Pražská Slavia v první hokejové lize prohrála 1:2 po samostatných nájezdech s Kolínem, ale dál má v čele tabulky čtyřbodový náskok. Třetí porážku v řadě utrpěla druhá Jihlava, která podlehla 1:2 v prodloužení Pardubicím B. Dvanáct branek viděli diváci ve Vsetíně, domácí vyhráli nad Litoměřicemi 8:4.
SESTŘIHSlavia i Jihlava ztratily body, Vsetín nasázel osm branek Litoměřicím
Třetí Kolín se Jihlavě přiblížil už na dva body. Den po vítězství 3:2 na ledě čtvrtých Litoměřic uspěl i proti Slavii, kterou porazil podruhé za sebou. Rozhodující samostatný nájezd proměnil Jaroslav Vlach.
Jihlava do středy držela sérii deseti výher, po ní si však připsala už tři porážky. Zápas v Chrudimi rozhodl v první minutě prodloužení pardubický Daniel Herčík.
Na poslední místo se dostal opět Zlín, který neudržel dvoubrankové vedení a prohrál 2:3 po samostatných nájezdech s Přerovem. Rozhodl až v 11. sérii Michal Tomeček.
Litoměřice po sobotní domácí prohře v posledních vteřinách s Kolínem nestačily na Vsetín a prohrály jasně 4:8.
Valaši se trefili pětkrát v první třetině a na čtvrté Litoměřice ztrácejí už pouze tři body. Staronový trenér Vsetína Luboš Jenáček uspěl i ve druhém zápase.
Výsledky 34. kola první hokejové ligy
Chomutov – Tábor 3:4 (2:2, 1:1, 0:1)
Branky: 3. Tůma, 13. Krutil, 26. Ouřada – 20. a 22. Bernad, 6. Weinhold, 43. Dančišin. Rozhodčí: Valenta, Turhobr – Sýkora, Malý. Vyloučení: 4:10. Využití: 1:0. Diváci: 1774.
Poruba – Třebíč 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Branky: 24. Marosz – 18. a 29. Vodný. Rozhodčí: Zavřel, Obadal – Kráľ, Landsmann. Vyloučení: 5:5. Využití: 0:2. Diváci: 774.
Kolín – Slavia Praha 2:1 po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 0:0 – 0:0)
Branky: 8. Dlouhý, rozhodující sam. nájezd Vlach – 27. Šťovíček. Rozhodčí: Horák, Barek – Maštalíř, Roischel. Vyloučení: 1:3. Bez využití. Diváci: 3026.
Vsetín – Litoměřice 8:4 (5:2, 1:1, 2:1)
Branky: 2. a 8. Adámek, 8. Šmerha, 14. Valtonen, 16. Jonák, 24. Bláha, 46. Jandus, 52. Pospíšil – 4. a 9. Plos, 35. Koštoval, 50. Kern. Rozhodčí: Schenel, Šico – Komínek, Vašíček. Vyloučení: 6:7, navíc Marcel – Pospíšil 5 min. Využití: 2:0. Diváci: 2780.
Pardubice B – Jihlava 2:1 v prodl. (0:0, 0:0, 1:1 – 1:0)
Branky: 41. Hrníčko 61. Herčík – 52. Harkabus. Rozhodčí: Grygera, Bernat – Polák, Otáhal. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Diváci: 396.
Přerov – Zlín 3:2 po sam. nájezdech (0:2, 2:0, 0:0 - 0:0)
Branky: 31. Krisl, 34. Zeman, rozhodující sam. nájezd Tomeček – 2. Holík, 14. Paukku. Rozhodčí: Jaroš, Hacaperka – Juránek, Teršíp. Vyloučení: 5:4. Využití: 0:1. Diváci: 1037.