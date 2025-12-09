Statisticky patří do top trojky extraligových gólmanů a nyní se blíží také premiérovému startu v národním týmu. Brankář Nick Malík se podruhé v kariéře dočkal pozvánky do seniorské reprezentace a zachytat by si měl na Švýcarských hrách. Před dvěma lety v dubnu s národním týmem absolvoval začátek přípravy na mistrovství světa a nenastoupil ani do jednoho utkání.
Malík stále sní o NHL: Kdokoliv reprezentuje, tak je to pro něj plus
„Tehdy to byl spíše tréninkový kemp, i když tam byly i zápasy. Teď to bude o něčem jiném. Hrajeme proti Finsku, Švédsku, Švýcarsku, které patří mezi top pět nebo top šest týmů na světě. Doufám, že dostanu zápas. Jsem tady v trochu jiné pozici, předtím jsem spíše jen trénoval,“ řekl Malík.
Odchovanec Vítkovic patří podle statistik mezi nejlepší brankáře extraligy. S průměrem 1,69 inkasovaných branek na utkání je nejlepší. Že by měl životní formu, si ale nemyslí. „Ve Finsku jsem měl první sezonu hodně dobrou, pak přišly dvě trošku slabší. Teď v Plzni navazuji na slušnou minulou sezonu a je to hodně vizitka toho, jak se mnou pracuje pan Pejchar (trenér brankářů). Celkově pro mě hodně znamená, jak mi v Plzni věří trenéři. Mám klid na práci a snažím se to oplatit,“ uvedl Malík, jenž na západ Čech přišel loni po třech letech strávených ve Finsku.
I proto, že je v současném angažmá spokojený, podepsal nedávno novou dvouletou smlouvu. „Pořád jsem dost mladý na to, abych si jednou splnil sen. Budu mít klid na práci a myslím si, že se pořád mám kam posunout. Proto jsem se rozhodoval i trošku srdíčkem,“ řekl Malík, jenž mohl v létě podle všeho jako volný hráč podepsat lukrativnější smlouvu.
Malíkovým snem je prosadit se v zámoří. V roce 2022 jej draftovala v 5. kole Tampa Bay, smlouvu pro NHL ale nepodepsal. „Myslím si, že kdokoliv reprezentuje, tak mu to vždycky pomůže. I kdybych se do NHL nedostal, tak přece jenom po Evropě to pro týmy, které podepisují hráče, znamená hodně. Když hráč reprezentuje a zvládá mezinárodní úroveň. Je to plus,“ uvedl Malík.
Malík má na svém kontě účast na dvou juniorských šampionátech, teoreticky mohl startovat na třech. V roce 2021 se ale trenérům omluvil a upřednostnil angažmá ve finském klubu KooKoo Kouvola. „Byla to trošku složitější situace. Vypověděl jsem smlouvu v Třinci a šel jsem do Finska, kde jsem dostal šanci, kterou jsem chytil za pačesy. A myslím si, že to byl hodně zlomový moment. Abych jim to vrátil za to, že mi dali šanci. Zároveň to byl pro mě odrazový můstek do dospělého hokeje. Neodmítl jsem proto, že bych nechtěl reprezentovat, ale protože jsem prostě myslel na svoji kariéru,“ vysvětlil Malík.
MS juniorů v Kanadě pak předčasně skončilo kvůli koronaviru a turnaj se odehrál v náhradním termínu v létě. Ani na ten Malík nejel. Opět se omluvil, neboť se soustředil na přípravu na další sezonu v klubu. Českou dvacítku v tu dobu vedl současný kouč seniorské reprezentace Radim Rulík se svým realizačním týmem.
„To zase bylo úplně něco jiného. Člověk se chce připravit s týmem na sezonu. Mluvili jsme spolu o tom, jestli nechci jet, ale bylo to těžké. Zasahovalo to do přípravy. Teď, s odstupem času, když už vím, že následující sezona se úplně nevydařila, tak bych třeba jel. Ale po bitvě je každý generál. V tu chvíli jsem se takhle rozhodl a za tím si stojím,“ dodal Malík.