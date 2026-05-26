Závěrečný den skupinové fáze mistrovství světa rozuzlí, které týmy se na čtvrteční čtvrtfinálové duely musí přesouvat. Ke druhému místu ve skupině B mají po výhře v prodloužení blíže norští hokejisté, kteří i přes dánské srovnání těsně před koncem základní hrací doby zvítězili 4:3. Ve skupině A nasázeli Lotyši Maďarům osm gólů a potvrdili postup do čtvrtfinále. Přímý přenos odpoledních a večerních utkání sledujte živě na ČT sport a ČT sport Plus.
Norští hokejisté měli blízko druhému místu ve skupině, o tuto jistotu je ale v čase 59:58 připravil Patrick Russell. Po 13 sekundách nastavení o norském vítězství 4:3 přesto rozhodl Michael Brandsegg-Nygard a před českým týmem tak severský celek drží náskok dvou bodů. Česká reprezentace, která s Norskem v pondělí prohrála 1:4, má šanci na posun na druhou pozici v případě tříbodového vítězství nad vedoucí Kanadou. S tou se utká od 20:20.
Dvěma góly přispěl k vítězství Norska osmnáctiletý útočník Tinus Luc Koblar, který si polepšil už na pět branek a osm bodů ze sedmi zápasů na turnaji. Za Dány dal dvě branky Joachim Blichfeld. Dánové díky zisku bodu mírně vylepšili své konečné umístění na šampionátu na 12. místo, výrazně však zaostali za loňskou historickou čtvrtou pozicí.
Lotyši si dali maďarský guláš s osmi a jsou ve čtvrtfinále
Hokejisté Lotyšska deklasovali ve svém závěrečném zápase v základní skupině A Maďarsko 8:1 a zajistili si postup do čtvrtfinále mistrovství světa. O výhře rozhodli v přesilových hrách, ve kterých se prosadili čtyřikrát. Rozhodující náskok si vypracovali již v první třetině, kterou vyhráli 3:0. Dvěma góly a asistencí se pod jejich výhru podepsal Sandis Vilmanis, tři body si připsal i Eduards Tralmaks.
Lotyši byli od začátku střelecky aktivnější, poprvé se ale prosadili až v 10. minutě, kdy bleskově využili první přesilovou hru. Třináct sekund před koncem první třetiny už vedli 3:0. Maďaři mohli snížit v 25. minutě, po přečíslení tří na jednoho si ale dva dobré zákroky připsal gólman Gudlevskis. O minutu později byl vyloučen Kiss a Lotyši toho využili ke vstřelení další branky. Nejhorší tým při hře v oslabení na MS potrestal Andersons. Maďaři si dokázali vytvořit několik nebezpečných situací, vstřeleného gólu se ale dočkali až za stavu 0:5.
Zatímco Lotyši na turnaji vyhráli potřetí za sebou, Maďarsko počtvrté v řadě padlo. Výhra nad Velkou Británií ale svěřencům trenéra Gergelyho Majorosse zajistila účast na příštím MS.
Výsledky MS v hokeji
Skupina A (Curych):
Lotyšsko – Maďarsko 8:1 (3:0, 2:1, 3:0)
Branky a nahrávky: 10. Balcers (Vilmanis, Tralmaks), 19. Smirnovs (Zile, Andersons), 20. Tralmaks (Egle, Dzierkals), 28. Andersons (Batna, Krastenbergs), 35. Tumanovs (Andžans, Smirnovs), 55. Krastenbergs (Egle, Andžans), 57. Vilmanis (Balcers), 59. Vilmanis (Šmits, Tralmaks) – 38. Nemes (Hadobás, B. Horváth). Rozhodčí: MacFarlane (USA), Ofner (Rak.) – Beresford (Brit.), Schlegel (Švýc.). Vyloučení: 2:5. Využití: 4:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 7485.
Lotyšsko: Gudlevskis – Cibulskis, Šmits, Andžans, Freibergs, Mamčics, Zile, Tumanovs – Balcers, Smirnovs, Vilmanis – Dzierkals, Egle, Tralmaks – Andersons, Batna, Krastenbergs – Lapinskis, Prohorenkovs, Skrastinš – Buncis. Trenér: Vitolinš.
Maďarsko: Bálisz – Kiss, Stipsicz, Hadobás, M. Horváth, Ortenszky, Garát, Tornyai – Terbócs, Sebök, Erdély – B. Horváth, Szongoth, Nemes – Sofron, Hári, Papp – Vincze, K. Nagy, Sárpátki – Ravasz. Trenér: Majoross.
Skupina B (Fribourg):
Norsko – Dánsko 4:3 v prodl. (1:0, 2:2, 0:1 - 1:0)
Branky a nahrávky: 12. Koblar (Martinsen, Brandsegg-Nygard), 31. Martinsen (T. Olsen, Hurröd), 34. Koblar (Krogdahl, Kaasastul), 61. Brandsegg-Nygard (Hurröd, Bakke Olsen) – 28. Blichfeld, 36. Blichfeld (N. Olesen, Bruggisser), 60. Russell (True, Aagaard). Rozhodčí: Rozhodčí: Burzminski, Gour (oba Kan.) – Durmis (SR), Rampír (ČR). Vyloučení: 6:7, navíc Schultz (Dán.) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:1. Diváci: 4062.
Norsko: Haukeland – Krogdahl, Kaasastul, Johannesen, Solberg, Hurröd, Östby, Saxrud-Danielsen – Koblar, Martinsen, Brandsegg-Nygard – Vesterheim, T. Olsen, Bakke Olsen – E. Ö. Salsten, Pettersen, Rönnild – N. Steen, H. Ö. Salsten, Jacob Berglund – Eriksen. Trenér: P. Thoresen.
Dánsko: Henriksen – Bruggisser, Jensen Aabo, Baastrup, A. Koch, M. Lauridsen, Setkov, M. Jensen – Aagaard, Russell, N. Olesen – Blichfeld, True, Poulsen - Storm, Kjaer, From – Scheel, Schultz, D. Madsen – Schmidt-Svejstrup. Trenér: Gath.