil jsem, že je čas na návrat ke klubové práci, řekl Rulík. Se svazem bude dále spolupracovat
„V tuto chvíli, na půdě svazu, bych nechtěl mluvit o tom, co bude. Včas se to dozvíte,“ řekl Rulík s tím, že vše musí oficiálně oznámit klub. „Není to úplně o mně. Skladbu trenérského štábu musí zveřejnit organizace, kam budu směřovat. Určitě to nebude o tom, že já někde vystoupím a řeknu: Já jdu tam a tam,“ prohlásil zkušený kouč.
Po olympijských hrách v Miláně dostal od šéfa hokejového svazu Aloise Hadamczika návrh nové dvouleté smlouvy, ale rozhodl se ji odmítnout. „Pocitově jsem cítil, že přišel čas na změnu a návrat ke každodenní klubové práci a rozvoji (hráčů),“ řekl Rulík. Své rozhodnutí konzultoval s asistenty v čele s Markem Židlickým. „Zároveň jsem sám sobě dával určité otázky a hledal na ně odpovědi. A prostě to dozrálo k tomuto rozhodnutí,“ řekl.
Rodák z Ostrova nad Ohří několikrát poděkoval za možnost působit u reprezentace. „Nevěřil jsem, že bych se mohl na tuto pozici dostat. Všichni víte, za jakých okolností se to stalo. U týmu měl pokračovat finský trenér Kari (Jalonen), ale po mistrovství světa došlo bohužel k jeho odvolání. Nám se povedl úspěch s dvacítkou a dostali jsme nabídku, kterou jsme přijali. Tři roky u národního týmu mě to neskutečně bavilo a oslovovalo,“ uvedl Rulík.
Hned v první sezoně dovedl tým k zisku zlatých medailí na domácím MS. Společně s tímto úspěchem označil za největší zážitek na reprezentační střídačce čtvrtfinálový zápas proti Kanadě na únorové olympiádě v Miláně, který favorit vyhrál po boji 4:3 v prodloužení.
„To byl top zápas a nikdy bych nevěřil, že proti nejlepším hráčům světa, proti výběru Kanady, můžeme takhle hrát. Když pominu Makara, McDavida a McKinnona, tak oni by dokázali takové týmy sestavit tři nebo čtyři. Byl jsem strašně mile překvapený, jak vyrovnanou partii jsme s nimi sehráli. Chybělo malinko k tomu, abychom tu senzaci dokonali,“ řekl Rulík. Podobné zápasy podle něj dokazují, že český hokej se posouvá do absolutní světové špičky.
I po odchodu od reprezentace bude Rulík s hokejovým svazem spolupracovat. Bude působit ve sportovním úseku. „Začali jsme s trenéry nějakou práci a byl jsem osloven, jestli bych v tom pokračoval. A protože mě to bavilo a naplňovalo, tak jsem se s prezidentem dohodl, že v pozici budu pokračovat,“ uvedl Rulík.
Nový kouč reprezentace by měl být znám do květnového MS a mělo by se jednat o českého trenéra. „Myslím si, že máme schopné trenéry, a věřím, že je šance sestavit takový trenérský tým, který přinese výsledky,“ dodal Rulík optimisticky.