Chmelař je zraněný a přijde o Švédské hry. Nahradí ho Reichel


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport
Sestřih utkání Česko – Švýcarsko
Další komplikace pro národní tým v přípravě před mistrovstvím světa. Z kádru pro Švédské hry, poslední turnaj Euro Hockey Tour v sezoně, vypadl útočník Jaroslav Chmelař. S hráčem New Yorku Rangers se však počítá pro závěrečnou nominaci na šampionát ve Švýcarsku. Pro zápasy v Ängelholmu ho zastoupí Kristian Reichel.

„Jaroslav Chmelař utrpěl v posledním utkání (Českých her) proti Švýcarům drobné zranění. Celkově jsme byli s jeho výkony spokojeni a přesvědčil nás o svých kvalitách. Dostane prostor na doléčení, aby byl stoprocentně zdravý pro mistrovství světa,“ uvedl trenér národního týmu Radim Rulík.

Sedmadvacetiletý Reichel má na kontě deset startů v reprezentaci a dvě branky. Naposledy se v dresu národního týmu představil v listopadu na Finských hrách v Tampere. V Německu postoupil s Mannheimem do finále play-off, titul ale získali Eisbären Berlín.

„Kristian Reichel je součástí širšího kádru reprezentace a vloni mu účast na šampionátu jen těsně unikla. Dostane proto šanci poprat se o ni i letos,“ řekl Rulík na adresu hráče, jenž v play-off v 15 zápasech nasbíral deset bodů za dvě branky a osm asistencí. Finále se mu ale příliš nevydařilo, v pěti utkáních si připsal jednu asistenci a v hodnocení +/- bodů značících pobyt hráčů na ledě při vstřelených a inkasovaných brankách skončil s bilancí -11.

