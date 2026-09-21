Cenný gól za úřadující šampiony, i když prozatím pouze v přípravě na NHL. Český obránce Dominik Badinka se střelecky prosadil za Carolinu, jeho tým však na ledě Floridy prohrál 3:6. Asistencí k výhře Panthers přispěl Radko Gudas. Martin Nečas podpořil výhru Colorada nad Utahem 4:1 jednou asistencí.
V souboji českých brankářů uspěl David Rittich, který dovedl New Jersey k vítězství 2:1 nad New York Islanders a byl zvolen druhou hvězdou zápasu. Za poražené chytal Vítek Vaněček a přihrávku na jediný gól Ostrovanů zapsal Vladimír Dravecký.
Dvacetiletý Badinka otevřel skóre zápasu v 7. minutě. Při rozehrávce zaskočil gólmana Panthers Jacoba Markströma a bekhendem zpoza branky odrazil puk do sítě od brankářových zad. Gudas asistoval u gólu Colea Reihnardta na 3:1 v 25. minutě.
Rittich si proti bývalému klubu připsal 23 úspěšných zákroků. Překonal ho pouze Cole Eiserman, který se prosadil střelou bez přípravy po přihrávce Draveckého. Dvojkou Devils byl Jakub Málek a v útoku odehrál za New Jersey více jak 14 minut Matyáš Melovský.
Vaněček měl za Islanders 20 zákroků a inkasoval dvakrát. V útoku hostujícího mužstva se objevili hned dva čeští hokejisté, zkušený Ondřej Palát a také Tomáš Poletín, jenž byl s devíti a půl minutami na ledě nejméně vytíženým hráčem hostů.
Nečas, který v minulé sezoně poprvé v kariéře pokořil hranici 100 bodů, přihrával na první gól Avalanche proti Utahu. Výborně vystihl rozehrávku soupeře a vybídl osamoceného Becketta Hamiltona, který při zakončení nezaváhal.
Za Mammoth se dostal do sestavy devatenáctiletý Max Pšenička a byl na ledě u jednoho inkasovaného gólu. Příležitost ukázat se v brankovišti pak na posledních 20 minut přípravného utkání a za stavu 1:1 dostal Michael Hrabal, jenže z pěti střel inkasoval třikrát.
Libor Hájek se San Jose prohrál 2:6 na ledě Anaheimu, navíc se jemu samotnému příliš nedařilo. Měl totiž hodnocení účasti na ledě při vstřelených a obdržených gólech – 3 a při jeho vyloučení poslal Ducks do vedení 3:2 Beckett Sennecke, který si nakonec připsal hattrick.
Šanci ukázat se v akci za Washington dostal dvojnásobný medailista z mistrovství světa juniorů Petr Sikora. Capitals však nestačili na Boston a prohráli 2:3 po samostatných nájezdech 2:3.
Dvacetiletý Sikora za Washington odehrál pouze něco málo přes 8 minut. Hvězdný český útočník David Pastrňák ani Pavel Zacha za Boston nenastoupili, náhradním brankářem Bruins byl Jiří Patera.
Ani v druhém přípravném zápase za Seattle se bodově neprosadil bývalý kapitán české juniorky Eduard Šalé. Kraken nakonec přehráli domácí Calgary 4:2. Šalé byl na ledě při jedné inkasované brance.
Výsledky přípravných zápasů NHL
Výsledky přípravných zápasů NHL
New Jersey – NY Islanders 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Branky: 24. Schmelzer, 48. Brown – 21. Eiserman (Dravecký). David Rittich odchytal za New Jersey celé utkání, z 24 střel inkasoval jednou a úspěšnost zákroků měl 95,8 procenta. Vítek Vaněček odchytal za NY Islanders 57:49 minuty, z 22 střel inkasoval dvakrát a úspěšnost zákroků měl 90,9 procenta.
Anaheim – San Jose 6:2 (2:1, 2:1, 2:0)
Branky: 33., 37. a 49. Sennecke, 3. LaCombe, 7. Carlsson, 54. Luneau – 2. Pohlkamp, 32. Huntington.
Boston – Washington 3:2 po sam. nájezdech (0:1, 1:0, 1:1 – 0:0)
Branky: 36. Schmaltz, 59. McAvoy, rozh. náj. Hagens – 9. Brodzinski, 46. Mirošničenko.
Tampa Bay – Nashville 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
Branky: 2. Michejev, 16. Geekie – 8. Martin.
Colorado – Utah 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Branky: 29. Hamilton (Nečas), 42. Brindley, 43. Nelson, 58. Makar – 36. Borikov. Michael Hrabal odchytal za Utah 20 minut, z 5 střel inkasoval třikrát a úspěšnost zákroků měl 40 procent.
Florida – Carolina 6:3 (1:1, 4:2, 1:0)
Branky: 13. a 58. B. Tkachuk, 25. a 33. Reinhardt (na první Gudas), 23. Barkov, 40. Mikkola – 7. Badinka, 30. Robidas, 31. Nadeau.
Calgary – Seattle 2:4 (1:2, 0:0, 1:2)
Branky: 14. a 51. Suniev – 5. Nelson, 10. Firkus, 52. Morrison, 60. Avon.