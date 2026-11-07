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K národnímu týmu se připojil Fridrich, proti Finům bude chytat Bednář


před 4 hhodinami|Zdroj: ČT sport, ČTK
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Sestřih utkání Česko – Švédsko
Zdroj: ČT sport

Hokejovou reprezentaci doplnil na Finských hrách před duelem s domácími mistry světa útočník SaiPy Petr Fridrich. V brance nastoupí Jan Bednář. Přímý přenos utkání s předzápasovým studiem sledujte na ČT sport a ČT sport Plus od 17 hodin.

„Včera se to nějak řešilo během cesty, máme v týmu malinké zdravotní problémy, chtěli jsme mít rezervu a jistotu, že budeme mít na ten víkend se dvěma zápasy dost útočníků,“ vysvětlil rozhodnutí Richard Král, jeden z asistentů reprezentačního kouče Zdeňka Motáka.

„Petr byl samozřejmě nachystaný, věděl to dopředu. Volali jsme mu, byl tu od rána. Byl dokonce v Helsinkách, jen si nechal poslat výstroj ze SaiPy,“ doplnil Král.

Šestadvacetiletý Fridrich, pro něhož je působení v klubu z Lappeenranty prvním zahraničním angažmá, má ve své premiérové sezoně ve finské nejvyšší soutěži na kontě 16 startů a 11 bodů za sedm branek a čtyři asistence.

V reprezentaci odehrál bývalý hráč Vítkovic a Olomouce dosud devět utkání, v nichž se jednou zapsal mezi střelce. Naposledy oblékl dres národního týmu loni v únoru – na Švédských hrách ve Stockholmu přispěl dvěma nahrávkami k vítězství 3:0 nad Švýcarskem.

S týmem na sever Evropy neodcestovala s ohledem na účast Dynama v Lize mistrů a osmifinálovou konfrontaci právě se SaiPou pardubická pětice Jan Košťálek, Roman Červenka, Jiří Smejkal, Matěj Stránský a David Tomášek. Doma zůstali i gólman Pavel Čajan (Litvínov), bek David Moravec (Mladá Boleslav) a útočník Vojtěch Hradec (Sparta).

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