Italové kousali, bylo to těžké. Snad výhra pomůže, věří Tomášek

David Tomášek věří, že nepřesvědčivé vítězství nad Italy české hokejisty povzbudí k lepším výkonům. Po výhře 3:1 hledal důvody toho, že se český tým proti papírově slabším soupeřům na turnaji trápí.
„Pořád pro nás může šampionát skončit dobře. Musíme prostě furt makat. Věřím, že tohle nám zase pomůže, že jsme to zvládli,“ uvedl třicetiletý útočník po vydřené výhře nad Italy 3:1. „Zápasy s Nory a Slováky mohou být vyrovnanější. Všichni ale hrají dobře, to se musí uznat,“ dodal.
Na turnaji stále čeká na gól, ale s pěti asistencemi patří k nejlepším nahrávačům. Dvě si připsal právě proti Italům. Nabil na vítězný gól v 52. minutě Jakubu Flekovi, pak nahrál v závěru Dominiku Kubalíkovi na trefu do prázdné branky. Ještě po dvou třetinách ale Češi prohrávali, ačkoliv během nich vyslali 39 střel na branku střeženou Damianem Clarou.
„Hodně nepříjemný. Dřeme, je to o psychice v zakončení. Snažili jsme se jít do brány, mám dojem, že to bylo lepší než proti Slovincům. Poznali jsme to ale trochu i z druhé strany proti Švédům, je to snazší na hlavu. Musíme si pomoct při přesilovkách. Ke konci byly sehrané dobře, ale chybí nám tam klid. Jsme strašně rádi, že jsme tu sílu nakonec ukázali,“ řekl Tomášek.
Přiznal, že i kvůli překvapivé porážce se Slovinci to nebylo pro mužstvo snadné zejména po psychické stránce. Hráči si dobře uvědomovali, že prohrát s Italy by byla ostuda. „Nechcete pokazit další zápas potom, co porazíte Švédy. To by byla hrozná škoda,“ poznamenal Tomášek.
Tým nakonec zápas zachránil a získal další tři body potřebné pro postup do čtvrtfinále. „Italové kousali. Nechali jsme je dát první gól a pak to bylo obrovsky těžké. Všichni se tomu diví, ale já se tomu nedivím v dnešní době. Mají kvalitního finského trenéra. Systém už jedou všichni podobný. Bruslit už taky umějí všichni. Na velkém hřišti, když si to člověk pohlídá kolem brány, může se stát hodně,“ řekl Tomášek.
Domnívá se, že zápas byl pro tým cennou lekcí i s ohledem na jeho složení. „Je zase obrovský impulz, že jsme to zvládli. Tým je z půlky mladý, z půlky zkušený. Je to o tom, abychom se dali dohromady a tyhle překážky překonali.“
Claru, který chytal poprvé na turnaji, dobře zná, takže věděl, že Češi mohou mít problém s jeho překonáním. „Hrál se mnou ve Färjestadu, výborný gólman. Tam je průšvih, když ho rozchytáte, může se stát cokoliv. Chytal opravdu výborně. Ale ve třetí třetině jsme našli psychickou sílu. Pár akcí nám tam vyšlo a přišly i góly,“ uvedl Tomášek.
Pochvaluje si souhru s Flekem, který skóroval na všech šesti MS, na nichž se dosud představil. „Flíček hraje výborně. Mám dojem, že nám to spolu sedlo. Měl tam dva brejky, nakonec dal krásný a velmi důležitý gól. Hrozně mi pomáhá svým pohybem, já se ho snažím trochu zajistit dozadu,“ popsal Tomášek.
Za sebou má náročnou sezonu, kterou načal v NHL, ale dohrával ji ve Švédsku. Nechyběl ani na prvním vrcholu sezony: olympijském turnaji v Miláně. Síly ale ještě má. „Musím mít. Tady se nikdo neptá. Je to nároďák, je to hrdost. Člověk chce udělat úspěch, zároveň nechce udělat ostudu a dopustit něco jako se Slovinci. Ze všech to tady cítím,“ řekl Tomášek.