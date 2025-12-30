Prvním finalistou Spengler Cupu se stal univerzitní výběr z NCAA Collegiate Selects. V semifinále si poradil se Spartou 5:3 i díky hattricku Aidena Finka. Přímý přenos druhého utkání Fribourg – Davos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od 20:15.
SESTŘIHSparta neudržela krok s výběrem z NCAA a finále Spenglerova poháru si nezahraje
Pražané drželi s mladým týmem krok jen polovinu utkání. V dalším průběhu výběr z amerických univerzit ukázal rychlost, která ho zdobí, v plné kráse. Jako klíčová se ukázala pasáž od 32. do 42. minuty, kdy se zámořský celek prosadil třikrát a odskočil do rozhodujícího náskoku 5:2.
Třikrát se v zápase prosadil Fink, navrch navíc přidal i asistenci. Mladíci využili dvě přesilové hry. Na porážce Sparty nic nezměnil ani kapitán Filip Chlapík, jenž nejprve srovnával na 2:2 a v 53. minutě vstřelil druhý gól v utkání v početní výhodě a zároveň při risku bez brankáře. Chlapík tak bodoval v každém duelu na turnaji. Úvodní trefu Pražanů si připsal Michal Vitouch, v závěru ještě nastřelil tyč Devin Shore.
Sparta tak nerozšíří seznam českých vítězů nejstaršího klubového turnaje na světě. Naposledy se to povedlo Dukle Jihlava v roce 1982.
Výsledky Spenglerova poháru v Davosu
HC Sparta Praha – U.S. Collegiate Selects 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)
Branky a nahrávky: 12. M. Vitouch (Dzierkals), 21. Chlapík, 53. Chlapík (P. Kousal, Řepík) – 7. Pohlkamp (Livanavage, T.J. Hughes), 8. Fink (Finley), 32. Cerrato (Fink, Gadowsky), 39. Fink (Nelson, Borgesi), 42. Fink (Finley, T.J. Hughes). Rozhodčí: Tscherrig, Gerber – Schlegel, Urfer (všichni Švýc.). Vyloučení: 4:4. Využití: 1:2.
Sestava Sparty: Jakub Kovář – Pysyk, Krejčík, Irving, Mašín, Sirota, Němeček, N. Seppälä – Chlapík, M. Špaček, P. Kousal – Řepík, Shore, O. Hrabík – Dzierkals, Raška, Vesalainen – Eberle, M. Vitouch, D. Vitouch – Pospíšil. Trenér: J. Nedvěd.