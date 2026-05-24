Carolina udolala Montreal v prodloužení, Dobeš třikrát inkasoval

Carolina vyrovnala finále Východní konference, ve druhém utkání série zdolala doma Montreal 3:2 v prodloužení. Rozhodující branku dal v čase 63:29 Nikolaj Ehlers, který skóroval v duelu podruhé. Obě branky Canadiens vstřelil Josh Anderson, který dvakrát vyrovnával. Český brankář Jakub Dobeš inkasoval třikrát z 26 střel.
„Mám od sebe vysoká očekávání a mrzí mě, že jsem klukům v prodloužení nepomohl žádným zákrokem. Skončilo docela rychle, skórovali z první šance. Byl to jinak vyrovnaný zápas. Cítil jsem, že jsme mohli vyhrát,“ uvedl Dobeš. „Odehráli jsme OK zápas, ale doma musíme být lepší. Promluvíme si o tom a uděláme vše, co bude v našich silách,“ doplnil.
Skóre otevřel už ve třetí minutě tečí Eric Robinson. Montreal odpověděl v čase 11:11 ze své první střely v zápase, kdy povedenou kombinaci zakončil zblízka Anderson pod horní tyč.
Carolině vrátil vedení Ehlers v závěru druhé třetiny, ve které se prosmýkl mezi dvěma bránícími hráči a překvapil Dobeše střelou z levého kruhu mezi betony.
Montreal, který vyhrál úvodní duel série 6:2, vyslal v zápase jen dvanáct střel. V 53. minutě ale vytvořil závar před brankou, ze kterého se podruhé v utkání prosadil Anderson.
Vyrovnání série zařídil Ehlers z rychlého protiútoku a Carolina tak vyhrála i své čtvrté prodloužení v letošním play-off.
„Dostal jsem skvělou přihrávku do jízdy a snažil jsem se vystřelit co nejrychleji, abych překvapil gólmana. Bylo úžasné sledovat, jak puk prošel a jak fanoušci reagovali. Ani teď nemůžu pořádně mluvit, jak hlasitě jsem po gólu křičel,“ řekl Ehlers.
Hurricanes se oklepali z předchozí porážky, jejich první v letošním play-off. „Po minulém zápase toho bylo hodně, v čem jsme se museli zlepšit, a povedlo se. Většinu utkání jsme byli v souladu s tím, co jsme chtěli hrát,“ prohlásil trenér Caroliny Rod Brind'Amour.
Jeho svěřenci ubránili elitní řadu Montrealu, proti které nastupoval také Jaccob Slavin. Zkušený obránce si minule připsal čtyři záporné body, tentokrát byl na ledě u všech tří vstřelených gólů a u žádného inkasovaného.
Finále Východní konference play-off NHL – 2. zápas:
Finále Východní konference play-off NHL – 2. zápas:
Carolina – Montreal 3:2 v prodl. (1:1, 1:0, 0:1 – 1:0)
Branky: 38. a 64. Ehlers, 3. Robinson – 12. a 53. Anderson. Střely na branku: 26:12. Jakub Dobeš odchytal za Montreal celý zápas, inkasoval tři branky z 26 střel a úspěšnost zásahů měl 88,5 procenta. Diváci: 18 819. Hvězdy zápasu: 1. Ehlers, 2. Robinson, 3. Chatfield (všichni Carolina). Stav série: 1:1.