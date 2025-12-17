Zaváhání Jihlavy, která po deseti vítězných zápasech prohrála ve Frýdku-Místku 1:2, využili hokejisté pražské Slavie. Ti přehráli 3:1 Sokolov a posunuli se o dva body do čela tabulky první ligy. Poslední se naopak drží Zlín, který před třemi tisícovkami diváků podlehl v derby Vsetínu 2:4.
SOUHRNSlavia se posunula na čelo, Zlín stále v nesnázích
Jihlava na konci září ve Frýdku-Místku zvítězila 2:1, tentokrát domácímu celku stejným výsledkem podlehla. V 58. minutě rozhodl v přesilovce obránce Filip Haman, brankář Michael Schnattinger zastavil 34 střel Dukly.
Slavia vstřelila v Sokolově dva góly v druhé třetině a v závěru její výhru pojistil Daniel Kružík. V domácí obraně měl premiéru Švéd Alexander Lindelöf, jehož bratr Victor nastupuje v anglické fotbalové lize za Aston Villu. Na jediné sokolovské brance se podílel asistencí.
Vsetínský tým v derby se Zlínem vedli asistenti Michal Broš a Ondřej Němec, dvě přesilovky využil Radek Prošek. Na trestnou lavici ve vyostřeném duelu postupně usedlo sedm domácích a deset zlínských hráčů.
Tábor po ztrátě bodů za kontumaci zápasu s Pardubicemi B přišel o výhru v Porubě devět vteřin před koncem, kdy vyrovnal Jakub Kotala, v prodloužení pak zajistil ostravskému klubu výhru Alexander Younan. Na všech třech táborských brankách se podílel bývalý reprezentační útočník Rudolf Červený, dvě sám vstřelil.
Litoměřice daly v poslední třetině pět gólů a na ledě pardubického béčka zvítězily 7:5. Do čela tabulky střelců se s 18 brankami dostal Cole Coskey, v 60. minutě ale jen zmírnil prohru Chomutova v Přerově na 3:4.
Zápas Kolína proti Třebíči byl kvůli rozsáhlé marodce v domácím mužstvu odložen.
Výsledky 32. kola první hokejové ligy
Výsledky 32. kola první hokejové ligy
Pardubice B – Litoměřice 5:7 (3:0, 2:2, 0:5)
Branky: 4. Pochobradský, 9. Herčík, 15. Kaplan, 35. Formánek, 36. Hrníčko – 32. a 48. Costa, 43. a 53. Vandas, 21. Klepiš, 49. Suhrada, 59. Bernovský. Rozhodčí: Grygera, Domský – Bartoň, Černohlávek. Vyloučení: 5:3. Využití: 1:3. Diváci: 150.
Poruba – Tábor 4:3 v prodl. (1:1, 0:1, 2:1 - 1:0)
Branky: 9. Mrázek, 44. Razgals, 60. Kotala, 63. Younan – 12. a 25. Červený, 53. Jungwirth. Rozhodčí: Horák, Šudoma – Otáhal, Vašíček. Vyloučení: 3:4. Využití: 2:1. Diváci: 517.
Sokolov – Slavia Praha 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Branky: 52. Krežolek – 31. J. Knotek, 36. Perčič, 59. Kružík. Rozhodčí: Pilný, Čamra – Pěkný. Landsmann. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. Diváci: 422.
Vsetín – Zlín 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)
Branky: 35. a 44. Prokeš, 13. Š. Bláha, 17. Klhůfek – 30. Válek, 37. Paukku. Rozhodčí: Petružálek, Gebauer – Mikšík, Kráľ. Vyloučení: 7:10. Využití: 2:1. Diváci: 3070.
Přerov – Chomutov 4:3 (1:0, 3:2, 0:1)
Branky: 24. a 27. Březina, 17. M. Tomeček, 21. Ministr – 25. M. Tůma, 34. Sklenář, 60. Coskey. Rozhodčí: Mrkva, Rapák – Zídek, Polák. Vyloučení: 1:3. Bez využití. Diváci: 716.
Frýdek-Místek – Jihlava 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Branky: 30. Matiaško, 58. Haman – 47. Burkov. Rozhodčí: Barek, Hucl – Belko, Baxa. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:0. Diváci: 503.
Utkání Kolín – Třebíč bylo odloženo.