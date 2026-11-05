Finové v repríze finále MS porazili Švýcarsko

Finové do domácího turnaje Euro Hockey Tour vstoupili vítězně, když v Helsinkách porazili Švýcarsko 3:1. Hrdinou prvního zápasu Nocco Hockey Games, který byl reprízou finále posledního mistrovství světa, se stal v národním týmu debutující útočník Roby Järventie, který vstřelil dvě branky.
Do první výraznější šance domácích se dostal Kuokkanen, ale trefil jen tyč. Do vedení šli Finové v 13. minutě, kdy soupeřovu chybu v rozehrávce potrestal Järventie, který jistě překonal brankáře Aeschlimanna.
Po sérii vyloučení na obou stranách se skóre podruhé měnilo v polovině utkání, kdy se pohotovou dorážkou prosadil obránce Rindell. Na jeho gól odpověděl švýcarský bek Dionicio, jenž dostal čas mezi kruhy a prostřelil debutujícího brankáře Piiroinena.
Finové poté nevyužili přesilovku pět na tři, v závěru se ubránili při power-play soupeře a nakonec i potřetí skórovali. Přesilovou hru využila sekundu před koncem utkání opora švýcarského týmu Ambri-Piotta Roby Järventie. Seveřané tak stejně jako ve finále MS Švýcarsko porazili, v sobotu budou jejich druhým soupeřem na turnaji Češi.
Finsko – Švýcarsko 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Finsko – Švýcarsko 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Branky a nahrávky: 13. Järventie, 31. Rindell (Lammikko, Rautiainen), 60. Järventie (Kuokkanen, Nurmi) – 34. Dionicio (Malgin, Andrighetto). Rozhodčí: C. Holm, M. Holm (oba Švéd.). Vyloučení: 2:5. Využití: 1:0. Diváci: 7087.
Finsko: Piiroinen – Rindell, Lehtonen, Honka, Riikola, Kaski, Salo, Kukkonen, P. Seppälä – Järventie, Kuokkanen, Innala – Nurmi, Lammikko, Rautiainen – Pakarinen, Borgström, Tanus – Erholtz, Björninen, Mäenalanen – Päivärinta. Trenér: Pennanen.
Švýcarsko: Aeschlimann – Kukan, Marti, Egli, Streule, Frick, Geisser, Dionicio – Bertschy, Malgin, Andrighetto – Hofmann, Nussbaumer, Kurashev – Reber, Senteler, Allenspach – Simic, Müller, Derungs – Alge. Trenér: Cadieux.