Všechna utkání na ČT sport a ČT sport Plus
SESTŘIHCarolina poprvé selhala, Dobeš s Canadiens vedou ve finále konference


22. 5. 2026Aktualizovánopřed 3 hhodinami|Zdroj: ČTK, NHL

Hokejisté Montrealu s přispěním českého brankáře Jakuba Dobeše zvítězili v prvním finále Východní konference play-off NHL 6:2 na ledě Caroliny, která utrpěla první porážku v letošních vyřazovacích bojích. Dobeš si ve čtvrtečním zápase připsal 25 úspěšných zákroků.

Dobeš přitom poprvé kapituloval už po 33 sekundách, kdy příznivce Caroliny rozjásal přesnou střelou z pravého kruhu Seth Jarvis. Odpověď hostů na sebe nenechala dlouho čekat. O 27 sekund později bylo vyrovnáno zásluhou druhého nejlepšího střelce základní části NHL Colea Caufielda.

Jeho trefa svěřence trenéra Martina St. Louise povzbudila a hokejisté Montrealu dokázali v play-off zatím skvěle chytajícího Dána Frederika Andersena před dovršením 12. minuty překonat ještě třikrát.

Do vedení je poslal v 5. minutě Phillip Danault. Na něj navázal francouzský útočník Alexandre Texier a po samostatném úniku Rusa Ivana Děmidova v čase 11:32 vedli Canadiens už 4:1. Pro osud utkání klíčové čtyři branky zvládli hosté za 10 minut a 32 sekund.

„Ačkoliv nás první střelou zaskočili, myslím, že jsme měli dost sebevědomí hrát nadále tak, jak umíme. Cole (Caufield) skóroval hned v dalším střídání. Pak se k němu přidali Danault, Texier a Děmidov. A když vedete o tři góly, musíte vyhrát,“ řekl kapitán Montrealu Nick Suzuki, který zaznamenal tři asistence a vytvořil nový klubový rekord v play-off, když na kluzištích soupeřů nasbíral už 14 bodů (4+10).

Dobeš inkasoval podruhé necelé tři minuty po startu druhé třetiny těsně poté, co jeho spoluhráč Caufield trefil tyčku. Z levé strany se pak na něj rozjel Eric Robinson a svým prvním gólem v letošních vyřazovacích bojích snížil na 2:4.

Montreal znovu odskočil do tříbrankového vedení v 48. minutě, kdy Andersena přelstil po famózní stahovačce Juraj Slafkovský. A jedničce draftu z roku 2022 patřilo i poslední slovo zápasu. Podruhé se slovenský útočník prosadil v čase 57:32 střelou do prázdné branky a za tříbodové představení byl vyhlášen první hvězdou utkání.

„Líbilo se mi, jak jsme hráli a jak jsme dokázali naplnit své plány. Věděli jsme, že ve druhé a třetí třetině se budou snažit vrátit do utkání. Šlo o to připravit se na jejich tlak a zachovat klid. Teď už se musíme podobně soustředit i na druhý zápas,“ uvedl Slafkovský.

Hurricanes prohráli poprvé v letošních bojích o Stanleyův pohár. Zároveň prodloužili nelichotivou bilanci ze semifinálových utkání – v posledních 18 zápasech v této fázi play-off uspěli jen jednou.

„Když inkasujete z pěti samostatných úniků, něco je špatně. Týmu s takovou ofenzivní silou nemůžete dát tolik šancí a čekat, že to bude bez následků,“ řekl útočník Caroliny Jarvis.

Carolina – Montreal 2:6 (1:4, 1:0, 0:2)

Branky: 1. Jarvis, 23. Robinson – 48. a 58. Slafkovský, 1. Caufield, 5. Danault, 9. Texier, 12. Děmidov. Střely na branku: 27:22. Jakub Dobeš odchytal za Montreal celé utkání, z 27 střel inkasoval dvakrát a úspěšnost zákroků měl 92,6 procenta. Diváci: 18 723. Hvězdy zápasu: 1. Slafkovský, 2. Caufield, 3. Danault (všichni Montreal).

