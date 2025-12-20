Jihlava ve 33. kole první hokejové ligy prohrála doma 4:5 v prodloužení se Sokolovem a její odstup na vedoucí Slavii se zvýšil na čtyři body. Pražané potvrdili roli favorita výhrou 4:2 nad Pardubicemi B, jež klesly na poslední místo tabulky.
SOUHRNSokolov ukončil domácí vítěznou sérii Jihlavy, Slavia vede první ligu o čtyři body
Sokolov ukončil osmizápasovou domácí vítěznou sérii Dukly v nové Horácké aréně a zapsal teprve druhé vítězství z posledních sedmi zápasů. O výhře Baníku rozhodl v první minutě prodloužení nově nejproduktivnější hráč soutěže Radek Číp.
Slavia zvítězila potřetí za sebou a poslala rezervu Pardubic na poslední místo tabulky. Ze dna se dostal díky výhře 2:0 nad Porubou Zlín. Čtvrtou nulu v sezoně zaznamenal Daniel Huf.
Vítěznou premiéru zažil po návratu na lavičku Vsetína jeho staronový trenér Luboš Janáček. Vítěz základní části z minulé sezony otočil zápas na ledě Třebíče v Moravských Budějovicích, v 59. minutě rozhodl o výhře 2:1 Petr Straka.
Ještě později padl vítězný gól v Litoměřicích, kde v přímém souboji o třetí místo v tabulce vyhrál Kolín 3:2 po brance Oskara Haase v přesilovce pět sekund před třetí sirénou.
Táboru speciální vánoční dresy s charitativním podtextem štěstí nepřinesly, doma nováček podlehl 0:2 Přerovu. David Ostřížek se blýskl v Chomutově hattrickem, ale jeho Frýdek-Místek na ledě Pirátů prohrál 3:4.
Výsledky 33. kola první hokejové ligy
Slavia Praha – Pardubice B 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Branky: 16. a 52. Gricius, 3. Polák, 22. Beran – 23. Kolář, 53. Rákos. Rozhodčí: Hucl, Kostourek – Bertlík, Maňák. Vyloučení: 3:1. Využití: 0:1. Diváci: 954.
Tábor – Přerov 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Branky: 13. Nášel, 36. Hanák. Rozhodčí: Zavřel, Domský – Hradil, Černohlávek. Vyloučení: 3:4, navíc Suchánek (Tábor) 10 min. Bez využití. Diváci: 2182.
Zlín – Poruba 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Branky: 39. Köhler, 58. Aubrecht. Rozhodčí: Ondráček, Micka – Malý, Jindra. Vyloučení: 2:2. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 2085.
Třebíč – Vsetín 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Branky: 5. Michálek – 25. Jonák, 59. Straka. Rozhodčí: Horák, Bernat – Bohuňek, Brož. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 561.
Litoměřice – Kolín 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Branky: 15. Costa, 42. Jelínek – 3. Kolmann, 35. Vlach, 60. Haas. Rozhodčí: Čamra, Petružálek – Juránek, Pěkný. Vyloučení: 5:4, navíc Michajlov (Litoměřice) 10 min. Využití: 0:1. Diváci: 1037.
Chomutov – Frýdek-Místek 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)
Branky: 14. a 44. Káňa, 5. Badinka, 29. Chlán – 14., 16. a 60. Ostřížek. Rozhodčí: Sýkora, Grygera – Kokrment, Kráľ. Vyloučení: 4:5. Využití: 3:1. Diváci: 1684.
Jihlava – Sokolov 4:5 v prodloužení (1:2, 1:2, 2:0 – 0:1)
Branky: 19. a 51. Cachnín, 27. Kuprijanov, 42. Burkov – 11. Dalecký, Krezolek, 26. Osmík, 37. Vrhel, 61. Číp. Rozhodčí: Mrkva, Turhobr – Vašíček, Komínek. Vyloučení: 3:4. Využití: 3:1. Diváci: 5750.