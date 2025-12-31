V pořadí 97. ročník Spengler Cupu vyhrál Davos. Na zisku prestižního poháru na nejstarším klubovém turnaji se výrazně podílel Filip Zadina, jenž vstřelil vítězný gól ve finále proti univerzitnímu výběru z NCAA Collegiate Selects. Pojistku přidal v závěru Matěj Stránský a domácí celek se nakonec radoval 6:3.
SESTŘIHZadina hrdinou Davosu. Český útočník rozhodl o triumfu domácího týmu na Spenglerově poháru
Vyrovnané utkání se lámalo až v závěru zápasu. Za stavu 3:3 se jako klíčová ukázala situace z 56. minuty, kdy Zadina prudkým nahozením z dálky zařídil Davosu čtvrté vedení ve finále, které už domácí tým nepustil.
Po něm se ještě prosadil Enzo Corvi, autor tří bodů (1+2), trefu do prázdné brány přidal dvě minuty před koncem Stránský. Asistenci si připsal u posledního zásahu také Zadina.
V dresu vítězů dvakrát skóroval Adam Tambellini. V zámořském výběru se opět činil Aiden Fink, jenž se blýskl v semifinále proti Spartě čtyřmi body včetně hattricku. Tentokrát zaznamenal dva body za gól a nahrávku.
Davos se po roční odmlce vrátil na trůn a dosáhl na rekordní 17. triumf. Zároveň protáhl dominanci švýcarských klubů, které na Spengler Cupu nepřetržitě slaví od roku 2022.
Finále Spenglerova poháru v Davosu
Finále Spenglerova poháru v Davosu
Davos – U.S. Collegiate Selects 6:3 (2:1, 1:2, 3:0)
Branky: 15. a 32. Tambellini, 12. Asplund, 56. Zadina, 57. Corvi, 58. Stránský (Zadina) – 14. Walsh, 24. Fink, 34. Musa.