Na Finských hokejových hrách porazili Švédové Švýcarsko 4:2 a připsali si druhé vítězství. Dokonali obrat z 1:2 dvěma góly v třetí části a zdolali Švýcary pošesté za sebou. Švýcaři budou v neděli posledním soupeřem českého týmu na úvodním podniku Euro Hockey Tour.
První velkou šanci měl v osmé minutě švýcarský útočník Jäger, v úniku ho ale vychytal gólman Holm. O chvilku později šel do vedení výběr Tří korunek, když brankáře Waebera překonal zblízka Victor Stjernborg a oslavil první reprezentační start v dresu A-týmu.
Švýcaři vyrovnali v úvodu druhé třetiny, když Dominik Egli v přesilovce vypálil přesně ve chvíli, kdy Allenspach dokonale zastínil Holmovi výhled. Ve 27. minutě Švýcaři špatně vystřídali a podařilo se jim prosadit i v oslabení poté, co Denis Malgin uklidil po rychlém kontru do branky parádní nahrávku Andrighetta.
Šance na vyrovnání měli Cederqvist a Stjernborg, ale prosadil se nakonec až ve 37. minutě Adam Ollas Mattsson.
Ve třetím dějství chyběl jen kousek Andrighettovi, když zazvonil na brankovou konstrukci. Ve 47. minutě napodobil Filip Eriksson Stjernborga, když také on ozdobil svoji reprezentační premiéru gólem. Berglundovu nahrávku usměrnil za Waebera záda bruslí, ale sudí gól uznali. Pojistku přidal v 57. minutě při početní výhodě Jacob Larsson.
Švédsko – Švýcarsko 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
Švédsko – Švýcarsko 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
Branky a nahrávky: 11. Stjernborg (Cederqvist, Fagemo), 37. Ollas Mattsson (Sundsvik, Lundberg), 47. F. Eriksson (J. Berglund, Bemström), 57. J. Larsson (Frödén, Lodin) – 22. Egli (Nussbaumer, Hofmann), 27. Malgin (Andrighetto). Rozhodčí: Brander, Neva – Niittylä, Kovanen (všichni Fin.). Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 1880.
Švédsko: Holm – Pudas, J. Larsson, F. Johansson, Ollas Mattsson, P. Johansson, Lundberg – Frödén, J. Berglund, Lodin – Sylvegard, J. de la Rose, Hugg – Fagemo, Stjernborg, Cederqvist – Bemström, Sundsvik, F. Eriksson. Trenér: Grönborg.
Švýcarsko: Waeber – Kukan, Dionicio, Jung, Geisser, Egli, Streule, Schwendeler – Nussbaumer, Malgin, Andrighetto – Hofmann, Senteler, Kessler – Reber, Jäger, Allenspach – Simic, Müller, Alge – Derungs. Trenér: Cadieux.