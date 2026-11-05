Proti Švédům se do branky postaví Frodl, Červenka hrát nebude

Čeští hokejisté se musejí v úvodním utkání Finských her proti Švédsku obejít bez útočníka Romana Červenky. Turnaj pro něj skončil. V brance nastoupí Dominik Frodl. Přímý přenos sledujte od 18:00 na ČT sport.
Dynamo Pardubice čeká ve středu úvodní zápas osmifinále ve vyřazovací fázi Ligy mistrů na ledě finské SaiPy. Reprezentační trenéři již při nominaci dopředu avizovali, že to zohlední při vytížení hráčů, jejichž kluby v evropské soutěži působí.
Vedle Červenky jsou v mužstvu další čtyři zástupci východočeského klubu, který obhajuje extraligový titul: obránce Jan Košťálek a útočníci Jiří Smejkal, Matěj Stránský a David Tomášek, z nichž složili trenéři útočnou trojici. V jednom útoku hrají i za Dynamo.
Kapitán národního týmu na velkých akcích z posledních let Červenka absolvoval pondělní trénink, měl ale celoobličejový kryt, s nímž nastupoval i v extralize poté, co byl nucen kvůli blíže neupřesněnému zranění vynechat ve druhé polovině října tři zápasy Pardubic v domácí nejvyšší soutěži.
Následně však Červenka odstoupil z úterního tréninku. A přestože se nemělo jednat o závažnější potíže, ve středu už do tréninku vůbec nezasáhl.
Třicetiletý Frodl bude moct poprvé od loňského dubna rozšířit skromný počet čtyř startů v reprezentačním dresu. Premiérově okusí turnaj EHT, neboť dosud zasáhl výhradně jen do přípravných utkání.
Opora Karlových Varů vévodí pořadí extraligových gólmanů ve všech čtyřech nejsledovanějších ukazatelích. Průměr obdržených gólů na zápas má málo vídaných 1,3, úspěšnost zákroků 95,44 procenta, třikrát udržel čisté konto a Západočechům vychytal ze 13 zápasů devět výher.
Přesné složení sestavy, v níž nastoupí český výběr do prvního zápasu nové sezony na mezinárodní scéně, oznámí reprezentace v průběhu dne.
Let do Helsinek, kde absolvují zbývající dva duely, je naplánovaný na pátek. V sobotu nastoupí Češi proti domácím Finům a v neděli je prověří Švýcaři. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.